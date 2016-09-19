Алексей Евсеев: Наверняка Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»

Хавбек «Зенита» Алексей Евсеев в интервью Spb.Sovsport.ru – о кубковом матче против «Тамбова», своей травме и желании играть за сборную.

«Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»

– Уже знаете, кто поедет на кубковый матч против «Тамбова»?

– Нет, пока списков не было, 21 сентября будет известно.

– Мирча Луческу перед матчем с «Уфой» консультировался с игроками по поводу искусственного газона, в матче с «Маккаби» интересовался у Луки Джорджевича, на какой ему фланг лучше выйти. У вас про «Тамбов» еще не спрашивал?

– Нет, он сказал, что общался с Владиславом Николаевичем Радимовым. Тренер «Зенита-2» тренеру основной команды уже все рассказал.

– «Зенит-2» сыграл очень непростой матч в Тамбове.

– Соперник хороший, который сам пытается играть в футбол и другим дает это делать. Город хороший, болельщики очень адекватные – они понимают футбол. В каких-то моментах нам аплодировали. Правда, поле не очень хорошего качества.

– Оно же натуральное?

– Да, но с кочками. Не лучший газон.

– Партнеры из основы о нем спрашивали?

– Да, как только пришел на тренировку– сразу начали спрашивать про поле. Сказал, как есть. Что даже в железных шипах по этому газону можно проскальзывать.

– Есть ощущение, что Мирча Луческу доверит вам сыграть в Кубке?

– Когда Мистер пришел в команду – сразу сказал, что хочет побеждать в каждом матче и каждом турнире. Он будет выставлять сильнейший состав. Решение о выборе состава есть только у него в голове.

– В последнее время Кубок России потерял свой престиж.

– «Зениту» важно победить в Кубке России. Лично я не понимаю, почему некоторые клубы в Европе часто не выставляют на Кубок основной состав. Считаю, что это престижный турнир, в котором надо побеждать.

«Тамбов» в субботу сыграл с «Зенитом-2» вничью со счетом 0:0. Фото ФК «Тамбов»

«Собрание перед тренировкой – новшество Луческу»

– Луческу обещал, что лично поговорит с каждым футболистом. У вас этот разговор был?

– Он объяснял мне определенные моменты. Говорил, какие компоненты надо подтянуть, с какими у меня проблем нет. Но это все чисто футбольные вопросы.

– На открытых тренировках иногда складывается ощущение, что больше процессом руководит Александр Спиридон, ассистент Луческу.

– Думаю, такое впечатление из-за того, что у Александра более звонкий голос. Чаще всего Мистер что-то говорит, а Спиридон громко переводит.

– Перед тренировкой команда, бывает, по 20 минут стоит в кругу и слушает тренера. С другими специалистами такого не бывало?

– Это новшество, да. Иногда что-то подобное происходило у Спаллетти, но мы собирались в тренажерном зале, поэтому никто этого не видел. Сейчас собираемся прямо на занятии, да. Мистер разбирает какие-то моменты предыдущих игр. Указывает, на что надо обратить внимание при подготовке к следующему матчу.

«Когда в матче с «Тереком» увидел красную карточку, о травме уже не думал»

– Вернемся в ноябрь 2015 года, когда вы получили серьезную травму в матче с «Тереком». Ощущали, что травма случилась на пике формы?

– Думал об этом. Сложно сказать, в лучшей я был форме или нет, это могут проанализировать другие, но я тогда действительно чаще играл за основную команду. Больше, чем в любое другое время.

– Помните свои мысли в момент получения травмы? В том же эпизоде вас еще и удалили.

– Я сфолил, и у меня сразу начало все в голове кружиться. Увидел, что судья достал красную карточку. После этого стало уже все равно, думал только об удалении, а не о травме.

– Процесс восстановления получился непростым?

– Да, сначала врачи сказали, что пропущу три месяца, потом добавили еще месяц, потом еще. В итоге пропустил полгода. Психологически было непросто, ведь я видел, как ребята тренируются и играют, а мне даже ходить было больно. После возвращения и четвертой-пятой тренировки я понял, что прилично отстаю от партнеров. Однако ничего страшного, стал тогда работать еще больше. Сейчас чувствую себя намного лучше, чем в первых играх за «Зенит-2». Если так – значит, набираю форму.

«Шейдаев – огромная потеря для сборной России»

– Вызов в молодежную сборную России – яркое подтверждение того, что кондиции возвращаются?

– Спасибо большое Николаю Писареву, что вызвал меня. Мне приятно играть за свою страну, всегда делаю это с большим желанием. Возвращаясь к интервью бывшего тренера молодежки Дмитрия Хомухи, который говорил, что кто-то из футболистов не хочет играть за свою страну. Если он не хотел видеть кого-то в составе – надо было просто сказать об этом, а не говорить, что какой-то игрок не хочет играть за страну. Уверен, если всех ребят поставить в ряд и каждого спросить – хочет ли он играть в национальной команде, каждый ответит «да». Вне зависимости от того, сколько игрового времени он будет получать.

– Видно, что вас зацепило то интервью Хомухи.

– Конечно. Дмитрий Хомуха – человек, который в лицо говорит одно, а в интервью совсем другое. То есть одним людям говорит одно, а другим – другое. Это шокирует.

– После недавнего матча вы сказали, что все понимают, почему молодежка не вышла на Евро. Вы имели в виду именно Хомуху?

– Вы все правильно поняли.

– В это межсезонье много игроков покинули систему «Зенита». Были ли у вас варианты?

– Предложения были, но я не хотел уезжать. Я был не в лучшей форме, поэтому не видел смысла сидеть на скамейке в команде Премьер-лиги, когда можно набирать форму здесь, играя за «Зенит-2». Я уже говорил это, повторю снова: я хочу играть только в «Зените».

– А из Европы предложения были?

– Нет.

– Одним из тех, кто покинул «Зенит», стал Рамиль Шейдаев, который еще и гражданство сменил. Обидно, что ваша связка распалась?

– Шейдаев – большая потеря для сборной России, потому что Рамиль действительно классный нападающий. Я с ним поддерживаю связь, он говорит, что в «Трабзонспоре» ему все нравится. Желаю ему всяческих успехов.

– Рамиль не советовался с партнерами по «Зениту-2» перед решением принять азербайджанское гражданство?

– Нет, смену гражданства он с нами не обсуждал. Он принимал решение со своей семьей. Я вообще об этом узнал из газет.