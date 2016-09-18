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«А Игнашевич будет играть до 50 лет...». Как Россия встречает 1/16 финала Кубка

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Бибрас Натхо и Сергей Игнашевич
Бибрас Натхо и Сергей ИгнашевичИсточник: Sovsport.ru

Сегодня и завтра все клубы премьер-лиги играют в гостях в 1/16 финала Кубка России. «Спартак» на Дальнем Востоке, ЦСКА в Сибири, «Рубин» в Забайкалье, «Зенит» – в Тамбове… «Советский спорт» предвкушает самую вкусную стадию Кубка и рассказывают, чем живут команды и города в преддверии матчей.

ХИМКИ

Городу предстоит пережить сразу два матча. Одновременно их провести не позволил регламент, поэтому болельщикам «Динамо» предстоит прогулять работу или учебу, чтобы увидеть матч с «Ростовом» (он начнется в 14.00 на «Арене Химки»). Болельщики «Химок» и «Локомотива» подтянутся на стадион «Родина» к 20.00, когда толпы фанатов «Динамо» и «Ростова» покинут подмосковный город. 

Футбол в разгар рабочего дня будет бесплатным
Футбол в разгар рабочего дня будет бесплатнымИсточник: ФК «Динамо» (Москва)

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

Судья В. Сельдяков (Балашиха)

21 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (мск)

ТВ: «Наш футбол», 13.45 (мск)

Химки (Химки) – Локомотив (Москва)

Судья В. Казарцев (Санкт-Петербург)

21 сентября. Химки. Стадион «Родина». 20.00 (мск)

ТВ: «Матч ТВ», 19.55 (мск)

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Артем Милевский не так давно играл за киевское «Динамо» против «Арсенала» лондонского. Теперь пришло время сыграть против тульского. И это будет дебют украинского форварда за «Тосно» – клуба из Ленинградской области, проводящего домашние матчи в Новгородской. «Работаю каждый день. Надеюсь, с тульским «Арсеналом» получу свое время», - сказал Милевский официальному сайту «Тосно».

Тосно (Тосно) – Арсенал (Тула)

Судья П. Кукуян (Сочи)

21 сентября. Великий Новгород. Стадион «Электрон». 18.30 (мск)

ЯРОСЛАВЛЬ

Игроки «Шинника», где хронические проблемы с зарплатой, несмотря на это, и результат показывают отличный (команда идет на 3-м месте в ФНЛ), и о пище духовной не забывают. Например, защитник Павел Евсеев перед матчем с «Крыльями» рассказал клубной пресс-службе, что едва закончив рассказы Чехова и Кастанеды, взялся за Лескова и Лема. Против таких подкованных защитников «Крыльям» будет непросто. 

Шинник (Ярославль) – Крылья Советов (Самара)

Судья Д. Шпилев (Белгород)

22 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник». 18.30 (мск)

ТАМБОВ

С Андреем Талалаевым, прежде чем он возглавил «Тамбов», трогательно попрощались в прямом эфире «Матч ТВ», где он был экспертом. В прямом эфире после игры «Спартак» – «Локомотив» Андрею преподнесли торт с эмблемой «Тамбова», после чего тронутый Талалаев едва сдержал слезу. Ксатти, о торте – у «Зенита», который едет в Тамбов и который в последних матчах меньше четырех голов не забивает, аппетит, кстати, тоже что надо…

Дмитрий Шнякин (слева) презентует торт Андрею Талалаеву. Фото matchtv.ru
Дмитрий Шнякин (слева) презентует торт Андрею Талалаеву. Фото matchtv.ru

Тамбов (Тамбов) – Зенит (Санкт-Петербург)

Судья С. Куликов (Саранск)

22 сентября. Тамбов. Стадион «Спартак». 14.00 (мск)

ТВ: «Наш футбол», 14.00 (мск)

САРАНСК

Матч с «Анжи» в Кубке – возможность для главного тренера «Мордовии» Дмитрия Черышева, наконец, побыть на тренерской скамейке. А то в этом сезоне ФНЛ из 14 матчей шесть он вынужден смотреть с трибуны из-за дисквалификации. Сначала бранился в адрес судей, потом показал неприличный жест болельщикам в Воронеже… Что будет на этот раз?

Мордовия (Саранск) – Анжи (Махачкала)

Судья О. Соколов (Воронеж)

21 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 18.30 (мск)

ВОРОНЕЖ

В воронежское село Морозовка, как пишет moe-online.ru, приехали победители «Битвы экстрасенсов», чтобы разобраться в аномалиях, которые происходят в сельском клубе – жители рассказывают, что там часто слышатся странные звуки. Аномалий же в футбольном клубе «Факел» нет. Во всяком случае, о приезде на матч с «Тереком» экстрасенсов не сообщается. 

Факел (Воронеж) – Терек (Грозный)

Судья С. Васильев (Ижевск)

21 сентября. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 19.00 (мск)

БЕЛГОРОД

«Уфе» предстоит сыграть с уникальной командой – за «Энергомаш» выступают только те игроки, которые родились в Белгородской области. Правда, бесплатно на матчи команды пускают не всех жителей Белгорода и области, а только рабочих завода «Энергомаш»…

В Белгороде поход на футбол бесплатный. но не для всех. Фото фк-энергомаш.рф
В Белгороде поход на футбол бесплатный. но не для всех. Фото фк-энергомаш.рф

Энергомаш (Белгород) – Уфа (Уфа)

Судья Л. Верулидзе (Владикавказ)

21 сентября. Белгород. Стадион «Энергомаш». 19.00 (мск)

НАЛЬЧИК

«Знаешь, что такое 100 российских рублей? Это стоимость билета на все матчи «Спартака» до конца сезона! И на кубковую игру с «Краснодаром», в том числе», - говорится в официальной группе «Спартака-Нальчика» Вконтакте. Работу маркетолога клуба уже ставят в пример.

В Нальчике напоминают, сколько стоит годовой абонемент. Фото vk.com
В Нальчике напоминают, сколько стоит годовой абонемент. Фото vk.com

Спартак-Нальчик (Нальчик) – Краснодар (Краснодар)

Судья А. Сухой (Люберцы)

21 сентября. Нальчик. Стадион «Спартак». 17.00 (мск) 

АСТРАХАНЬ

Принципиальный матч, оказывается, будет в Астрахани. Все потому, что, как объясняет официальный сайт «Волгаря», «матчи астраханцев и оренбуржцев всегда носили статус газового дерби, так как их спонсоры – дочерние предприятия «Газпрома».

Волгарь (Астрахань) – Оренбург (Оренбург)

Судья И. Федотов (Москва)

21 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный». 19.00 (мск)

ЧЕЛЯБИНСК

Перед матчем с «Уралом» «Челябинск» подписал контракт с кибер-футболистом Артемом Счастливым, о чем и сообщил на своем официальном сайте. С «Уралом» Артем, правда, не сыграет. И вообще на поле не выйдет. Зато будет защищать цвета «Челябинска» в соревнованиях по компьютерному футболу. А еще, возможно, и клубный сайт модернизирует.

В «Челябинске» отмечают, что стали третьим клубом страны, подписавшим кибер-футболиста. Фото fc-chel.ru
В «Челябинске» отмечают, что стали третьим клубом страны, подписавшим кибер-футболиста. Фото fc-chel.ru

Челябинск (Челябинск) – Урал (Екатеринбург)

Судья Ю. Апонасенко (Москва)

21 сентября. Челябинск. Стадион «Центральный». 14.00 (мск)

УЛЬЯНОВСК

В городе пока обсуждают не футбол, а концерт «русского Джастина Бибера» Егора Крида, сообщает 73online.ru. У публики появились было сомнения, сам Егор в Ульяновск приезжал или его двойник. Но когда популярный молодежный исполнитель опубликовал фото в соцсети из Ульяновска, сомнения отпали. В Ульяновск тем временем едут самые настоящие игроки основного состава «Амкара».

Волга (Ульяновск) – Амкар (Пермь)

Судья Т. Арсланбеков (Москва)

21 сентября. Ульяновск. Стадион «Старт». 17.00 (мск)

КРАСНОЯРСК

В преддверии матча ЦСКА с «Енисеем» стало известно, сколько лет еще будет играть в футбол на профессиональном уровне защитник армейцев Сергей Игнашевич. «Он сможет играть в основе ЦСКА и до 50 лет», - об этом официальному твиттеру «Енисея» заявил защитник команды Никита Чернов. Он знает, о чем говорит – играл с Сергеем в ЦСКА. Учитывая то, что Игнашевичу сейчас 37 лет, выступать ему осталось считанные 13 лет. Кстати, Игнашевич в Красноярске не сыграет. Как и Акинфеев, Еременко, Дзагоев, Вернблум, Дзагоев, Василий Березуцкий…

Енисей (Красноярск) – ЦСКА (Москва)

Судья Н. Волошин (Смоленск)

21 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный». 15.00 (мск)

ТВ: «Матч ТВ», 14.55 (мск)

НОВОСИБИРСК

В Новосибирске одна из новостей вчерашнего дня – припаркованный не по правилам автомобиль олимпийского призера Рио Миши Алояна. «Увидел БМВ с олимпийской символикой на борту и с табличкой «Миша Алоян» вместо переднего и заднего госномеров. Меня это возмутило, я считаю, что если ты чемпион, точно не должен на газонах парковаться», - рассказал очевидец news.ngs.ru. Сам Алоян пояснил, что парковку в этом месте ему разрешил парковщик около здания, к тому же, по его наблюдению, «там все паркуются». Что касается госномеров, то спортсмен считает, что также не нарушает правил. С парковкой автобуса «Томи» у стадиона проблем, говорят, возникнуть не должно.

Одна из главных новостей Новосибирска последних дней связана, в том числе, и со спортом. Фото news.ngs.ru
Одна из главных новостей Новосибирска последних дней связана, в том числе, и со спортом. Фото news.ngs.ru

Сибирь (Новосибирск) – Томь (Томск)

Судья А. Анопа (Благовещенск)

21 сентября. Новосибирск. Стадион «Спартак». 13.00 (мск)

ХАБАРОВСК

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян сделал несколько запоминающихся заявлений перед матчем со «Спартаком». «Думаю, «Спартак» приедет в Хабаровск основой в чистом виде», - процитировал тренера официальный твиттер клуба. И Григорян оказался прав. Массимо Каррера везет основу на берега Амура основу. Причем в чистом виде. Не будет только травмированных Глушакова, Ещенко, Мельгарехо и Макеева.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак (Москва)

Судья А. Чистяков (Азов)

21 сентября. Хабаровск. Стадион им. В. Ленина. 12.00 (мск)

ТВ: «Матч ТВ», 11.50 (мск)

ЧИТА

Стало известно, как будут отмечать победу над «Рубином» игроки «Читы». Полузащитник команды Максим Ерусланов, отвечая на вопрос официального сайта «Читы», будет ли шампанское в случае выигрыша, ответил, что «пицца точно будет». Та самая, читинская! 

Чита (Чита) – Рубин (Казань)

Судья И. Панин (Московская область)

22 сентября. Чита. Стадион «Локомотив». 11.00 (мск)

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