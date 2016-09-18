«А Игнашевич будет играть до 50 лет...». Как Россия встречает 1/16 финала Кубка

Бибрас Натхо и Сергей Игнашевич Источник: Sovsport.ru

Сегодня и завтра все клубы премьер-лиги играют в гостях в 1/16 финала Кубка России. «Спартак» на Дальнем Востоке, ЦСКА в Сибири, «Рубин» в Забайкалье, «Зенит» – в Тамбове… «Советский спорт» предвкушает самую вкусную стадию Кубка и рассказывают, чем живут команды и города в преддверии матчей.

ХИМКИ

Городу предстоит пережить сразу два матча. Одновременно их провести не позволил регламент, поэтому болельщикам «Динамо» предстоит прогулять работу или учебу, чтобы увидеть матч с «Ростовом» (он начнется в 14.00 на «Арене Химки»). Болельщики «Химок» и «Локомотива» подтянутся на стадион «Родина» к 20.00, когда толпы фанатов «Динамо» и «Ростова» покинут подмосковный город.

Футбол в разгар рабочего дня будет бесплатным Источник: ФК «Динамо» (Москва)

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

Судья В. Сельдяков (Балашиха)

21 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (мск)

ТВ: «Наш футбол», 13.45 (мск)

Химки (Химки) – Локомотив (Москва)

Судья В. Казарцев (Санкт-Петербург)

21 сентября. Химки. Стадион «Родина». 20.00 (мск)

ТВ: «Матч ТВ», 19.55 (мск)

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Артем Милевский не так давно играл за киевское «Динамо» против «Арсенала» лондонского. Теперь пришло время сыграть против тульского. И это будет дебют украинского форварда за «Тосно» – клуба из Ленинградской области, проводящего домашние матчи в Новгородской. «Работаю каждый день. Надеюсь, с тульским «Арсеналом» получу свое время», - сказал Милевский официальному сайту «Тосно».

Тосно (Тосно) – Арсенал (Тула)

Судья П. Кукуян (Сочи)

21 сентября. Великий Новгород. Стадион «Электрон». 18.30 (мск)

ЯРОСЛАВЛЬ

Игроки «Шинника», где хронические проблемы с зарплатой, несмотря на это, и результат показывают отличный (команда идет на 3-м месте в ФНЛ), и о пище духовной не забывают. Например, защитник Павел Евсеев перед матчем с «Крыльями» рассказал клубной пресс-службе, что едва закончив рассказы Чехова и Кастанеды, взялся за Лескова и Лема. Против таких подкованных защитников «Крыльям» будет непросто.

Шинник (Ярославль) – Крылья Советов (Самара)

Судья Д. Шпилев (Белгород)

22 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник». 18.30 (мск)

ТАМБОВ

С Андреем Талалаевым, прежде чем он возглавил «Тамбов», трогательно попрощались в прямом эфире «Матч ТВ», где он был экспертом. В прямом эфире после игры «Спартак» – «Локомотив» Андрею преподнесли торт с эмблемой «Тамбова», после чего тронутый Талалаев едва сдержал слезу. Ксатти, о торте – у «Зенита», который едет в Тамбов и который в последних матчах меньше четырех голов не забивает, аппетит, кстати, тоже что надо…

Дмитрий Шнякин (слева) презентует торт Андрею Талалаеву. Фото matchtv.ru

Тамбов (Тамбов) – Зенит (Санкт-Петербург)

Судья С. Куликов (Саранск)

22 сентября. Тамбов. Стадион «Спартак». 14.00 (мск)

ТВ: «Наш футбол», 14.00 (мск)

САРАНСК

Матч с «Анжи» в Кубке – возможность для главного тренера «Мордовии» Дмитрия Черышева, наконец, побыть на тренерской скамейке. А то в этом сезоне ФНЛ из 14 матчей шесть он вынужден смотреть с трибуны из-за дисквалификации. Сначала бранился в адрес судей, потом показал неприличный жест болельщикам в Воронеже… Что будет на этот раз?

Мордовия (Саранск) – Анжи (Махачкала)

Судья О. Соколов (Воронеж)

21 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 18.30 (мск)

ВОРОНЕЖ

В воронежское село Морозовка, как пишет moe-online.ru, приехали победители «Битвы экстрасенсов», чтобы разобраться в аномалиях, которые происходят в сельском клубе – жители рассказывают, что там часто слышатся странные звуки. Аномалий же в футбольном клубе «Факел» нет. Во всяком случае, о приезде на матч с «Тереком» экстрасенсов не сообщается.

Факел (Воронеж) – Терек (Грозный)

Судья С. Васильев (Ижевск)

21 сентября. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 19.00 (мск)

БЕЛГОРОД

«Уфе» предстоит сыграть с уникальной командой – за «Энергомаш» выступают только те игроки, которые родились в Белгородской области. Правда, бесплатно на матчи команды пускают не всех жителей Белгорода и области, а только рабочих завода «Энергомаш»…

В Белгороде поход на футбол бесплатный. но не для всех. Фото фк-энергомаш.рф

Энергомаш (Белгород) – Уфа (Уфа)

Судья Л. Верулидзе (Владикавказ)

21 сентября. Белгород. Стадион «Энергомаш». 19.00 (мск)

НАЛЬЧИК

«Знаешь, что такое 100 российских рублей? Это стоимость билета на все матчи «Спартака» до конца сезона! И на кубковую игру с «Краснодаром», в том числе», - говорится в официальной группе «Спартака-Нальчика» Вконтакте. Работу маркетолога клуба уже ставят в пример.

В Нальчике напоминают, сколько стоит годовой абонемент. Фото vk.com

Спартак-Нальчик (Нальчик) – Краснодар (Краснодар)

Судья А. Сухой (Люберцы)

21 сентября. Нальчик. Стадион «Спартак». 17.00 (мск)

АСТРАХАНЬ

Принципиальный матч, оказывается, будет в Астрахани. Все потому, что, как объясняет официальный сайт «Волгаря», «матчи астраханцев и оренбуржцев всегда носили статус газового дерби, так как их спонсоры – дочерние предприятия «Газпрома».

Волгарь (Астрахань) – Оренбург (Оренбург)

Судья И. Федотов (Москва)

21 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный». 19.00 (мск)

ЧЕЛЯБИНСК

Перед матчем с «Уралом» «Челябинск» подписал контракт с кибер-футболистом Артемом Счастливым, о чем и сообщил на своем официальном сайте. С «Уралом» Артем, правда, не сыграет. И вообще на поле не выйдет. Зато будет защищать цвета «Челябинска» в соревнованиях по компьютерному футболу. А еще, возможно, и клубный сайт модернизирует.

В «Челябинске» отмечают, что стали третьим клубом страны, подписавшим кибер-футболиста. Фото fc-chel.ru

Челябинск (Челябинск) – Урал (Екатеринбург)

Судья Ю. Апонасенко (Москва)

21 сентября. Челябинск. Стадион «Центральный». 14.00 (мск)

УЛЬЯНОВСК

В городе пока обсуждают не футбол, а концерт «русского Джастина Бибера» Егора Крида, сообщает 73online.ru. У публики появились было сомнения, сам Егор в Ульяновск приезжал или его двойник. Но когда популярный молодежный исполнитель опубликовал фото в соцсети из Ульяновска, сомнения отпали. В Ульяновск тем временем едут самые настоящие игроки основного состава «Амкара».

Волга (Ульяновск) – Амкар (Пермь)

Судья Т. Арсланбеков (Москва)

21 сентября. Ульяновск. Стадион «Старт». 17.00 (мск)

КРАСНОЯРСК

В преддверии матча ЦСКА с «Енисеем» стало известно, сколько лет еще будет играть в футбол на профессиональном уровне защитник армейцев Сергей Игнашевич. «Он сможет играть в основе ЦСКА и до 50 лет», - об этом официальному твиттеру «Енисея» заявил защитник команды Никита Чернов. Он знает, о чем говорит – играл с Сергеем в ЦСКА. Учитывая то, что Игнашевичу сейчас 37 лет, выступать ему осталось считанные 13 лет. Кстати, Игнашевич в Красноярске не сыграет. Как и Акинфеев, Еременко, Дзагоев, Вернблум, Дзагоев, Василий Березуцкий…

Защитник Никита Чернов: "Сергей Игнашевич сможет играть в основе ЦСКА и до 50 лет" — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 18 сентября 2016 г.

Енисей (Красноярск) – ЦСКА (Москва)

Судья Н. Волошин (Смоленск)

21 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный». 15.00 (мск)

ТВ: «Матч ТВ», 14.55 (мск)

НОВОСИБИРСК

В Новосибирске одна из новостей вчерашнего дня – припаркованный не по правилам автомобиль олимпийского призера Рио Миши Алояна. «Увидел БМВ с олимпийской символикой на борту и с табличкой «Миша Алоян» вместо переднего и заднего госномеров. Меня это возмутило, я считаю, что если ты чемпион, точно не должен на газонах парковаться», - рассказал очевидец news.ngs.ru. Сам Алоян пояснил, что парковку в этом месте ему разрешил парковщик около здания, к тому же, по его наблюдению, «там все паркуются». Что касается госномеров, то спортсмен считает, что также не нарушает правил. С парковкой автобуса «Томи» у стадиона проблем, говорят, возникнуть не должно.

Одна из главных новостей Новосибирска последних дней связана, в том числе, и со спортом. Фото news.ngs.ru

Сибирь (Новосибирск) – Томь (Томск)

Судья А. Анопа (Благовещенск)

21 сентября. Новосибирск. Стадион «Спартак». 13.00 (мск)

ХАБАРОВСК

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян сделал несколько запоминающихся заявлений перед матчем со «Спартаком». «Думаю, «Спартак» приедет в Хабаровск основой в чистом виде», - процитировал тренера официальный твиттер клуба. И Григорян оказался прав. Массимо Каррера везет основу на берега Амура основу. Причем в чистом виде. Не будет только травмированных Глушакова, Ещенко, Мельгарехо и Макеева.

Александр Григорян: Думаю в Хабаровск @fcsm_official приедет "основой" в чистом виде! — ФК СКА-Хабаровск (@fcska) 17 сентября 2016 г.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак (Москва)

Судья А. Чистяков (Азов)

21 сентября. Хабаровск. Стадион им. В. Ленина. 12.00 (мск)

ТВ: «Матч ТВ», 11.50 (мск)

ЧИТА

Стало известно, как будут отмечать победу над «Рубином» игроки «Читы». Полузащитник команды Максим Ерусланов, отвечая на вопрос официального сайта «Читы», будет ли шампанское в случае выигрыша, ответил, что «пицца точно будет». Та самая, читинская!

Чита (Чита) – Рубин (Казань)

Судья И. Панин (Московская область)

22 сентября. Чита. Стадион «Локомотив». 11.00 (мск)