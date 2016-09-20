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Александр Григорян: Еще посмотрим, кому держать экзамен – мне или Каррере

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Григорян
Александр ГригорянИсточник: Sovsport.ru

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян – о предстоящем матче 1/16 финала Кубка России против московского «Спартака».

БЕЗ БЕЛЫХ ТАПОЧЕК

– Вы суеверный человек?
– Пожалуй, нет, – говорит Григорян. – Хоть и есть вещи, которые мешают иметь подвижные мозги. Например, на выезде, когда заезжаем в гостиницу, всегда выбрасываю белые тапочки из номера. Когда-то давно перед матчем, который мы в итоге проиграли, они очень сильно мозолили глаза. В то же время никогда не буду исходить из того, что выиграв прошлую игру в темно-синем пиджаке, должен надеть его и на следующий матч. Вообще с годами почти перестал зависеть от суеверий.–

– И дать интервью за день до матча для вас не проблема. Многие тренеры этого не любят.
– Вполне обоснованно. Разговоры перед игрой порой не совпадают с нужным результатом. С другой стороны, понимаю: результат будет зависеть от множества факторов. Сводить их к одному интервью глупо.

– Футболисты называют вас самым эксцентричным тренером ФНЛ. Как относитесь к этому?
– Истории имеют свойство гиперболизироваться. Считаю, что мы в подобных вещах - неандертальцы. Года три назад увлекся просмотром в интернете тренировок грандов. И к глубокому разочарованию понял, что все мои тренировочные новшества давным давно применяются в топ-клубах Европы.

– Например?
– Некоторые упражнения, не связанные с тактикой, а направленные на работу с мячом или бег, провожу под музыку. Чтобы игрокам было интересно и быстрее обретался тонус. Раньше музыку подбирал сам, но ведь бегать под нее должны игроки, поэтому в первую очередь она должна нравиться им. Давненько не применял единоборства, в частности, бокс. И как же удивился, когда увидел, что Манчини еще пять лет назад в «Манчестер Сити» использовал бокс, как средство общефизической подготовки!

– Для чего эти ноу-хау изобретаете?
– Чтобы не превращать тренировки в рутину. Тут не надо обращать внимание на суть упражнения, а нужно понимать, что даже пять минут новшества помогают футболистам разгрузиться психологически, дают им тонус. Знал известного тренера, который и сейчас работает в первом дивизионе. Он часто менял подбор упражнений, считая, что футболистам такое разнообразие интересно. А потом узнал от них же: и упражнения, и ощущения игроков повторялись. Выходит, дело не в новизне комбинаций, а новизне самих упражнений. Пусть хоть на пять-шесть минут.

– Один из игроков, работавший с вами, рассказывал, что раньше вы большее внимание уделяли прессингу, а теперь – позиционному футболу. Смена философии?
– Каждый тренер пытается расти. Естественно, с возрастом хочется большего качества в работе. А качество – взаимодействия, стиль, скорость принятия решений. Но на сегодняшний день не могу позволить себе играть в тот футбол, который мне импонирует. В командах Дальнего Востока каждый год большая ротация. Уходят восемь-десять человек, из которых только от двух-трех отказываюсь сам. Сложно наладить игровые связи, выстроить интеллектуальный футбол, для этого нужно время. Поэтому вынужден строить игру, исходя из эффективности.

Думаю, мы можем создать большие проблемы «Спартаку» при стандартах. Игровых слабостей у «Спартака» нет, но есть уязвимости. Например, в опорной зоне. Большего о плане на игру сказать не могу.

«СПАРТАК» УЯЗВИМ, ШАНСЫ РАВНЫ

– Первая эмоция, когда узнали, что в 1/16 финала Кубка России вас ждет «Спартак».
– Радость. До этого два года попадался «Рубин». А со «Спартаком» никогда еще не играл.

– Можно сказать, что предстоящий матч станет для вас экзаменом?
– Я бы так вопрос не ставил. Экзамен – это когда как минимум играешь с соперником в одной лиге, располагаешь игроками приблизительно одного уровня. Вот наступит день матча, тогда и посмотрим, кто будет держать экзамен. Не исключаю, что этот опрос следовало задать Каррере, а не мне.

– Во что играет нынешний «Спартак»?
– В современный футбол, основанный на предельно быстром развитии атаки через короткий и средний пасы, со сменой позиций атакующих игроков. И с применением очень качественного прессинга на чужой половине поля.

– В чем шансы СКА?
– Думаю, мы можем создать большие проблемы «Спартаку» при стандартах. Игровых слабостей у «Спартака» нет, но есть уязвимости. Например, в опорной зоне. Большего о плане на игру сказать не могу.

– Вы ранее говорили, что шансы в игре со «Спартаком» 50 на 50. Сможете убедить в этом игроков?
– Общение тренера с игроками не должно носить примитивный характер и происходить только посредством диалога. Мы видимся каждый день, поэтому такой способ воздействия не всегда достаточно воспринимаем. Порой лучше адресовать им что-то через прессу. Про шансы - это мой посыл и игрокам тоже. Если они поверят, что шансы равны, на поле именно так и будет.

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