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Вячеслав Колосков: Скелеты в шкафу кандидатам не помешают

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Вячеслав Колосков
Вячеслав КолосковИсточник: Sovsport.ru

Почетный президент РФС — о предстоящих в субботу выборах главного футбольного чиновника страны.

ВЫБОРЫ БУДУТ ЧЕСТНЫМИ

- Предыдущие выборы главы РФС с участием Николая Толстых и Сергея Прядкина называли одними из немногих реальных выборов последних лет. Нынешние будут реальными?
- У меня нет опасений насчет использования административного ресурса, подтасовок и так далее. Судя по тому, что читаю и вижу, идет открытое состязание кандидатов. Виталий Мутко, правда, не слишком широко презентует свою программу. Но, насколько я понимаю, она будет в повестке дня конференции РФС. Два других кандидата — Прядкин и Игорь Ефремов - молчат. Тут я склонен согласиться с Валерием Газзаевым: видимо, они выдвинулись для подстраховки нынешнего главы РФС. На всякий случай. А программу самого Газзаева я читал. И выборы, убежден, будут честными и конкурентными.

- У министра спорта есть прямые связи с регионами и выход на губернаторов. То есть админресурс. Но вы думаете, что он не станет этим пользоваться, так?
- Мне это неизвестно, я ведь не занимаюсь анализом деятельности кандидатов. Но мне звонят коллеги из регионов, представители местных федераций и МРО. Никто из них не упоминал о каком-либо давлении.

- Как вам программы Мутко и Газзаева?
- Они есть — уже хорошо. Стратегия РФС рассчитана до 2030 года. Вряд ли она выполнима, учитывая непредсказуемость развития событий на столь длинном отрезке. Многое повторяет предыдущие документы и стратегии, особой новизны в подходах к решению проблем там нет. Программа Газзаева обсуждается давно, содержит пункты насчет детского футбола, лимита, структуры соревнований, финансирования. Широкого общественного обсуждения этого документа, правда, не было и, как подсказывает опыт, вряд ли будет. На конференции делегаты скорее промолчат, чем опровергнут или поддержат какие-то тезисы. Обойдется без жаркой дискуссии, хотя хотелось бы. Голосование станет делом вкуса.

ОТМЕНА ЛИМИТА - ВРЕД

- Один из ключевых пунктов программы Газзаева - полная отмена лимита. Вам не кажется, что для сборной в преддверии ЧМ-2018 это может быть убийственным?
- Убийственным — нет, потому что хуже уже некуда. А вот вредом — да. Говорю об этом уже лет пять-семь. В ответ слышу слова про какую-то конкуренцию, про то, что люди будут биться за право попасть в состав. Это все от лукавого. Сначала надо создать конкурентную среду среди своих молодых, воспитать достаточно футболистов для соперничества с легионерами. Как в Германии. Если это случится, лимит, безусловно, можно отменять. Но когда некому конкурировать, откуда взяться конкуренции? Ее просто быть не может. Молодой россиянин проходит отбор среди соотечественников, но на уровне премьер-лиги оказывается несостоятельным. Пусть сначала школы, академии, клубы наладят поставку квалифицированных кадров. А пока я бы не торопился с отменой лимита. Тем более что были примеры появления 11 легионеров в российских клубах, в английском «Арсенале», недавно в «Севилье». При этом сборная Англии проваливает турнир за турниром. То есть даже для такой футбольной страны вопрос подготовки своих кадров весьма актуален, что уж говорить про Россию.

- У главных кандидатов есть скелеты в шкафу. У Газзаева - «Алания», доведенная до банкротства. У Мутко — некоторая международная изоляция, связанная с допингом. Повлияет ли это на решение выборщиков?
- Допинг вряд ли сыграет роль, все-таки это юрисдикция минспорта, а не РФС. Что касается неудачного опыта Валерия Георгиевича на посту руководителя клуба… Ну, это очевидно. Был такой опыт, к сожалению, он и сам не отрицает. Но эта единичная неудача кардинально повлиять на решение делегатов вряд ли сможет. Кто-то обратит на это внимание, кто-то нет. Думаю, заслуги Газзаева как футболиста и тренера окажутся более весомыми. Хотя мне трудно судить. Факт в биографии был, и от него никуда не деться.

- Совмещение министром постов — проблема?
- Да, это проблема. Давно об этом говорю, но пока от проблемы отмахиваются. 26 лет руководил отечественным футболом, до этого пять лет хоккеем, поэтому прекрасно понимаю: чтобы добиться успеха, нужно 24 часа в сутки работать на одном направлении. Совмещение в любой сфере деятельности никогда не приведет к высокой цели. А столь глобальные отрасли, как весь российский спорт, физкультура, здоровье нации и футбол в принципе невозможно совместить без ущерба для дела.

- Кто из кандидатов ближе лично вам? Или, может, графа «против всех»?
- Как почетному президенту РФС, мне на этот вопрос отвечать некорректно.


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