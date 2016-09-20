Шведы могут и не попасть в полуфинал, а финны еще не потеряли шансы на плей-офф
Обозреватель Sovsport.ru – об удивительной ситуации, сложившейся в нашей группе на Кубке мира.
Лидер нашего дивизиона – «Тре Крунур» - одержала на Кубке мира уже вторую победу. На этот раз над финнами – 2:0. Ранее шведы со счетом 2:1 одолели россиян.
Казалось, бы скандинавы уже обеспечили себе, как минимум, участие в полуфинале.
Однако не все так просто!
Если шведы проиграют последний матч молодым североамериканца
Еще более интересно, что и финны со своим нулем в графе «очки» сохраняют теоретические шансы на плей-офф!
Ведь если шведы победят и в третьем матче, а финны обыграют россиян с крупным счетом, то у трех команд – России, Финляндии и Северной Америки – будет по два очка. И тогда опять же придется считать шайбы (тут все будет зависеть от последних поединков).
К счастью для сборной России, нас все эти расклады касаются мало. Наш матч с финнами будет последним в группе. И задача у команды Олега Знарка в нем очень простая – надо побеждать и брать два очка с как можно более крупным счетом.
Есть, правда, и вариант с овертаймом… Но о нем нет смысла говорить до тех пор, пока шведы не сыграют с молодыми звездами Северной Америки.
Так что все еще только начинается!
Следим за сложной турнирной ситуацией…
Матч
Финляндия - Швеция - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Строльман (Седин Х., Седин Д.), 29:57 (0:1). Эрикссон 59:57 (0:2 - п.в.).
Место и дата
20 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция