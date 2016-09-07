Владимир Гомельский: Андрей, возьми мяч и никому не отдавай!

Эксперт Sovsport.ru Владимир Гомельский подробно разобрал мужскую национальную команду.

Нынешняя наша мужская сборная вызывает симпатии – своей игрой, атмосферой. Отбор на Евробаскет-2017 ребята прошли уверенно. Хотя никто в этом и не сомневался. Играли задорно, явно получая удовольствие от самого процесса. Опять же, наш единственный чемпион НБА Тимофей Мозгов вовремя подтянулся. И самое интересное, что у нас есть еще резервы для усиления.

Владимир Александрович Гомельский проанализировал каждую линию.

РАЗЫГРЫВАЮЩИЕ

Первым номером в сборной России в этом сезоне не только по амплуа, но по влиянию на ход матчей был Дима Хвостов. Он не только принял участие во всех матчах и показал, что равного ему по классу разыгрывающего сейчас в России нет. И, наконец, мы можем сказать, что у нас в команде есть хотя бы один разыгрывающий европейского уровня. Жаль, что Дима относится к тому ряду игроков, которые поздно повзрослели. Будучи молодым, он был чуть быстрее и чуть наглее. А игровая зрелость пришла к нему в этом возрасте. И спасибо ему за то, что матчи он провел на очень высоком уровне.

Но равноценной замены Хвостову на позиции разыгрывающего у нас нет. Сергей Быков? Он не разыгрывающий, он атакующий защитник. У него нет тяготения к амплуа разыгрывающего. Спасибо Сергею: ветеран, капитан, вытащил, забил, он не надо от него требовать невозможного.

Если мы поделим 40 минут игрового времени между Хвостовым и кем-то другим, то Хвостов должен играть по 28 минут, хотя он играл больше. За свои условные 28 минут, Дима отдает 6-8 голевых передач, а Быков не отдает, порой, ни одной.

Что делать? Воспитывать молодых, дотягивать их до необходимого уровня. Григорьева из ЦСКА смотреть.

АТАКУЮЩИЕ ЗАЩИТНИКИ

Вот здесь у нас проблем нет никаких. Мы выиграли отбор и при этом у нас не играли Алексей Швед и Виталий Фридзон. У нас атакующие защитники лучшие в Европе и сравнимые с испанскими. Наши атакующие защитники лучше, чем в сборной Франции. У них один Де Коло, а у нас… Женя Бабурин замечательно отыграл, а на этом месте, если выставлять высокую пятерку, можно пробовать Серегу Карасева. А ведь есть еще Дима Кулагин.

ЛЕГКИЕ ФОРВАРДЫ

В связи с тем, что Сергей Моня завершил карьеру в сборной, выделяется Сергей Карасев. Но у нас какую команду в Единой лиге ВТБ не возьми, среди игроков с российскими паспортами, самые перспективные – это третьи номера.

Выбор у Сергея Базаревича на этой позиции есть. Другое дело, что у нашего главного тренера очень жесткие требования к игроку данной позиции. Он и подбирать должен успевать и в отрыв бежать в первом эшелоне и обладать трехочковым броском. Под все эти требования подходит только Сергей Карасев. Но время до Олимпиады еще есть, чтобы потянуть молодых игроков.

ТЯЖЕЛЫЙ ФОРВАРД

Лучший четвертый номер на сегодня - Андрей Воронцевич. Он показывал во всех матчах стабильную игру. И меня поражает, что Андрей в свои 30 лет успевает огромный объем работы в защите делать. Он лучший на подборе, в двух матчах Воронцевич опережал Мозгова по количеству отскоков. Плюс в одной игре он никак не мог промахнуться из-за трехочковой линии. Мне, порой, ему хочется сказать: «Андрей, возьми мяч и никому не отдавай». Но он скромный парень, все время старается отдать.

На данный момент у нас четыре тяжелых форварда. Из них самый перспективный Андрей Зубков. Семен Антонов, как потенциальный капитан команды, должен за этот сезон вернуть бросок. И есть еще Владимир Ивлев, он почти не играл, но мне он очень нравится. Таких физических данных, как у Володи, нет больше ни у кого.

ЦЕНТРОВЫЕ

Центровых у нас двое: Тима Мозгов и Артем Клименко. Но Артем получил травму и не сыграл в отборе. Обидно. Есть еще в ближайшем резерве Андрей Десятников из «Зенита».

УСИЛЕНИЕ

Не играли в том отборе по разным причинам Алексей Швед, Виталий Фридзон и Никита Курбанов. Никита усилит индивидуальную защиту. Надеюсь, Шведа и Фридзона долечат и поставят на ноги, и оба сыграют на своем должном уровне.

ЕВРОБАСКЕТ-2017

Я очень рад успехам Сергея Базаревича, знаю его с детства и горжусь тем, что когда-то его тренировал целый год. Если федерация сумеет создать все условия для подготовки к чемпионату Европы, то мы там можем выстрелить. Но можем и не выстрелить. Это зависит от многих факторов. А бежать впереди паровоза, размахивая красным флагом, я не хочу.

Просто хочу этой команде пожелать успеха, я буду за нее болеть всеми силами. И если понадобится наша, журналистов, помощь, мы пойдем с гранатами на Сербию и Испанию. Но сможем ли мы эти сборные обыграть, мы не знаем.