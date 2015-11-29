«Я вас люблю!» Почему женский футбол в России лучше мужского

Женская сборная России Источник: Sovsport.ru

Корреспондент Sovsport.ru – о том, почему вечернюю поездку в Химки на матч отбора Евро-2017 между женскими сборными России и Хорватии, он не воспринял, как наказание.



Мотивирующий клич от российских девушек, обнявшихся и вставших в кружок на поле «Арены Химки», прозвучал жизнеутверждающе. В привычном ритуале приняли участие не только 11 полевых игроков, но и все запасные вкупе с персоналом. Глядя на такой же хорватский кружок, понимаешь: женский футбол очень искренний.



С закрытыми глазами игра воспринималась бы так, будто находишься на детской площадке – шум и гам в исполнении тоненьких голосов. Человек, привыкший к другому тембру криков на поле, вряд ли сдержит улыбку.

Но вот ухмыляться над словом «футболистка» - не надо. Все они умеют, не без ошибок, конечно, но умеют – и развернуться, переведя атаку в касание на другой фланг, и грудью опустить летящий мяч на землю, и сразу сделать острый прострел.

Подарили российские барышни зрителям и редкое для нашего мужского футбола ощущение – неизбежной победы.

Сборная России еще в июне обеспечила себе участие как минимум в стыках ЧЕ-2017. День в день, минута в минуту хорватки, проигравшие россиянкам, такой возможности лишились, поэтому привезли на этот раз не самый боевой состав. Но нам нужна была не просто победа, а разгром. Тогда возникал шанс попасть на Евро напрямую.

И уже в одной из первых атака россиянки нанесли аж четыре удара. Три накрыли прекрасные женские тела, а вот последний взволновал сетку ворот, причем с нужной стороны. И под крики трибун «Девчонки, я вас люблю» эти самые девчонки принялись давать результат.

Между тем поездку в Химки оправдал даже не факт победы, а, собственно, футбол. Он был не только на плакатах – в него играли. Наблюдать за тем, как маленькая хорватка почти повторила трюк Аршавина в игре с Финляндией (помните, как Сергеич на последних минутах проскользнул мимо двух скандинавов, столкнув тех лбами?), бесценно. Для всего остального есть РФПЛ.

Радуясь пятому голу российских девушек, я окончательно уверился в том, что женский футбол в России лучше мужского, в котором игру в мяч понимают несколько по-другому. И не визжат от радости, подобно леди в бутсах, когда попадают на Евро напрямую. Увидев такое, все из себя упоительное, корреспондент Sovsport.ru тоже не сдержался и завопил от радости: «Девчонки, я вас люблю!».