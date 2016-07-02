Тренируйся как звезда покера

Дэн Билзерян – американская звезда покера. Он нажил игрой состояние. В инстаграме, где Билзерян постит фотографии своей жизни, за ним следуют около 20 миллионов подписчиков. Он знает, чего хотят люди: оружия, ванн с шампанским, красоток, брутальных машин и - здоровой железной штанги.

Билзерян качает мускулатуру более 15 лет. Параллельно он практикует ММА, а в молодости прошел курс морского пехотинца. По его словам, пехота изгнала его из своих рядов за два дня до окончания курсов. Причиной стал взрывной характер Билзеряна и его ссора с командиром.

Как живет и тренируется карточный игрок и миллионер, разбирался Sovsport.ru

Shower sounds nice Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Сен 2 2016 в 4:11 PDT

ТРЕНИНГ БИЛЗЕРЯНА

В интервью Билзерян признавался: он занимался штангой с детства, но потом разгульная миллионерская жизнь отвлекла его от спорта. Вернуться к здоровому образу жизни его заставили три инфаркта, которые Билзерян перенес до 32 лет.

В тренировках звезда покера и мультимиллионер – приверженец традиционного сплита. Так называют раздельный тренинг, когда в разные дни ты тренируешь разные группы мышц (в отличие от метода fullbody – все тело на одной тренировке). Билзерян говорит: акцент в своей работе с железом он делает на мышцах спины, груди и пресса. Для работы над ними он использует, как правило, одно базовое упражнение – жим лежа, присед, становую тягу, и одно-два изолирующих.

Билзерян тренируется с отягощениями три-четыре раза в неделю. Оставшиеся дни он посвящает тренировкам по ММА и кардио-тренировк ам.

I could really go for some sour worms right now Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Авг 16 2016 в 4:31 PDT

ПИТАНИЕ БИЛЗЕРЯНА

«Когда случились проблемы с моим здоровьем, я был вынужден перестроить все, - говорит Билзерян. – Я имею в виду весь свой образ жизни. Диеты не для меня: выпил много сока или временно отказался от каких-то продуктов - типа, почистил организм, а потом вернулся к прежнему. Я действую не так. Вы должны поддерживать здоровый образ жизни постоянно, он должен стать вашей частью, а не чем-то временным».

Сегодня Билзерян, по его словам, старается, чтобы каждый прием пищи содержал около 20 г белка. Он вывел из своего рациона продукты, содержащие простые углеводы (сахар, сладости). Он тщательно считает калории, а нужную организму энергию черпает из овощей, фруктов и орехов.

Все это не означает, что Билзерян отказался от всех радостей жизни. Он продолжает публиковать фотографии себя в окружении полуголых красоток – в бассейне, на яхте, в частном самолете. «Девочки все еще со мной, да, - сказал он в интервью американскому изданию Mens Health. – Но это не значит, что я каждый раз отрываюсь наравне с ними. Мне достаточно просто быть среди всего этого».

Can't complain Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Июл 2 2016 в 2:13 PDT

ДЕНЬГИ БИЛЗЕРЯНА

Издание Wall Street Journal сообщает, что большая часть многомиллионного состояния досталась Билзеряну от его отца – финансового трейдера на Уолл-Стрит. Сам Билзерян в интервью отказывается говорить о своих деньгах, но признает – игрок в покер он не самый лучший.

В 2009 году Билзерян участвовал в Мировой серии покера – самом престижном турнире по покеру в мире. Однако, по итогу серии он занял лишь 180-е место. Он сам говорит, что Покерной серии предпочитает небольшие «частные» турниры, где собираются богатые люди: «Они не очень заботятся о проигранных деньгах. Игра для них – просто способ хорошо провести время».

I love turtles Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Июл 25 2016 в 9:09 PDT

ХОББИ БИЛЗЕРЯНА

Билзерян ведет жизнь, достойную рок-звезды. Он любит бронированные машины, ванны с шампанским, частные самолеты, огнестрельное оружие (в его личной коллекции более 200 предметов) и красавиц вокруг себя. При этом красавиц, по мнению звезды покера, должно быть много: девушки окружают Билзеряна постоянно, в количестве, которому позавидовал бы и Хью Хефнер, основатель империи Playboy.

В 2013 году в одном из эпизодов шоу о Всемирной серии покера Билзеряна можно наблюдать среди зрителей. Во многом благодаря ему эту запись посмотрели более миллиона человек по всему миру. В 1 час 43 минуты по хронометражу этой записи Билзерян появляется в кадре: рядом с ним сидит скучающая красотка, которая нежно гладит его за бороду. Билзерян обращает на нее ноль внимания и внимательно следит за игрой.

В 2014 Билзеряна, который на тот момент был уже одной из главных звезд Инстаграма, задержали по подозрению в хранении взрывчатых веществ. Полиция обнаружила взрывчатку в доме миллионера в Неваде. Позже обвинения с Билзеряна сняли.

«Свобода – вот главный пункт в жизни, - делится своей философией Билзерян. – И если мне хочется что-то сделать: например, переехать машину танком – я иду и делаю».

СПЛИТ БИЛЗЕРЯНА

По версии издания www.generationir on.com недельный тренировочный план Билзеряна выглядит так:

ПОНЕДЕЛЬНИК (грудь, бицепсы, плечи)

- жим лежа, 3 подхода до отказа (диапазон повторов 8-12)

- жим гантелей на наклонной скамье, 3 подхода до отказа (диапазон повторов 8-12)

- сведения рук в кабельном тренажере,3 подхода (15 повторов)

- подъемы гантелей на бицепс сидя, 3 подхода до отказа (около 15 повторов)

- разводка гантелей в стороны в наклоне, 3 подхода до отказа (12-15 повторов)

- скручивания на пресс, 4-5 подходов до отказа

СРЕДА (ноги)

- приседания со штангой, 3 подхода (8-10 повторов)

- становая тяга на прямых ногах, 1 подход (5 повторов)

- выпрямление ног в тренажере, 2 подхода (10-15 повторов)

- сгибание ног в тренажере, 2 подхода (10-15 повторов, это и предыдущее упражнение можно объединить в серию и выполнять их одно за другим, без отдыха)

- подъем на носки в тренажере, 3 подхода до отказа (10-12 повторов)

- подъем ног в висе на пресс, 4-5 подходов до отказа

ПЯТНИЦА (спина, плечи, трицепсы)

- жим гантелей сидя, 3 подхода до отказа (8-12 повторов)

- подтягивания с отягощением, 3 подхода до отказа (8-10 повторов)

- тяга штанги в наклоне, 3 подхода до отказа (8-10 наклонов)

- тяга на трицепс в тренажере, 3 подхода (15 повторов)

- разведение гантелей в стороны стоя, 3 подхода (12-15 повторов)

- скручивания на пресс 4-5 подходов до отказа