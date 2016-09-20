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Поверь в мечту! Виталий Славин - о Кубке мира

Виталий Славин
Виталий Славин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгений Кузнецов (№92)
Евгений Кузнецов (№92)Источник: Reuters

Все-таки Кубок мира здорово отличается от ежегодного первенства планеты. И даже олимпийского турнира. Ни одного проходного матча! И невероятная цена одной-единственной ошибки.

Продолжаю настаивать, что в игре со Швецией все решило большинство – меньшинство. Плюс звено Анисимова переиграло смену, и нам забили второй гол.

С молодыми звездами Северной Америки при численном перевесе тоже ничего не ладилось. Да и снова пропустили, оставшись вчетвером. Но самое важное – в концовке третьего периода при счете 4:3 сумели выстоять втроем против пяти и вчетвером против шести. Это и есть – должна быть! – точка перелома. Точка отсчета: верим в себя, команду, в предложенную модель тренеров. Если мы не позволяем сопернику забить, имея на двух игроков меньше, с какой стати должны перед кем-либо пасовать в равных составах?! Если будем так, как Телегин, ложиться под броски. Так, как Дацюк, перехватывать шайбу. Так, как Марков, чистить пятак. Если ветераны, которым под 40, это могут, остальные обязаны за ними потянуться!

Но главный игрок в сборной сейчас, безусловно, Бобровский. Инфарктную развязку вчерашней встречи Сергей прокомментировал так: «Это были самые важные минуты в нашей жизни». Тут нет и намека на пафос. Так оно и было. Мы заглянули в бездну. И благодаря массовому героизму в эту яму позора не рухнули. Но родилась тогда команда или нет, узнаем только в четверг, когда сойдемся с финнами. Для них россияне давно – с Олимпиады-1994! –любимые клиенты.

Что радует больше всего – состояние Боба. После каждого матча, включая выставочные, наш вратарь охотно общается с журналистами, причем даже после 48 бросков канадцев, 46 - североамериканцев выглядит совсем не уставшим и абсолютно спокойным. В этом специфика краткосрочного турнира: его можно пройти с одним голкипером, а Бобровский пока в полном порядке. Если вспомнить ЧМ-2015, на финал с «Кленовыми» Сергея не хватило. Но это был десятый матч! На Кубке мира их максимум семь.

Если защищаться мы вроде более или менее научились, то с атакой и большинством масса проблем. Не понимаю, что происходит с нашей главной ударной силой – Малкиным и Панариным?! Просто так самыми ценными игроками Кубка Стэнли и лучшими новичками НХЛ не становятся. Опять же возьмем Дацюка, Маркова, Овечкина – у них тоже многое не получается. Но видно, как в каждом эпизоде они выворачиваются наизнанку, достают из себя последние силы. Про Джино и Хлебушка этого не скажешь. Более того, именно дешевое удаление Евгения привело к третьему голу юных звезд, а затем в средней зоне глупо сфолил и Артемий.

Наши тренеры любят перед ответственными поединками мотивировать ребят патриотическими советскими фильмами о Великой отечественной. А почему бы не вспомнить о подвигах хоккеистов? Посмотреть, как в Кубке вызова-1979 со сборной НХЛ переломили почти безнадежный второй матч, а в третьем вынесли команду Боумена 6:0. Как на Кубке Канады-1981 уступили хозяевам в группе 3:7, а в финале того же Боумена, Гретцки и Ко грохнули 8:1. Как на жилах вытащили финалы ЧМ-2008 и 2009. Как молодежка в Буффало-2011 за 20 минут 0:3 превратила в 5:3.

Ничего невозможного в хоккее нет. Пока вы сами в это верите.

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