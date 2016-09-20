Радость Евгения Малкина и Николая Кулемина в матче против сборной Северной Америки Источник: Getty Images

Эксперты Sovsport.ru о Константин Клещев, Михаил Мельников и Виталий Славин о Кубке мира по хоккею.

«Российские хоккеисты не отстают от канадских». Главный редактор Sovsport.ru Константин Клещев - о старте Кубка мира в Торонто

«Кубок мира - это главный турнир в истории». Спортивный телекоментатор Михаил Мельников - о Кубке мира

«В финале, как минимум, должны играть». Обозреватель Sovsport.ru Виталий Славин о шансах сборной России н