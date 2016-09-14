Их дело: итальянская схватка в английском кубке

Сегодня в Кубке английской лиги «Лестер» Клаудио Раньери принимает «Челси» Антонио Конте. Два уважаемых итальянских тренера впервые сталкиваются в Англии. Sovsport.ru вспоминает историю их противостояний и объясняет, почему это нерядовое событие.

Противостояние первое: игрок против игрока

Нынешние тренеры в бытность игроками имели крохотный шанс встретиться друг с другом на поле: в сезоне-1985/86 Клаудио Раньери завершал футбольную карьеру в «Палермо», в то время как Антонио Конте дебютировал в «Лечче». Клуб Конте, заняв последнее место в Серии А, отправился этажом ниже, где прозябал «Палермо». Однако к тому времени Раньери решил повесить бутсы на гвоздь и заняться тренерской работой

Противостояние второе: тренер против Игрока

Первым серьезным клубом Раньери стал «Кальяри», который волей жребия во втором раунде Кубка Италии-1990/91 попал на «Лечче». Команда с острова Сардиния потерпела жесточайшее поражение по итогам двух встреч (0:4, 0:1), при этом автором одного из голов стал партнер Конте, бывший минский динамовец Сергей Алейников.

Перейдя в «Ювентус», Конте еще не раз встречался с командами Раньери – «Наполи» и «Фиорентиной». Впервые антагонисты схлестнулись в Турине 8 марта 1992 года, и Конте, не так часто попадавший в то время в основной состав суперклуба, отпраздновал с товарищами успех – 3:1.

Раньери явно не везло в матчах с «Ювентусом»: его команды постоянно уступали Старой синьоре, пропуская порой немыслимое количество голов или забивая решающий мяч в собственные ворота.

От «синдрома Юве» Раньери излечил переезд в Испанию, где он возглавил сперва «Валенсию», а затем на короткий срок и мадридский «Атлетико». Спасаясь от сумасбродного владельца клуба Хесуса Хиля, итальянец перебрался в лондонский «Челси», но был уволен Романом Абрамовичем после поражения в полуфинале Лиги чемпионов-2003/04. Конте же в тот год объявил о завершении карьеры футболиста.

Противостояние третье: тренер против тренера

Раньери вернулся в Италию в то время как Конте сдавал тренерские экзамены. Будущий босс «Челси» первым делом принялся оттачивать мастерство на командах низовых лиг. А вот Раньери получил назначение в «Ювентус», который ранее ему никак не удавалось покорить.



7 ноября 2009 года тренеры впервые встретились в очной битве. Конте, незадолго до этого приглашенный в «Аталанту», был бит в домашних стенах клубом Раньери с неприличным счетом 2:5. В определенной степени этот результат повлиял на последующее увольнение тренера Конте, хотя — скорее всего — чашу терпения боссов «Аталанты» переполнила шоковая неудача в кубковом матче с крохотным «Лумеццане», ни разу не выступавшим даже в Серии B.

Через полтора года карьера Конте резко пошла вверх – «Ювентус», расставшийся с Раньери и его преемниками, пригласил бывшего звездного полузащитника к себе. Возник новый виток соперничества, на этот раз на более высоком уровне, поскольку Раньери 22 сентября 2011 года возглавил миланский «Интер». Соперники успели провести всего две игры, которые выиграл Конте – сначала 2:1 на выезде, затем 2:0 в Турине. Сразу после второго поражения Раньери отправили в отставку.

Противостояние двух итальянцев вот-вот возобновится, но трудно отдать кому-либо предпочтение. Позиции Раньери в «Лестере» кажутся нерушимыми, Конте еще только приступил к перестройке «Челси» и пользуется полным доверием Романа Абрамовича. Поражение не будет для них трагедией, но осадок-то останется.