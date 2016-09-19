Прорыв Министра, не надо злить Ненада. Лучшие моменты вторника на SpbOpen-2016

Во второй день на SpbOpen было немного топ-матчей, зато получился шикарный кадр и разыгрались несколько очень любопытных сюжетов.

Победа дня. Министр прорывается

Даниил Медведев прямо сейчас - один из самых прогрессирующих российских игроков. Парень, которого из-за фамилии в Туре называют Министром – вряд ли многие, но такое точно есть, сам Даниил подтвердил –прорвался на SpbOpen через квалификацию, а теперь прошел и во второй круг. Повезло, что жеребьевка выдала ему Александра Бублика – это парень с wild card, который на 200 мест ниже в рейтинге. Медведев справился без особых проблем.

Дальше – немец Александр Зверев, который моложе на год, но уже в тридцатке. Чтобы окончательно подтвердить здоровую дерзость своего прогресса, Даниилу нужно как минимум зарубиться со Зверевым, входящим в первую тридцатку.

Прогулка дня. Раонич, Бердых и симпатичный экскурсовод

Милош Раонич – знатный ценитель искусства, организаторы знали и вписали его на экскурсию в Исаакиевский собор. Компанию ему составил чех Томаш Бердых, а еще симпатичный экскурсовод Анна – так в релизе турнира сказано, остается только поверить.

Фото Spbopen.ru

Поражение дня. Габашвили вылетел дважды за неделю

Теймураз Габашвили – чуть ли не главный неудачник петербургского турнира. В понедельник он проиграл финал квалификации одиночного турнира, во вторник вылетел и из парного. Еще весной Габашвили был в топ-50 одиночного рейтинга и подбирался к лучшей сотне в паре, а за лето он ухудшил свои позиции в два раза.

Открытие дня. Бублик – не пустышка

Александр Бублик выиграл челленджер Moscow Open, который тоже организовывается при участии Владимира и Натальи Камельзон. В подарок к победе молодой петербуржец получил wild card на SpbOpen уровнем повыше. В первом круге Бублик проиграл Медведеву, но после игры точно не был убитым горем.

– Вас на жеребьевке объявили лучшим теннисистом Петербурга. Такой статус давит на вас? – спросили у Бублика после игры.

– Да нет, обычное дело, – Александр только игриво ухмыльнулся.

– Вы с с 2-3 лет на корте. С какого момента сами помните себя?

– Лет с 8, моментами. У меня ведь провалы в памяти, – в какой-то момент Бублик вдруг переключился на откровенный троллинг.

Еще Александр отказался отвечать на вопрос, на сколько времени ему хватит призовых за победу на Moscow Open и, уходя, наказал передать привет Медведеву, который должен был прийти в зал для пресс-конференций следом.

Год назад Бублик получал спецприглашение в квалификацию и боролся тогда за то, чтобы быть в топ-1000, теперь он уже 323-й, и для 19 лет это вполне значительный прогресс.

Монстр дня. Не надо злить Ненада

Самый титулованный игрок, показавшийся в Петербурге во вторник - серб Ненад Зимонжич. Правда, он звезда только парного разряда, потому его отправили на скромный первый корт. Он на SpbOpen оборудован на парковке, сделан в виде временного шатра. Двукратный обладатель парных Больших шлемов в свои 40 снова объединился с поляком Марцином Матковски, который на пять лет моложе. Потрудиться им пришлось, но они прошли дальше: проиграли первый сет, но потом разозлились и не оставили соперникам шанса.

Если все пойдет хорошо, монстр Зимонжич в полуфинале может сыграть против еще одного парного гиганта - индийца Леандера Паеса. Он даже круче, потому что ему 43, а среди достижений - полная коллекция из побед на Больших шлемах.

«Помню Новака, когда ему было 10». Зимонич – о Джоковиче и Больших шлемах в паре

Обещание дня. Среда на SpbOpen – супердень

Все фавориты и игроки с афиши еще в деле, а из-за Кубка Дэвиса и потока других событий на вторник никого из них не поставили. Зато в среду в каждом матче есть что-то особенное. В полдень Андрей Рублев на корте, следом Михаил Южный, к концу рабочего дня российское дерби Евгений Донской – Андрей Кузнецов.

А не раньше 18:30 премьера первого сеяного SpbOpen Стэна Вавринки – это будет уже второй круг. Соперник швейцарца – чех Лукаш Росол. Если Стэн после титула на US Open в порядке, проблем у него быть не должно.

Кадр дня. Александр Медведев и Стэн Вавринка почти без галстуков

Фото Spbopen.ru

Просто оставим здесь фото с вечеринки игроков.