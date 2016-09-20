Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс2 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург1 : 2Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Превзойти Халка. Михаил Борзыкин – о новом лидере «Зенита»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Жулиано (№7)
Жулиано (№7)Источник: ФК «Зенит»

Обозреватель Sovsport.ru сравнивает прошлого и нынешнего лидеров «Зенита» – Халка и Жулиано.

На старте сезона «Зенит» не мог послать мяч в сетку ворот в пяти таймах кряду. В перерыве матча с «Ростовом», когда питерцы горели 0:2, Мирча Луческу решил бросить в бой многообещающего новобранца. Коренастый бразилец, со спины похожий на Халка, дебютировал в чемпионате России и уже через 4 минуты забил первый гол, переломивший ход встречи. Так началась зенитовская карьера Жулиано, новой «семерки» команды, которого спустя месяц начнут сравнивать с предыдущим обладателем этого номера.

Сравнивать есть что. В шести официальных матчах бразилец совершил 10 результативных действий: 6 забитых мячей и 4 голевых паса. Средний КПД (1,7 очка по «гол+пас» за матч) даже выше, чем был у Халка в прошлом сезоне (23+22 в 39 матчах – 1,2 очка). Хотя еще вчера казалось, что выше, чем у Халка, быть не может, даже на таком коротком отрезке. С Жулиано в составе «Зенит» выиграл пять матчей из шести, два раза чудесным образом ушел от поражений (3:2 с «Ростовом» и 4:3 с «Маккаби») и забил 20 мячей.

В плане полезности Жулиано Халку не уступает. Он так же ведет игру. Так же ее решает. А переламывает неудачно складывающиеся матчи, возможно, еще лучше. Но в отличие от соотечественника у нынешней «семерки» более широкие функции-обязанности. Халк завершал атаки – удар, последний/предпоследний пас, а Жулиано еще и разгоняет. 67% передач он адресует атакующим исполнителям или игрокам, находящимся в атакующей фазе (Жирков, Смольников). Это делает его ключевой фигурой в комбинационной игре.

Самые популярные адресаты (в среднем за матч)

Халк располагался выше. Номинально – на фланге, по факту – везде. Но выше. Жулиано больше обитает в средней линии. Он, безусловно, более командный игрок, даже в сравнении с поздним Халком. И более эффективный – точность острых передач выше на 28%. В силу своей позиции играет осторожнее – велика цена потери мяча (обреза). Не индивидуалист. И не так часто оказывается на передней линии. Отсюда – разница в острых действиях: в 2 раза реже бьет по воротам и в 3 раза реже включает дриблинг.

Главная задача Жулиано – сделать так, чтобы после выхода из обороны мяч как можно быстрее оказался у чужой штрафной, а еще лучше – в штрафной. По своему функционалу это плеймейкер нового типа. То есть быстрый, мобильный хавбек с необходимым набором универсальных качеств. Не Роман Широков, не ранний и не поздний. Скорее Данни, Шатов и Кержаков в одном флаконе. Неисчерпаемая энергия и черновая работа от первого, светлая голова и созидание от второго и хорошее настроение от третьего.

Диапазон действий Халка (слева) и Жулиано (справа)

Сейчас можно наблюдать за тем, как «Зенит» Луческу избавляется от всего лишнего. В частности от лишних передач, от владения ради владения. В идеале каждый пас должен нести в себе какую-то смысловую нагрузку, приближать конечную цель. Жулиано создан для такого футбола. Почти каждое движение бразильца обогащено смыслом. Минимум лишнего, все в ритм, и даже с ускорением. Халк разрывал оборонительные линии за счет агрессии, скорости и техники. Жулиано взрывает игру своим футбольным интеллектом.

Разумеется, Жулиано пока не стал для «Зенита» тем, кем еще недавно был Халк. А Халк был всем. Даже не звездой – иконой. Говоришь о позиционной атаке, а подразумеваешь Халка. О быстрой – тоже Халка. О стандартах – вновь Халка. То был ФК «Халк». А Жулиано – пусть и ключевой, но лишь винтик в сложной, многослойной атакующей игре «Зенита». Это разные игроки, согласна с этим статистика или нет. Оба – по-своему гениальны. Футболом одного насладились в полной мере. Пришло время другого.

Сравнение ключевых показателей

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Непомнящий: В «Спартаке» пока все на тоненькогоВалерий Непомнящий: В «Спартаке» пока все на тоненькогоSovsport.ru обсудил некоторые итоги 7 тура РФПЛ с известным российским тренером Валерием Непомнящим.«Оренбург» проведет товарищеский матч с «Кайратом»Во время следующей паузы в чемпионате на матчи сборных «Оренбург» проведет товарищеский матч с «Кайратом», в котором играет бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин.Судья Алексей Матюнин подарил Халку красную карточку со своим автографомРоссийский арбитр Алексей Матюнин сделал ответный подарок бразильскому форварду Халку, который ранее защищал цвета «Зенита».Ринат Билялетдинов: Не вижу, кто из легионеров в «Рубине» выше уровнем, чем нашиРинат Билялетдинов: Не вижу, кто из легионеров в «Рубине» выше уровнем, чем нашиБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение «Рубина» в матче 7-го тура РФПЛ с «Зенитом» (4:1).Ромуло: Необходимо серьезно отнестись к «СКА-Хабаровску»Полузащитник «Спартака» Ромуло, накануне отметивший 26-летие, вспомнил яркие моменты своих матчей за красно-белых и рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском».Сергей Рыжиков: Кубок – это один из вариантов отмазаться за эту игруВратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение в 7-м туре чемпионата России от «Зенита».Александр Бубнов: Ненормально, что за спиной Аленичева велись переговорыАлександр Бубнов: Ненормально, что за спиной Аленичева велись переговорыФутбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» обсудил последние футбольные новости.Широков станет советником министра физической культуры и спорта Московской областиБывший полузащитник сборной России Роман Широков станет советником министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова по развитию футбола в регионе.Валерий Непомнящий: С Дзюбой удобно играть всемРоссийский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал итог матча седьмого тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин» (4:1).Валерий Газзаев: После отмены лимита на легионеров уровень зарплаты в РФПЛ выправится сам собойКандидат в президенты РФС Валерий Газзаев хотел бы полностью отменить лимит на легионеров в чемпионате России.Иванов рассудит ЦСКА и «Краснодар». Все арбитры 8-го тура РФПЛНазначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура РФПЛ.Иванов будет обслуживать матч ЦСКА - «Краснодар», Левников рассудит «Ростов» и «Локомотив»Российская футбольная премьер-лига назначила арбитров на матчи 8-го тура чемпионата страны.«Спартак» стал лучшей командой 7-го тура по единоборствам, обводкам и отборамПо данным InStat, наибольшее количество технико-тактических действий в 7-м туре премьер-лиги выполнили игроки «Локомотива» – 1099 (эффективность – 77%). Лучшая эффективность у «Арсенала» – 80%.Константин Сарсания: Отставка Грасии возможна, но я бы подождал еще три тураБывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает, что руководство «Зенита» в ближайшее время может уволить главного тренера Хави Грасию.«Спартак» поздравил Маурисио с 28-летием!Сегодня исполняется 28 лет защитнику «Спартака» Маурисио дос Сантосу Насименто.Дмитрий Сенников: При Луческу «Зенит» научился играть без ХалкаБывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о том, что изменилось в игре «Зенита» в новом сезоне.Александр Салугин: Хотим повторить путь «Ростова»Нападающий «Амкара» Александр Салугин прокомментировал удачный старт команды в чемпионате России.Василий Данилов: Не думал, что победа «Зенита» над «Рубином» получится столь легкойБывший защитник «Зенита» и сборной СССР бронзовый призер чемпионата мира 1966 года Василий Данилов считает, что настоящая проверка футболистов санкт-петербургского клуба ждет в матче чемпионата России против московского «Спартака».«Артем Дзюба усвоил уроки Халка». Включение Геннадия Орлова«Артем Дзюба усвоил уроки Халка». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о том, где у «Зенита» все уже хорошо, а где Луческу требует гораздо большего.Халк подарил футболку судье Матюнину, которого обвинял в расизмеБразильский нападающий Халк, ранее выступавший за «Зенит», передал футболку со своим автографом судье Алексею Матюнину, которого обвинял в расизме.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Жулиано
Жулиановсе новости
Халк
Халквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение