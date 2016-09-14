Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс2 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург1 : 2Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Их дело: итальянская схватка в английском кубке

Александр Кобеляцкий
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Их дело: итальянская схватка в английском кубке

Сегодня в Кубке английской лиги «Лестер» Клаудио Раньери принимает «Челси» Антонио Конте. Два уважаемых итальянских тренера впервые сталкиваются в Англии. Sovsport.ru вспоминает историю их противостояний и объясняет, почему это нерядовое событие.

Противостояние первое: игрок против игрока

Нынешние тренеры в бытность игроками имели крохотный шанс встретиться друг с другом на поле: в сезоне-1985/86 Клаудио Раньери завершал футбольную карьеру в «Палермо», в то время как Антонио Конте дебютировал в «Лечче». Клуб Конте, заняв последнее место в Серии А, отправился этажом ниже, где прозябал «Палермо». Однако к тому времени Раньери решил повесить бутсы на гвоздь и заняться тренерской работой

Противостояние второе: тренер против Игрока

Первым серьезным клубом Раньери стал «Кальяри», который волей жребия во втором раунде Кубка Италии-1990/91 попал на «Лечче». Команда с острова Сардиния потерпела жесточайшее поражение по итогам двух встреч (0:4, 0:1), при этом автором одного из голов стал партнер Конте, бывший минский динамовец Сергей Алейников.

Перейдя в «Ювентус», Конте еще не раз встречался с командами Раньери – «Наполи» и «Фиорентиной». Впервые антагонисты схлестнулись в Турине 8 марта 1992 года, и Конте, не так часто попадавший в то время в основной состав суперклуба, отпраздновал с товарищами успех – 3:1.

Раньери явно не везло в матчах с «Ювентусом»: его команды постоянно уступали Старой синьоре, пропуская порой немыслимое количество голов или забивая решающий мяч в собственные ворота.

От «синдрома Юве» Раньери излечил переезд в Испанию, где он возглавил сперва «Валенсию», а затем на короткий срок и мадридский «Атлетико». Спасаясь от сумасбродного владельца клуба Хесуса Хиля, итальянец перебрался в лондонский «Челси», но был уволен Романом Абрамовичем после поражения в полуфинале Лиги чемпионов-2003/04. Конте же в тот год объявил о завершении карьеры футболиста.

Противостояние третье: тренер против тренера

Раньери вернулся в Италию в то время как Конте сдавал тренерские экзамены. Будущий босс «Челси» первым делом принялся оттачивать мастерство на командах низовых лиг. А вот Раньери получил назначение в «Ювентус», который ранее ему никак не удавалось покорить.

7 ноября 2009 года тренеры впервые встретились в очной битве. Конте, незадолго до этого приглашенный в «Аталанту», был бит в домашних стенах клубом Раньери с неприличным счетом 2:5. В определенной степени этот результат повлиял на последующее увольнение тренера Конте, хотя — скорее всего — чашу терпения боссов «Аталанты» переполнила шоковая неудача в кубковом матче с крохотным «Лумеццане», ни разу не выступавшим даже в Серии B.

Через полтора года карьера Конте резко пошла вверх – «Ювентус», расставшийся с Раньери и его преемниками, пригласил бывшего звездного полузащитника к себе. Возник новый виток соперничества, на этот раз на более высоком уровне, поскольку Раньери 22 сентября 2011 года возглавил миланский «Интер». Соперники успели провести всего две игры, которые выиграл Конте – сначала 2:1 на выезде, затем 2:0 в Турине. Сразу после второго поражения Раньери отправили в отставку.

Противостояние двух итальянцев вот-вот возобновится, но трудно отдать кому-либо предпочтение. Позиции Раньери в «Лестере» кажутся нерушимыми, Конте еще только приступил к перестройке «Челси» и пользуется полным доверием Романа Абрамовича. Поражение не будет для них трагедией, но осадок-то останется.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Люк Шоу может успеть восстановиться к игре с «Лестером»Как сообщает журналист Симон Пич, защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, получивший повреждение паха в выездном матче 5-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:3), пропустит игру с «Нортгемптон Таун», намеченный на 21 сентября.Терри вернулся к тренировкам после травмы ногиЗащитник «Челси» Джон Терри приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы ноги. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.Брат Эдена Азара Торган отказывается переходить в «Челси»Нападающий менхенгладбахской «Боруссии», брат Эдена Азара Торган отказывается переходить в «Челси».«Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за ГризманнаФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может покинуть команду летом 2017 года.«Лестер» разгромил «Бернли», Слимани сделал дубль«Лестер» дома обыграл «Бернли» (3:0) в пятом туре АПЛ.Александр Елагин: Конте поздно выпустил Фабрегаса, без него нет креативаАлександр Елагин: Конте поздно выпустил Фабрегаса, без него нет креативаИзвестный российский комментатор Александр Елагин в интервью Sovsport.ru подвел итоги матча 5-го тура АПЛ «Челси» – «Ливерпуль» (1:2).«Ливерпуль» на выезде одолел «Челси» и обошел «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛФутболисты «Ливерпуля» в матче 5-го тура чемпионата Англии обыграли на выезде «Челси».«Челси» – «Ливерпуль». ОнлайнСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча пятого тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем».Валерий Карпин: «Челси» обыграет «Ливерпуль» со счетом 2:1Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин дал прогноз на матч «Челси» - «Ливерпуль» в пятом туре чемпионата Англии.«Челси» – «Ливерпуль». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 5-го тура АПЛ.Инженерный подход Конте. Почему «Челси» неубедителен на старте сезонаИнженерный подход Конте. Почему «Челси» неубедителен на старте сезона«Челси» начал чемпионат Англии с трех трудных побед и одной ничьей.Клаудио Раньери: Для нас сейчас все вновеГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери ответил на вопрос, сумеют ли его подопечные переключиться на английскую премьер-лигу после победного матча Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0).Клаудио Раньери: Устроил бы Марезу разнос, не забей он с пенальтиГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери оценил игру полузащитника Рияда Мареза в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Брюгге».Клаудио Раньери: Перед матчем я сказал футболистам, что гимн Лиги чемпионов их зарядитГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после крупной победы в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов над «Брюгге» отметил важность виктории после крупного поражения от «Ливерпуля» в АПЛ.«Лестер» в гостях обыграл «Брюгге»Матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Лестером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Лестера».«Лестер» забил первый мяч в Лиге чемпионовВ матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов «Копенгаген» принимает «Лестер». Чемпион Англии забил свой первый мяч в турнире.«Брюгге» – «Лестер» – 0:3. Как это было«Брюгге» – «Лестер» – 0:3. Как это былоСегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча группового турнира Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Лестером».«Брюгге» – «Лестер». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Лестером».Муса – избранный. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионовМуса – избранный. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионовИгра соперников ЦСКА, встреча Роналду с командой детства и дебют «Лестера» – Sovsport.ru представляет матчи среды в Лиге чемпионов.Уэс Морган: Может ли «Лестер» выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет?Капитан «Лестера» Уэс Морган поделился ощущениями от дебюта в Лиге чемпионов.

Cпецпредложение