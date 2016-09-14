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Названы имена четырех россиян из «списка Макларена», на очереди – еще шесть

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Роман Петушков
Роман ПетушковИсточник: РИА «Новости»

Одна из главных звезд российского паралимпийского спорта Роман Петушков и еще три атлета заявили, что их имена находятся в «списке Макларена».

Сегодня в Москве прошла пресс-конференция четырех спортсменов-паралимпийцев, заявивших, что они подозреваются в употреблении запрещенных средств.

ПРЕДЫСТОРИЯ

18 июля независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России до Игр 2016 года.

Конкретные имена Макларен разглашать отказался, заявив, что предоставит их по запросу международным федерациям.

О КОМ ИДЕТ РЕЧЬ

В Паралимпийский комитет России поступила бумага, в которой называют имена четырех подозреваемых в употреблении запрещенных средств.

Роман Петушков. Единственный шестикратный паралимпийский чемпион в рамках одних Игр (в Сочи) за всю историю, двукратный призер Игр-2010 года в Ванкувере.

Рушан Минегулов. Двукратный паралимпийский чемпион и серебряный призер Зимних паралимпийских игр в Сочи.

Владислав Лекомцев. Двукратный чемпион Паралимпийских игр 2014 года по биатлону и лыжным гонкам, трехкратный бронзовый призер этих игр по лыжным гонкам. Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Светлана Коновалова. Чемпионка Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в смешанной эстафете по лыжным гонкам и на биатлонной дистанции 12,5 км сидя. Всего на домашних Играх завоевала пять наград: две золотых, две серебряных и одну бронзовую.

В ЧЕМ ИХ ОБВИНЯЮТ

-- На пробирках с пробами обнаружены три царапины и один прокол. В этом нас обвиняют. Три с лишним недели эти данные лежали в Паралимпийском комитете России. Мы потеряли много ценного времени. Странно, что так поступили, тем более в отношении людей, которые выиграли на четверых 12 золотых медалей Паралимпиады, - сказала тренер спортсменов Ирина Громова. – 15 сентября мы узнали, что попали в список Макларена. Мы абсолютно чисты, и хотим, чтобы от нас узнали о том, что произошло.

Подозрительные пробы датируются периодом игр в Сочи – 6, 8, 10, 12 и 13 марта 2014 года.

-- Обнаружены действительно несколько внутренних царапин и прокол, -- заявил адвокат спортсменов Артем Пацев. -- При этом и пробирки и крышки – стеклянные. Мне бы хотелось понять, как можно сделать прокол в стекле? Это сложно представить. Еще сложнее понять, причем тут спортсмены? Их участие в допинг-пробе заканчивается, когда закупоривают крышку пробирки. За хранение они не несут ответственность. Самое интересное применительно к нашим пробам, что их нет в системе «спасти-карантин», о которой говорится в докладе Макларена. Еще есть подозрение во вливании в пробу посторонних веществ. Тоже непонятно как это можно сделать.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

-- Что мы будем делать? Планируем ребят защищать, -- сказал Пацев. -- Мы обратились в компанию, которая производит пробирки с просьбой прокомментировать эти данные. Кроме того мы сообщили в Международный паралимпийский комитет, что есть такие претензии и представили объяснения спортсменов. Предложили создать независимую комиссию, в присутствии которой вскрыть пробы Б.

По моим данным вторая часть доклада Макларена запланирована на конец года. Пока ни к кому из российских организаций и частных лиц за содействием он не обращался. Главным свидетелем обвинений является господин Родченков. Интересно, что зачастую спортсмен сам не помнит, сколько сдал проб. А господин Родченков помнит не только имена и даты, но и номера проб. Пока нам приходится работать с такого рода доказательствами

-- Насколько известно следует ждать и дальнейших разоблачений, -- уверен агент спортсменов Андрей Митьков. -- По моим данным в списке, который прислали в ПКР, значится 10 фамилий. Скорее всего, будут и дальнейшие разоблачения и олимпийцев и паралимпийцев. Судя по всему, фантазия Родченкова безгранична, притом, что ему полностью доверяют.

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