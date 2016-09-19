Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Прорыв Министра, не надо злить Ненада. Лучшие моменты вторника на SpbOpen-2016

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Даниил Медведев
Даниил МедведевИсточник: Spb.Sovsport.ru

Во второй день на SpbOpen было немного топ-матчей, зато получился шикарный кадр и разыгрались несколько очень любопытных сюжетов.

Победа дня. Министр прорывается

Даниил Медведев прямо сейчас - один из самых прогрессирующих российских игроков. Парень, которого из-за фамилии в Туре называют Министром – вряд ли многие, но такое точно есть, сам Даниил подтвердил –прорвался на SpbOpen через квалификацию, а теперь прошел и во второй круг. Повезло, что жеребьевка выдала ему Александра Бублика – это парень с wild card, который на 200 мест ниже в рейтинге. Медведев справился без особых проблем.

Дальше – немец Александр Зверев, который моложе на год, но уже в тридцатке. Чтобы окончательно подтвердить здоровую дерзость своего прогресса, Даниилу нужно как минимум зарубиться со Зверевым, входящим в первую тридцатку.

Прогулка дня. Раонич, Бердых и симпатичный экскурсовод

Милош Раонич – знатный ценитель искусства, организаторы знали и вписали его на экскурсию в Исаакиевский собор. Компанию ему составил чех Томаш Бердых, а еще симпатичный экскурсовод Анна – так в релизе турнира сказано, остается только поверить.

Фото Spbopen.ru
Фото Spbopen.ru

Поражение дня. Габашвили вылетел дважды за неделю

Теймураз Габашвили – чуть ли не главный неудачник петербургского турнира. В понедельник он проиграл финал квалификации одиночного турнира, во вторник вылетел и из парного. Еще весной Габашвили был в топ-50 одиночного рейтинга и подбирался к лучшей сотне в паре, а за лето он ухудшил свои позиции в два раза.

Открытие дня. Бублик – не пустышка

Александр Бублик выиграл челленджер Moscow Open, который тоже организовывается при участии Владимира и Натальи Камельзон. В подарок к победе молодой петербуржец получил wild card на SpbOpen уровнем повыше. В первом круге Бублик проиграл Медведеву, но после игры точно не был убитым горем.

– Вас на жеребьевке объявили лучшим теннисистом Петербурга. Такой статус давит на вас? – спросили у Бублика после игры.
– Да нет, обычное дело, – Александр только игриво ухмыльнулся.

– Вы с с 2-3 лет на корте. С какого момента сами помните себя?
– Лет с 8, моментами. У меня ведь провалы в памяти, – в какой-то момент Бублик вдруг переключился на откровенный троллинг.

Еще Александр отказался отвечать на вопрос, на сколько времени ему хватит призовых за победу на Moscow Open и, уходя, наказал передать привет Медведеву, который должен был прийти в зал для пресс-конференций следом.

Год назад Бублик получал спецприглашение в квалификацию и боролся тогда за то, чтобы быть в топ-1000, теперь он уже 323-й, и для 19 лет это вполне значительный прогресс.

Монстр дня. Не надо злить Ненада

Самый титулованный игрок, показавшийся в Петербурге во вторник - серб Ненад Зимонжич. Правда, он звезда только парного разряда, потому его отправили на скромный первый корт. Он на SpbOpen оборудован на парковке, сделан в виде временного шатра. Двукратный обладатель парных Больших шлемов в свои 40 снова объединился с поляком Марцином Матковски, который на пять лет моложе. Потрудиться им пришлось, но они прошли дальше: проиграли первый сет, но потом разозлились и не оставили соперникам шанса.

Если все пойдет хорошо, монстр Зимонжич в полуфинале может сыграть против еще одного парного гиганта - индийца Леандера Паеса. Он даже круче, потому что ему 43, а среди достижений - полная коллекция из побед на Больших шлемах. 

«Помню Новака, когда ему было 10». Зимонич – о Джоковиче и Больших шлемах в паре

Обещание дня. Среда на SpbOpen – супердень

Все фавориты и игроки с афиши еще в деле, а из-за Кубка Дэвиса и потока других событий на вторник никого из них не поставили. Зато в среду в каждом матче есть что-то особенное. В полдень Андрей Рублев на корте, следом Михаил Южный, к концу рабочего дня российское дерби Евгений Донской – Андрей Кузнецов.

А не раньше 18:30 премьера первого сеяного SpbOpen Стэна Вавринки – это будет уже второй круг. Соперник швейцарца – чех Лукаш Росол. Если Стэн после титула на US Open в порядке, проблем у него быть не должно.

Кадр дня. Александр Медведев и Стэн Вавринка почти без галстуков

Фото Spbopen.ru
Фото Spbopen.ru

Просто оставим здесь фото с вечеринки игроков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Помню Новака, когда ему было 10». Зимонич – о Джоковиче и Больших шлемах в паре«Помню Новака, когда ему было 10». Зимонич – о Джоковиче и Больших шлемах в паре40-летний Ненад Зимонич, один из лучших парников мира, рассказал Spb.Sovsport.ru, как его одиночной карьере помешали эмбарго и санкции.Донской и Бублик не смогли выйти в четвертьфинал SpbOpen-2016 в парном разрядеВ матче первого круга St. Petersburg Open-2016 Евгений Донской и Александр Бублик проиграли Карену Хачанову и Лукашу Росолу – 6:3, 3:6, 7:10.Вердаско проиграл Лайовичу и не смог пробиться во второй раунд SpbOpen-2016В матче первого раунда St. Petersburg Open-2016 Фернандо Вердаско уступил Душану Лайовичу – 6:2, 3:6, 2:6.Кравчук и Кузнецов вышли в четвертьфинал SpbOpen-2016 в парном разрядеВ матче первого круга St. Petersburg Open-2016 Константин Кравчук и Андрей Кузнецов обыграли голландцев Уэсли Колхофа и Матве Мидделкопа - 5:7, 6:4, 10:5.Даниил Медведев: В первом сете мы с Бубликом сильно нервничали, друг друга давно знаемРоссийский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от матча первого раунда St. Petersburg Open-2016 против своего соотечественника Александра Бублика (6:4, 6:0).Александр Бублик: Хотел выступить на SpbOpen, потому что ходил на эти турниры, когда был маленькимРоссийский теннисист Александр Бублик поделился впечатлениями от матча первого раунда St. Petersburg Open-2016 против своего соотечественника Даниила Медведева (4:6, 0:6).Медведев за час обыграл Бублика в первом круге SpbOpen-2016Российский теннисист Даниил Медведев в матче первого раунда St. Petersburg Open-2016 одержал победу над своим соотечественником Александром Бубликом в двух сетах (6:4, 6:0).«Не был в России 8 лет, 10 лет не видел деда». Русский немец на SpbOpen-2016«Не был в России 8 лет, 10 лет не видел деда». Русский немец на SpbOpen-2016Spb.Sovsport.ru передает слова 19-летнего немца Александра Зверева, который сыграл свой первый матч в России на турнире АТР.Вавринка удивлял, россияне расстраивали. Как прошел первый день SpbOpen-2016Вавринка удивлял, россияне расстраивали. Как прошел первый день SpbOpen-2016Spb.Sovsport.ru рассказывает о первом дне мужского турнира серии АТР, где собралось много звезд, но не было российских побед.Карен Хачанов: Против Зверева играл не так, как планировал, не был самим собойРоссийский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от матча первого раунда SpbOpen-2016 против Александра Зверева (5:7, 4:6).Александр Зверев: После нереализованного брейк-пойнта в первом гейме Хачанов начал играть намного лучшеНемецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от победы в матче первого раунда SpbOpen-2016 против Карена Хачанова (7:5, 6:4).SpbOpen-2016. Хачанов проиграл Звереву и другие матчи19 сентября прошли первого раунда St. Petersburg Open-2016 в одиночном разряде.Хачанов уступил Звереву в первом раунде SpbOpen-2016Российский теннисист Карен Хачанов в первом раунде St. Petersburg Open-2016 проиграл немцу Александру Звереву – 5:7, 4:6.Стэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгойСтэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгойГлавная звезда SpbOpen-2016 Стэн Вавринка вспомнил предыдущий приезд в Петербург и объяснил, за счет чего смог выиграть US Open.Стэн Вавринка: Отказаться от участия в Олимпиаде было правильным решениемШвейцарский теннисист, участник SpbOpen-2016 Стэн Вавринка рассказал о победе на US Open и поделился ожиданиями от турнира в Петербурге.«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и Петербурге«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и ПетербургеКанадец Милош Раонич, приехавший на SpbOpen защищать титул, высказался об опубликованных данных про запрещенные препараты и гонке за топ-3.Милош Раонич: Информация о медицинских препаратах, которые принимают теннисисты, должна оставаться закрытойКанадский теннисист Милош Раонич поделился мнением о запрещенных препаратах, которые теннисисты используют в медицинских целях.Габашвили не пробился в основную сетку SpbOpenЗавершились матчи квалификационного раунда SpbOpen-2016.Кудрявцев проиграл Звереву и не вышел в основную сетку SpbOpenРоссийский теннисист Александр Кудрявцев проиграл в финале квалификации немцу Мише Звереву (1:6, 6:3, 2:6) и не смог пробиться в основную стадию SpbOpen-2016.Медведев обыграл Павича и вышел в основную сетку турнира в Санкт-ПетербургеРоссиянин Даниил Медведев в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге нанес поражение представителю Хорватии Анте Павичу.
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение