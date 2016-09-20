Шведы могут и не попасть в полуфинал, а финны еще не потеряли шансы на плей-офф

Обозреватель Sovsport.ru – об удивительной ситуации, сложившейся в нашей группе на Кубке мира.

Лидер нашего дивизиона – «Тре Крунур» - одержала на Кубке мира уже вторую победу. На этот раз над финнами – 2:0. Ранее шведы со счетом 2:1 одолели россиян.

Казалось, бы скандинавы уже обеспечили себе, как минимум, участие в полуфинале.

Однако не все так просто!

Если шведы проиграют последний матч молодым североамериканца м в основное время, а россияне нанесут финнам третье поражение на турнире. То у трех команд – России, Швеции и Северной Америки - будет по четыре очка. И в ход пойдут дополнительные показатели, где сборная Швеции точно уступит Северной Америке по разнице шайб.

Еще более интересно, что и финны со своим нулем в графе «очки» сохраняют теоретические шансы на плей-офф!

Ведь если шведы победят и в третьем матче, а финны обыграют россиян с крупным счетом, то у трех команд – России, Финляндии и Северной Америки – будет по два очка. И тогда опять же придется считать шайбы (тут все будет зависеть от последних поединков).

К счастью для сборной России, нас все эти расклады касаются мало. Наш матч с финнами будет последним в группе. И задача у команды Олега Знарка в нем очень простая – надо побеждать и брать два очка с как можно более крупным счетом.

Есть, правда, и вариант с овертаймом… Но о нем нет смысла говорить до тех пор, пока шведы не сыграют с молодыми звездами Северной Америки.

Так что все еще только начинается!

Следим за сложной турнирной ситуацией…