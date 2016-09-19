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«Помню Новака, когда ему было 10». Зимонич – о Джоковиче и Больших шлемах в паре

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Ненад Зимонич
Ненад ЗимоничИсточник: ATP

40-летний Ненад Зимонич, один из лучших парников мира, рассказал Spb.Sovsport.ru, как его одиночной карьере помешали эмбарго и санкции.

«Семги не было, но мне нравится борщ»

40-летний серб начал свою профессиональную карьеру еще в 1995-м. За 20 лет он добился небольших успехов в личном разряде и взял более полусотни титулов, играя в паре. Только вдумайтесь: восьмикратный победитель турниров Большого шлема в миксте и паре, обладатель 53 трофеев на турнирах ATP, а еще в его активе – победа в Кубке Дэвиса-2010 вместе с Новаком Джоковичем. Вот бы еще медаль Олимпийских игр сюда добавить, но за четыре попытки (Сидней, Пекин, Лондон и Рио-де-Жанейро) Зимонич дальше четвертьфинала не прошел.

В Петербурге Ненад выиграл три финала из трех, и все – с разными партнерами. В 2003-м им был австриец Юлиан Ноул, четыре года спустя – канадец Даниэль Нестор, а последний титул серб выиграл с американцем Радживом Рамом в 2012-м. Прошло еще четыре года, и Зимонич собирается взять трофей вместе с поляком Марцином Матковски.

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– Вы в начале 2000-х играли в паре с Евгением Кафельниковым – ныне директором St. Petersburg Open. Он вас и позвал на турнир?
– Нет. В последний раз я приезжал в Петербург четыре года назад c Радживом Рамом, когда турнир проводился на старой арене. С тех пор мое расписание было очень плотным, к тому же я старею, и у меня нет столько энергии, чтобы играть много соревнований. Я достаточно времени пропустил в этом году из-за травмы: где-то в конце ноября-начале декабря сломал большой палец. Я приехал в Петербург, чтобы продолжить тут свою победную серию и набрать как можно больше очков.

– Для вас это не первое участие в петербургском турнире. Что помните с предыдущих выступлений? Стэн Вавринка вспоминал, как на челленджере ел семгу.
– Семги не было, но первое, что попробовал в России – это борщ, он мне нравится. Помню, что и SpbOpen, и московский Кубок Кремля были очень хорошо организованы, они очень похожи в плане расположения арен. Но для меня Санкт-Петербург – один из самых прекрасных городов в мире, в этом смысле мне он нравится больше, чем Москва. Когда я приехал на нынешний турнир, был реально удивлен. В хорошем смысле. Турнир переехал на другую, очень красивую арену, отель понравился мне больше тех, где я жил в течение года.

Стэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгой

«Во время войны на родине путешествовал на свои средства»

– Большинство титулов вы выиграли в паре с канадцем Даниэлем Нестором, и первый из них взяли как раз в Петербурге.
– Этот город можно назвать удачным местом для меня. В 2003-м я победил на здесь с Юлианом Ноулом, потом выигрывал с Нестором и Рамом. Еще я квалифицировался в одиночный турнир и в равном матче проиграл в трех сетах Томми Хаасу. Так что с Петербургом у меня связаны приятные воспоминания.

– Карьера в парном разряде сложилась у вас очень хорошо. Что помешало так же выступать в одиночке?
– Это комбинация разных причин. Я в одиночке выиграл четыре челленджера, одерживал победы над Андре Агасси, Николасом Кифером. Проблема в том, что когда мне было 18-19 лет, моя страна переживала самые худшие времена: ввели эмбарго, санкции, еще и война началась. Я путешествовал на свои средства, не имея никакой поддержки, спонсоров. Мне нужно было найти способ, чтобы продолжить карьеру, и я начал преуспевать в парных турнирах. Было сложно подхватить этот темп: если играл хорошо в паре – потом упускал возможность сыграть квалификацию одиночных соревнований. Я не смог полностью реализовать свой потенциал как игрок одиночного разряда, зато в паре добился многих успехов. Я продолжаю получать удовольствие от этого.

– Для вас и Нестора всегда главными соперниками были братья Брайаны?
– Так было на протяжении всех четырех сезонов, что я играл с Даниэлем. Тогда мы с Брайанами всегда были либо первой и второй парами мира. В 2008-м на итоговом турнире в Шанхае мы обыграли их в финале и впервые закончили сезон первыми. Через год мы не прошли групповой этап, а Брайаны турнир выиграли, и последующие два сезона финишировали выше нас. Зато мы выиграли у них больше матчей, счет где-то 9:6, если не ошибаюсь. Они всегда были отличными соперниками, Брайаны – лучшая пара за всю историю, учитывая все их достижения.

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«Результаты Джоковича – из-за его преданности спорту»

– В команде с Новаком Джоковичем вы выиграли Кубок Дэвиса. Были шансы сыграть вместе в паре кроме Олимпийских игр в Пекине, где вы вылетели в первом круге?
– Мы несколько раз играли на различных турнирах, но безуспешно, иногда доходили до четвертьфиналов. Можно посчитать на пальцах одной руки: в 2007-м пару раз в Цинциннати и Монреале, в этом сезоне выступали в Торонто и на Олимпиаде. Джоковичу не повезло в Рио, он не был готов на 100 процентов из-за проблем с левым запястьем. Это оказалось небольшим разочарованием. В то же время две победы в Кубке Дэвиса и один выход в финал – отличное достижение. Например, игры с Россией в 2008-м, если не ошибаюсь – мы тогда выиграли парный матч.

– Как бы вы описали Джоковича, что он за человек?
– Я знаю и помню Новака с тех пор, как ему было десять лет – видел, как он развивался. Он очень решительный, настоящий профессионал во всем, который знает, чем хочет заниматься, что надо улучшить. Все результаты Джоковича – из-за преданности спорту.

– Долго он еще будет первой ракеткой мира?
– Трудно сказать. Пару раз Рафа Надаль терял это звание из-за травм, а самое трудное в нашем спорте – играть на высоком уровне целый год. Но еще очень важно оставаться здоровым. Если Новак избежит повреждений – он может остаться первым еще два-три года. Энди Маррей играет очень хорошо, Рафа старается вернуться на вершину, однако последние травмы ему в этом мешают. То же самое с Роджером Федерером, но у него другая позиция из-за возраста. Мне кажется, сейчас приоритет Роджера – не первая строка рейтинга, а просто желание выигрывать крупные турниры, Большие шлемы. А турнир «Мастерс» в Париже и итоговый в Лондоне решат, кто окажется выше по итогам года – Федерер или Джокович.

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