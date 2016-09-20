Превзойти Халка. Михаил Борзыкин – о новом лидере «Зенита»

Обозреватель Sovsport.ru сравнивает прошлого и нынешнего лидеров «Зенита» – Халка и Жулиано.



На старте сезона «Зенит» не мог послать мяч в сетку ворот в пяти таймах кряду. В перерыве матча с «Ростовом», когда питерцы горели 0:2, Мирча Луческу решил бросить в бой многообещающего новобранца. Коренастый бразилец, со спины похожий на Халка, дебютировал в чемпионате России и уже через 4 минуты забил первый гол, переломивший ход встречи. Так началась зенитовская карьера Жулиано, новой «семерки» команды, которого спустя месяц начнут сравнивать с предыдущим обладателем этого номера.

Сравнивать есть что. В шести официальных матчах бразилец совершил 10 результативных действий: 6 забитых мячей и 4 голевых паса. Средний КПД (1,7 очка по «гол+пас» за матч) даже выше, чем был у Халка в прошлом сезоне (23+22 в 39 матчах – 1,2 очка). Хотя еще вчера казалось, что выше, чем у Халка, быть не может, даже на таком коротком отрезке. С Жулиано в составе «Зенит» выиграл пять матчей из шести, два раза чудесным образом ушел от поражений (3:2 с «Ростовом» и 4:3 с «Маккаби») и забил 20 мячей.

В плане полезности Жулиано Халку не уступает. Он так же ведет игру. Так же ее решает. А переламывает неудачно складывающиеся матчи, возможно, еще лучше. Но в отличие от соотечественника у нынешней «семерки» более широкие функции-обязанно сти. Халк завершал атаки – удар, последний/предпо следний пас, а Жулиано еще и разгоняет. 67% передач он адресует атакующим исполнителям или игрокам, находящимся в атакующей фазе (Жирков, Смольников). Это делает его ключевой фигурой в комбинационной игре.

Самые популярные адресаты (в среднем за матч)

Халк располагался выше. Номинально – на фланге, по факту – везде. Но выше. Жулиано больше обитает в средней линии. Он, безусловно, более командный игрок, даже в сравнении с поздним Халком. И более эффективный – точность острых передач выше на 28%. В силу своей позиции играет осторожнее – велика цена потери мяча (обреза). Не индивидуалист. И не так часто оказывается на передней линии. Отсюда – разница в острых действиях: в 2 раза реже бьет по воротам и в 3 раза реже включает дриблинг.

Главная задача Жулиано – сделать так, чтобы после выхода из обороны мяч как можно быстрее оказался у чужой штрафной, а еще лучше – в штрафной. По своему функционалу это плеймейкер нового типа. То есть быстрый, мобильный хавбек с необходимым набором универсальных качеств. Не Роман Широков, не ранний и не поздний. Скорее Данни, Шатов и Кержаков в одном флаконе. Неисчерпаемая энергия и черновая работа от первого, светлая голова и созидание от второго и хорошее настроение от третьего.

Диапазон действий Халка (слева) и Жулиано (справа)

Сейчас можно наблюдать за тем, как «Зенит» Луческу избавляется от всего лишнего. В частности от лишних передач, от владения ради владения. В идеале каждый пас должен нести в себе какую-то смысловую нагрузку, приближать конечную цель. Жулиано создан для такого футбола. Почти каждое движение бразильца обогащено смыслом. Минимум лишнего, все в ритм, и даже с ускорением. Халк разрывал оборонительные линии за счет агрессии, скорости и техники. Жулиано взрывает игру своим футбольным интеллектом.

Разумеется, Жулиано пока не стал для «Зенита» тем, кем еще недавно был Халк. А Халк был всем. Даже не звездой – иконой. Говоришь о позиционной атаке, а подразумеваешь Халка. О быстрой – тоже Халка. О стандартах – вновь Халка. То был ФК «Халк». А Жулиано – пусть и ключевой, но лишь винтик в сложной, многослойной атакующей игре «Зенита». Это разные игроки, согласна с этим статистика или нет. Оба – по-своему гениальны. Футболом одного насладились в полной мере. Пришло время другого.

Сравнение ключевых показателей