«В финале, как минимум, должны играть»
Радость Евгения Малкина и Николая Кулемина в матче против сборной Северной АмерикиИсточник: Getty Images
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