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Алексей Ребко: Хотим бойкотировать игру со «Спартаком-2»

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Ребко
Алексей РебкоИсточник: Sovsport.ru

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко рассказал о желании игроков клуба бойкотировать ближайший матч ФНЛ – против «Спартака-2». Все из-за многомесячных долгов по зарплате.

- Долги в российском футболе не редкость. Что стало последней каплей для вас?
- Наверное, ситуация с кампусом, где живут приезжие ребята. Команда вернулась с выезда, а нас отказались заселять, кормить. Многие ребята были с семьями, с детьми. Но нам сказали, что слишком большие задолженности по оплате проживания. Потом все-таки удалось руководство кампуса уговорить, чтобы нас пустили. Не знаю, надолго ли. Ситуация тревожная, потому что многим ребятам просто негде и не на что жить. Денег-то не платят.

- При этом команда выиграла две последние игры в чемпионате. Обращали на это внимание руководства?
- Перед последним матчем с «Нефтехимиком» нам сказали: «Выходите и играйте, а после – будет встреча с губернатором». Прошло уже три дня, но ничего не слышно. И мы решили бойкотировать игру со «Спартаком-2». Может, так нас услышат.

- Кто от лица клуба ведет переговоры с командой?
- Генеральный директор Голубчиков. Говорит: «У меня денег нет. Стучусь в стену, но меня не слышат».

- Как объясняется отсутствие денег? Спонсор ушел?
- Перед сезоном были гарантии, но спонсор так и не был найден. Говорили про какой-то кредит, но опять же – никто его не видел. Не знаю, выполнил ли Приморский край свои обязательства. Все очень грустно.

- Вы говорили, что вариант частичного погашения долгов игроков не устроит. Мол, проходили этой весной. Еще тогда были проблемы?
- Да. Весной говорили, что все наладится, но… Тогда расплачивались с ребятами, которые уже ушли. А нынешним игрокам разово выплатили пару зарплат – и все. И проблема не только у футболистов. Парализован весь клуб. Многие сотрудники из-за пятимесячных долгов уже не ходят на работу. Страдает детская школа, не появляется пресс-аташе, массажистов нет. Точнее остался один, но он не справляется. С этим кампусом много проблем. На нас смотрят как на обузу. Все думают: кормить нас или нет, выселять или нет. Нас не пускают в тренажерный зал…

- Легионеры в шоке?
- У нас в основном, скажем так, местные иностранцы – украинец и молдованин. Был бразилец, но он «срулил» в «Енисей». Но никто его не корит.

- Футбол во Владивостоке никому не нужен?
- Да. Либо губернатор не знает о происходящем, либо не хочет, чтобы футбол был в регионе.

- Верите, что ситуация разрешится в вашу пользу?
- 50 на 50. Не могу залезть в голову губернатору. Если ему интересен спорт и команда, которой больше 50 лет, наверное, он поможет. Если нет – поедем по домам. И «Луча-Энергии» не будет.

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