Олейник, Сосновский, Монсон, и другие

Евгений Жилин (фото Ukrafoto.com)

В подмосковном поселке Горки-2 в ресторане «Ветерок» был убит глава общественной организации «Оплот» Евгения Жилина известный (в том числе) как создатель клуба и главный спонсор серии турниров «Оплот». В последнее время о нем было мало что слышно, но у корреспондента «Советского спорта» была информация о скором возвращении «Оплота» на бойцовский рынок и за несколько дней до убийства им даже было записано интервью с Евгением. Пока идет его расшифровка, мы решили вспомнить о золотых временах «Оплота», вернее, об известных бойцах, которым посчастливилось на нем биться.

Алексей Олейник

Информация о спортсмене: боец UFC, чемпион мира по боевому самбо, победитель Гран-При организаций KSW, ProFC, IAFC, чемпион мира по версии WCMMA

Статистика в Oplot Challenge: 6 побед – 0 поражений

Бывший президент клуба «Оплот» смог не только запустить серию турниров под эгидой клуба, но и реанимировать с помощью нее свою карьеру. Перед первым турниром Oplot Challenge статистика последних боев Олейника была не утешительна – 4 из 6 последних поединков он проиграл, а поражения от Джеффа Монсона и Магомеда Маликова шли подряд. В «Оплоте» же Алексей смог прийти в себя – сначала провел четыре боя с соперниками низкого калибра (один из них, правда, прошел в Америке под эгидой WCMMA), но потом разошелся не на шутку: взял реванш у Джеффа Монсона (тогда это имя еще что-то значило, а этот бой состоялся еще до увольнения Джеффа из М-1), одержал победу на юбилейном ProFCнад Дионом Старингом и эффектно задушил «Кро Копа» на турнире «Легенда», что ему позволило перейти в UFC, где его победная серия продлилась еще на два боя.





Дмитрий Сосновский

Информация о спортсмене: не знающий поражений боец, с недавних пор имеет контракт с UFC

Статистика в Oplot Challenge: 6 побед – 0 поражений

Ученик Олейника вслед за своим учителем покинул клуб «Оплот», который и в его судьбе сыграл не менее значимую роль… Да о чем тут говорить, если больше половины своих боев он провел в рамках шоу Oplot Challenge! Конечно, стать бойцом UFC ему скорее помогло не это, а громкая победа над Александром Емельяненко… Но была бы она, не тренируйся он в «Оплоте» и не проведи там столько боев?





Александр Бутенко

Информация о спортсмене: действующий чемпион M-1 Challenge в легком весе

Статистика в Oplot Challenge: 19 побед – 1 поражение – 1 ничья

Двоюродный брат Алексея Олейника во многом благодаря «Оплоту» набил себе такую внушительную статистику (на сегодняшний день 41 победа – 11 поражений – 2 ничьи) и стал высоко котироваться в бойцовской среде. Да, возможно, частые выходы на бойцовские вечера ему позволяло родство с президентом клуба, но чтобы одержать 19 побед – только этого не достаточно. Конечно, соперники не всегда были одного уровня с Александром, но иногда приезжали и действительно стоящие бойцы (например, бывшей боец Strikeforce Стерлинг Форд). Итог: формирование Бутенко-бойца и его последующее чемпионство в М-1 – это во многом заслуга «Оплота».





Никита Крылов

Информация о спортсмене: действующий боец UFC, входящий в десятку лучших полутяжей UFC; чемпион Европы по кекусинкай каратэ

Статистика в Oplot Challenge: 2-2

Удивительно, но статистика выступлений Никиты в UFC сейчас выглядит гораздо симпатичнее, нежели на турнирах Oplot Challenge (в сильнейшем промоушене мира в активе Никиты 6 побед и 2 поражения). Дело в том, что Крылов однажды попал под неудобного для себя соперника Владимира Мищенко, а потом не удачно попробовал взять реванш. К слову, Крылов через 5 месяцев после их второй встречи уже дрался вUFC.





Обратите внимание, перед боем указывается возраст спортсменов – Никите на тот момент было 26 лет. Для справки, на сайтах Sherdog и UFC ему сейчас 24… Что-то тут не чисто

Бекбулат Магомедов

Информация о спортсмене: действующий боец WSOF, чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по микс-файту и шут-файту

Статистика в Oplot Challenge: 7-0

Боец, который в свое время отказался от контракта с UFC, во многом сделал себе имя благодаря участию в боях под эгидой Oplot Challenge. Он был ярок, силен, кровожаден, что и позволило ему стать любимцем публики и обратить на себя внимание UFC. А в том, что Магомедов еще не дерется там – так это его личная прихоть и никого больше.





Владимир Катыхин

Информация о спортсмене: боец, участвовавший в боях М-1, АСВ, ProFC, чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай

Статистика в Oplot Challenge: 4-1

Добротный боец, который по каким-то непонятным причинам все никак не может зацепиться за постоянное место в известном промоушене, при том, что результаты у него очень даже впечатляющие (33 победы – 7 поражений – 1 ничья). Отличные результат у него были и в рамках турниров Oplot Challenge, хотя соперники у него там были далеко не подарок.





Джефф Монсон

Информация о спортсмене: бывший боец UFC, PRIDE, М-1 и Strikeforce; трехкратный чемпион мира по грэпплингу по версии FILA, двукратный чемпион мира по грэпплингу по версии ADCC, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу

Статистика в Oplot Challenge: 1-1

Одна из самых противоречивых фигур в мире ММА последних двух лет, когда-то очень высоко котировался в бойцовской среде, и многие бойцовские промоушены считали за честь пригласить его поучаствовать на своем турнире. «Оплоту» удалось завлечь на свой турнир, и даже сделать это дважды: первый раз для уже упомянутого реванша с Олейником, а во второй раз он выступил против Владимира Непочатова, но случилось это уже ближе к закату своей «хорошей» репутации спортсмена.





Майкел Фалькао

Информация о спортсмене: экс-боец UFC, победитель Гран-При средневесов и бывший претендент на титул в Bellator

Статистика в Oplot Challenge: 1-0

Фалькао стал участником юбилейного сотого турнира, на котором он провел первый поединок после поражения в титульном бою Bellator от Александра Шлеменко и увольнения из промоушена после известного инцидента с потасовкой. На тот момент приглашение на Украину бойца такого калибра выглядело чем-то фантастическим, тем более, он поехал и не просто на показательный бой с «мешком», а на поединок против одного из сильнейших в этом весе бойцов клуба «Оплот» Дибира Загирова.





Марина Мороз

Информация о спортсмене: действующий боец UFC, обладатель Кубка мира по кикбоксингу

Статистика в Oplot Challenge: 1-0

Первый официальный бой в карьере Марина провела именно на турнире Oplot Challenge. Что удивительно, преимущество в росте над первой соперницей у Мороз оказалась больше на… восемнадцати сантиметров! На это даже было немного забавно смотреть, но это же был первый бой, который обязательно нужно было выиграть для хорошего послужного списка и дальнейшего продвижения.





Рашид Юсупов

Информация о спортсмене: действующий чемпион М-1 Challenge

Статистика в Oplot Challenge: 1-0

Многим фанатам единоборств показалось, что молодой тяж слишком резко ворвался в элиту ММА (6 побед – 1 поражение), победив в бою за титул чемпиона М-1 Challenge Виктора Немкова. Те же, кто следил за турнирами Oplot Challenge, знают, что эта победа была не случайной, и на самой заре карьеры Юсупов громко заявил о себе на клубной встрече «Оплот» - «Горец», победив более опытного представителя клуба «Оплот» Довлетджана Ягшимурадова.





Кто еще

Константин Глухов (бывший боец М-1, чемпион мира по тайскому боксу, чемпион мира по кикбоксингу, чемпион мира по версии WPKA, чемпион Европы по версии IKF, победитель Ultimate Cage Fighters Championship, чемпион PFC, чемпион Warriors Honor), Михаил Колобегов (несостоявшийся чемпионProFC), Александр Шаблий (боец АСВ, президент ProFC), Максим Футин (известный боец-тяжеловес, чемпион и вице-чемпион Европы по боевому самбо), Руслан Абилтаров (боец АСВ), Сергей Гузев(чемпион мира по панкратиону, обладатель Кубка Мира по панкратиону, лучший боец М-1 Selection 2009),Алексей Кудин (победитель Гран-При ProFC, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу, двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион мира по кикбоксингу по версии WBKF), Сергей Хандожко (боец АСВ, чемпион мира и Европы по универсальному бою), Алексей Махно (боец М-1, серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу), Абукар Яндиев (боец М-1, обладатель Кубка мира по дзюдо), Джабар Аскеров (прославленный боец К-1), Сергей Гречихо (принимал участие во многих «топовых» турнирах, трехкратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по панкратиону, вице-чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу)