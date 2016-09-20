«Хотим проводить Кубок мира в России. Уже встречаемся с Гари Бэттманом» (видео)

Роман Ротенберг Источник: ФХРБ

Наутро после матча с Северной Америкой (4:3) перед прессой выступили глава делегации Роман Ротенберг и тренер Олег Знарок.





Знарок очень удивлялся, зачем организаторы выдернули его второй день подряд. Сутки не прошли с момента его прошлого интервью. Что нового он скажет?

Но правила есть правила. Олег Валерьевич виду не подал, пошел к прессе. И рассказал, что со здоровьем Ивана Телегина все в порядке. «На завтраке ходил на двух ногах».

Зато были вопросы к Роману Ротенбергу – как идут переговоры с НХЛ по поводу Кореи, реально ли провести Кубок мира в России.

- Вопрос по Олимпиаде в работе. Президент ИИХФ Рене Фазель был здесь накануне. Но конкретных новостей по этому вопросу нет, - рассказал Ротенберг. – Мы всегда говорили о том, что хотим организовать Кубок мира. Мы готовы все сделать на высочайшем уровне, проведя либо весь турнир, либо отдельные матчи. Сейчас встречаемся с комиссаром НХЛ Гари Бэттманом и его замом Биллом Дэйли, говорить будем в том числе об этом.

- Что конкретно КХЛ может перенять из того, что вы видите на Кубке мира?

- Много деталей. Из самого важного – регламент. Тут расписано абсолютно все и при этом четко выполняется. Сделано так, чтобы игроки ежедневно посещали пресс-конференции, абсолютная открытость хоккеистов. Мы ведем обмен опытом, и наши коллеги из НХЛ тоже что-то берут у нас. Есть какие-то вещи, где мы более продвинутые. У нас единая хоккейная семья, и нам нужно вместе обсуждать разные вопросы. Это нужно для развития нашего вида спорта.