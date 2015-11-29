«Я вас люблю!» Почему женский футбол в России лучше мужского
Корреспондент
Sovsport.ru
– о том, почему вечернюю поездку в Химки
на матч отбора Евро-2017 между женскими
сборными России и Хорватии, он не
воспринял, как наказание.
Мотивирующий
клич от российских девушек, обнявшихся
и вставших в кружок на поле «Арены
Химки», прозвучал жизнеутверждающе. В
привычном ритуале приняли участие не
только 11 полевых игроков, но и все
запасные вкупе с персоналом. Глядя на
такой же хорватский кружок, понимаешь:
женский футбол очень искренний.
С закрытыми глазами игра воспринималась бы так, будто находишься на детской площадке – шум и гам в исполнении тоненьких голосов. Человек, привыкший к другому тембру криков на поле, вряд ли сдержит улыбку.
Но вот ухмыляться над словом «футболистка» - не надо. Все они умеют, не без ошибок, конечно, но умеют – и развернуться, переведя атаку в касание на другой фланг, и грудью опустить летящий мяч на землю, и сразу сделать острый прострел.
Подарили российские барышни зрителям и редкое для нашего мужского футбола ощущение – неизбежной победы.
Сборная России еще в июне обеспечила себе участие как минимум в стыках ЧЕ-2017. День в день, минута в минуту хорватки, проигравшие россиянкам, такой возможности лишились, поэтому привезли на этот раз не самый боевой состав. Но нам нужна была не просто победа, а разгром. Тогда возникал шанс попасть на Евро напрямую.
И уже в одной из первых атака россиянки нанесли аж четыре удара. Три накрыли прекрасные женские тела, а вот последний взволновал сетку ворот, причем с нужной стороны. И под крики трибун «Девчонки, я вас люблю» эти самые девчонки принялись давать результат.
Между тем поездку в Химки оправдал даже не факт победы, а, собственно, футбол. Он был не только на плакатах – в него играли. Наблюдать за тем, как маленькая хорватка почти повторила трюк Аршавина в игре с Финляндией (помните, как Сергеич на последних минутах проскользнул мимо двух скандинавов, столкнув тех лбами?), бесценно. Для всего остального есть РФПЛ.
Радуясь пятому голу российских девушек, я окончательно уверился в том, что женский футбол в России лучше мужского, в котором игру в мяч понимают несколько по-другому. И не визжат от радости, подобно леди в бутсах, когда попадают на Евро напрямую. Увидев такое, все из себя упоительное, корреспондент Sovsport.ru тоже не сдержался и завопил от радости: «Девчонки, я вас люблю!».