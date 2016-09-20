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«В финале, как минимум, должны играть»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Радость Евгения Малкина и Николая Кулемина в матче против сборной Северной Америки
Радость Евгения Малкина и Николая Кулемина в матче против сборной Северной АмерикиИсточник: Getty Images

Эксперты Sovsport.ru о Константин Клещев, Михаил Мельников и Виталий Славин о Кубке мира по хоккею.

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«В финале, как минимум, должны играть». Обозреватель Sovsport.ru Виталий Славин о шансах сборной России н

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