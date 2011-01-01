Сборная России по фридайвингу едет на командный чемпионат мира по фридайвингу

C 16 по 25 сентября 2016 года в Каламате (Греция) пройдёт командный чемпионат мира по фридайвингу по версии международной ассоциации AIDA. В чемпионате примет участие российская команда, в составе которой будут выступать Алексей Молчанов, Марианна Крупницкая, Андрей Матвеенко, Татьяна Земских, Александр Костышен, Евгений Сычев и Ирина Веверка.

Чемпионат будет проходить по трём дисциплинам:

Ныряние в глубину в ластах (CWT)



Ныряние в длину в ластах (DYN)

Статическая задержка дыхания (STA)

Глубинные соревнования будут проводиться со специальной платформы в море, где глубина достигает 160 метров и более.



Состязания по статической задержке дыхания и нырянию в длину пройдут в открытом современном бассейне города Каламаты, построенного по Олимпийским стандартам.



На чемпионате ожидается примерно 150 спортсменов из разных стран мира.



Чемпионат начнётся 16 сентября регистрацией спортсменов, затем последуют дни официальных тренировок и финальные старты, 24 сентября будут вручены награды и подведены итоги мероприятия.



Сборная России на прошлом чемпионате в 2014 году собрала весь урожай золотых медалей. В этом году чемпионам мира придется состязаться с сильнейшими соперниками без бессменного тренера и лидера команды — Натальи Молчановой, которая в прошлом году пропала без вести во время одного из погружений у берегов Испании. Это будет сложная задача, но фридайверы России приложат все свои силы, чтобы выступить достойно.

Подробнее о членах команды:

Алексей Молчанов



Лидер команды — многократный чемпион и рекордсмен мира по фридайвингу. Ведущий инструктор Федерации Фридайвинга. Седьмой человек в мире, преодолевший отметку 100 метров глубины. Обладатель действующего мирового рекорда в дисциплине «Ныряние в глубину в ласте» — 128 метров.



Александр Костышен



Чемпион мира по фридайвингу, обладатель мирового рекорда по фридайвингу (версия CMAS). Мастер спорта международного класса по подводному спорту (фридайвинг). Инструктор Федерации Фридайвинга.



Андрей Матвеенко



Чемпион мира по фридайвингу в командном зачёте 2014. Многократный чемпион России по фридайвингу. Мастер спорта международного класса. Инструктор Федерации Фридайвинга.



Евгений Сычев (запасной)



Инструктор Федерации фридайвинга. Чемпион России по фридайвингу. Мастер спорта по подводному спорту (фридайвинг). Участник и призёр российских и международных соревнований по фридайвингу.



Марианна Крупницкая



Чемпионка мира по фридайвингу в командном зачёте 2014. Золотой призёр престижных соревнований Vertical Blue 2014. Инструктор Федерации Фридайвинга, инструктор по фридайвингу SSI. Мастер спорта по подводному плаванию. В 2013 году вошла в топ-10 сильнейших спортсменок в мире по версии AIDA с результатом 75 метров ныряние в глубину в ластах.

Татьяна Земских



Мастер спорта по подводному спорту (фридайвинг). Бронзовый призёр чемпионата мира по фридайвингу в бассейне. Победительница международных соревнований Triple Depth 2014. Чемпионка России по фридайвингу (ныряние в глубину в ластах), неоднократный призёр чемпионатов России по фридайвингу (ныряние в длину и глубину без ласт). Участница глубинного чемпионата мира. Инструктор Федерации Фридайвинга.



Ирина Веверка



Бронзовый призёр чемпионата мира в Греции 2011 года. Мастер спорта по подводному плаванию. Участницы и призёр российских и международных соревнований по фридайвингу. Инструктор Федерации Фридайвинга и Apnea Academy.



Расписание стартов и тренировок



16 сентября – день регистрации спортсменов

17 сентября – первый тренировочный день и церемония открытия чемпионата

18 сентября – тренировочный день (ныряние в глубину в ластах, статическая задержка дыхания (по желанию))

19 сентября – ныряние в глубину в ластах (CWT) — соревновательный день

20 сентября – тренировочный день (статическая задержка дыхания, ныряние в длину в ластах (по желанию))

21 сентября – тренировочный день (статическая задержка дыхания, ныряние в длину в ластах (по желанию))

22 сентября – статическая задержка дыхания (STA) — соревновательный день

23 сентября – тренировочный день (ныряние в длину в ластах)

24 сентября – ныряние в длину в ластах (DYN) — соревновательный день; награждение атлетов, церемония закрытия чемпионата

25 сентября – Праздничная вечеринка

Следить за событиями чемпионата можно на сайте Федерации Фридайвинга и на сайте организаторов соревнований.