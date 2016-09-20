Борис Майоров: Малкин плох, но есть шанс стать первыми в группе!

Николай Кулемин и Евгений Малкин Источник: ФХР

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о победе россиян над сборной Северной Америки (4:3) и перспективах нашей команды на полуфинал.

Сегодня ночью россияне провели весьма нервный поединок с командой молодых звезд из Северной Америки. За победу пусть и с минимальным счетом – спасибо. Однако от действий наших игроков было порой очень тревожно… Прокомментироват ь все эти нюансы «Советский спорт» предложил своему эксперту Борису Майорову.

– Я удовлетворен результатом, – сразу отмечает Борис Майоров. – Говорил накануне, что два матча сборная России на Кубке мира проиграть не может. Так и случилось. Хотя начало было очень тревожным для нас. Североамериканцы – молодые талантливые ребята. Еще и очень быстрые, зараза… И ведь все умеют. И обводить, и играть в пас, и бросать… Первые десять минут это было нечто в исполнении их молодежной команды. Хорошо, что мы тогда всего один гол пропустили в прекрасно разыгранной контратаке.

Мы, наверное, забыли одну простую истину – все североамериканск ие команды начинают поединки одинаково, максимальным давлением на чужие ворота, независимо от соперника.

Потом все постепенно встало на свои места. В нашей команде начали появляться кой-какие связи. Мы чаще начали гостить в чужой зоне… В первом периоде ничего серьезного создать так и не удалось. А вот во втором был очень хороший отрезок, когда россияне забросили четыре шайбы.

Пусть первый гол был курьезным – вратарь забил его пяткой сам себе. А вот остальные уже были подходящими. Особенно меня впечатлил сольный проход Кузнецова. Пожалуй, тренерские перестановки в составе звеньев дали результат.

Но… По-прежнему не выстреливают те, от кого мы этого ждем. Плохой Малкин. Очень много Евгений ошибается, недостает ему движения. И еще целый ряд игроков действует также.

Еще один крупнейший недостаток – большое количество удалений. 4:3 на табло, а мы команду оставляем не то, что вчетвером – даже втроем! В такие моменты надо действовать предельно собрано.

Хорошо, что Бобровский вновь был великолепен. Это половина команды без всяких преувеличений. Наш успех – его заслуга.

В целом появились проблески уже, так сказать, нашей настоящей игры. И это радует. Хотя до конца она еще не просматривается.

– Вам не показалось, что после первой пропущенной шайбы и вратарь, и оборона североамериканце в «поплыли»?

– Вполне возможно, что соперник растерялся, а наши грамотно этим воспользовались. Там очень удачно Кучеров бросил – попал в самый-самый нижний угол. Когда бросал Тарасенко – вратарь его вообще не видел.

Конечно, все это повлияло на игру наших соперников. Не случайно, после этого их тренер поменял вратаря. И затем они больше не пропускали.

– Несмотря на победу, меня в игре сборной России сильно покоробили два момента. Первый – крайне хилая игра в большинстве.

– Это правда. Четыре минуты во втором периоде и ни одного броска по воротам. Речь даже не о розыгрыше в зоне соперника. Мы туда зайти и закрепиться не могли. Понимаю, что пространства там не много. Но у тех же канадцев – два-три паса и следует удар по воротам. А у нас обязательно ошибка! Чаще всего – в передачах. Или соперник нас накрывает, пока мы долго принимаем шайбу. Ну чтоб Овечкин за четыре минуты ни разу по воротам не бросил – это надо умудриться!

– Второй момент – россияне повели в счете 4:1. Казалось бы, спокойно заканчивайте матч, все козыри у нас. Но преимущество быстро растаяло, подарив зрителям инфарктную концовку.

– Не знаю, что говорил Знарок игрокам в этот момент. Но у меня создалось впечатление, что наши не перестроились под выгодный счет. Вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне и контратаках, мы, наоборот, слегка расслабились. И продолжали играть с мыслью: «Вот четыре забили и еще столько же забьем».

– Зато теперь у сборной России появился шанс стать первыми в группе.

– Не очень в него верю. Для такого варианта шведы должны проиграть оба оставшихся матча. Это сумасшедший вариант! «Тре Крунур» по классу не хуже наших. В двух поединках кряду они не уступят.