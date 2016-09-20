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«Давай, Орел, сразу-сразу!» Что кричит Александр Овечкин во время матча (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: ФХР

Официальный сайт NHL.com (Русская версия) прикрепил микрофон к нашему капитану Овечкину, и вот что из этого вышло.

Надо сказать, что энхаэловцы угадали с героем. Дело было в матче со шведами, в котором Овечкин зажег в концовке – забил один гол, а потом и второй, но его не засчитали судьи.

Послушайте и посмотрите, как Александр Великий руководит командой во время игры, как объясняет партнерам, что делать и куда встать.

Кстати, я могу вообразить полную версию этого ролика. Там Овечкин матерится, как любой нормальный человек. Не надо его представлять как кисейную барышню.

Но на публику это не пустили. Зачем делать из Ови хоккейного Шнура?

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