Евгений Малкин: Я готов повторить за Овечкиным, что тоже приеду на Олимпиаду

Евгений Малкин Источник: ФХР

Форвард сборной России Евгений Малкин пообщался с прессой наутро после матча с Северной Америкой.

- Евгений, как вы оцениваете свою статистику и игру?

- Стараюсь не обращать внимания на цифры. Но нужно прибавлять в каждом матче, играть лучше. Пока я не совсем доволен. Это начало турнира, только две игры провели. Буду прибавлять. И победа над Северной Америкой придаст уверенности.



- Вам не мешают изменения в звеньях?

- Нет, тем более мы уступили в первом матче, и изменения в составе напрашивались. Ведь со шведами забили только один гол и показывали в атаке не совсем то, что от нас требовалось. Поэтому тренер пошел на перемены, и это дало результат. Мы забили четыре гола, сработали все четыре звена – значит, были найдены лучшие сочетания.



- Почему первый период получился не очень удачным?

- Это наша старая проблема. Постоянно об этом говорим в раздевалке. Но то ли нервозность мешает, то ли разминаемся неправильно. Нужно делать выводы и включаться с первых минут.



- Что случилось в концовке, когда молодые звезды нас просто задавили?

- Мы хватали ненужные удаления. В том числе я так отличился. Шайбу выкинули за борт, полторы минуты играли «3 на 5». Это тяжело для всех, и в меньшинстве как раз удерживаешь счет. И мы понимали, что в случае поражения вылетим из турнира. Поэтому перешли на такую игру в последние пять минут.



- Можно ли сравнить Кубок мира по масштабу с Олимпиадой?

- Они очень похожи. И даже сопоставимы. Короткий турнир, где нужно хорошо играть с первого же матча. Нет времени на раскачку. А вот на чемпионате мира ты только в группе проводишь по семь игр.



На Кубке мира и Олимпиаде такие же хорошие команды. Каждая ошибка дорого обходится. Поэтому нужно выходить и доказывать, что у тебя лучшая сборная.

- Если Кубок мира будет очень хорош, то зачем НХЛ отпускать своих игроков на Олимпиаду?

- Все может быть, конечно. Думаю, НХЛ хочет, чтобы Кубок мира стал главным в мировом хоккее. Ну или одним из главных. Поэтому нужно потеснить Олимпиаду и чемпионат мира. Ведь если играть все турниры каждый год, это будет слишком много. К тому же у НХЛ идет свой чемпионат из 82 матчей, без учета плей-офф. Это очень большая нагрузка.



Но мое мнение – хочу, чтобы Кубок мира и Олимпиада существовали вместе, не мешая друг другу, и мы участвовали бы в этих турнирах.

- Александр Овечкин громко заявил, что в любом случае поедет на Игры в Корею. Вы готовы повторить его слова?

- Мы это говорили перед Сочи, скажем и сейчас. Ничего не изменилось. Мы всегда гордимся, что представляем Россию. Это большая честь – играть за свою страну. Мы с удовольствием едем на каждый турнир.



Мы проигрывали все свои Олимпиады. Хочется взять реванш и наконец-то завоевать золото. Горим желанием, но сейчас весь фокус – на Кубке мира.

- Мы плохо играем с финнами в последние годы. Что ждать теперь?

- Вы статистику по шведам посмотрите – мы их 12 лет подряд побеждали, а тут уступили. Или вот помню плей-офф «Питтсбурга» - там тоже были цифры против нас, но мы побеждали. Надо собраться на этот матч, на эти 60 минут. Выложиться по полной. Так что былые проигрыши и победы забываются в одну секунду.

