Домашнее задание Олегу Знарку – разгромить Финляндию со счетом 5:0

Шведы одержали вторую подряд победу на Кубке мира, теперь разобравшись с финнами. Но даже это может не вывести «Тре Крунур» в полуфинал.

Описывать игру шведов нет никакого смысла. Просто вспомните матч с Россией – «Тре Крунур» показала точно такой же вязкий хоккей, спеленав финнов по рукам и ногам. Только теперь в воротах Швеции вышел Хенрик Лундквист, который сделал скандинавов еще сильнее. Хотя за финнов играл голкипер «Бостона» Туука Раск, и он тоже – парень не промах. Как вы помните, это он был в воротах Суоми в том четвертьфинале на Олимпиаде в Сочи, когда финны выбили сборную России. Раск выйдет против нас и в четверг в Торонто.



Даже счет был открыт в похожем духе. Россия пропустила гол на 31-й минуте, когда осталась в меньшинстве после удаления Шипачева. Финляндию подвела потеря на 30-й минуте, когда шведы провели резкую контратаку, один Седин отдал на второго Седина, а на пятачке самым расторопным оказался Строльман – тот парень, чьей клюшки не коснулась шайба после броска Овечкина. Помните его «божью руку» и едва не состоявшийся гол, который мог перевернуть очень многое в группе «В»?

Финны заметно превосходили шведов по броскам, выигрывали больше вбрасываний, отчаянно сражались за шайбу. В третьем периоде пошли даже на неоправданную жестокость, когда Леписто ударом в лицо вырубил Бэклунда и возможно, сломал ему нос. Вид у шведа был ошарашенный.

Но кончилось все тем, что финны сняли Раска, попытались устроить решающий навал – но упустили Эрикссона, и он отправил шайбу в пустые ворота.

Вообще этот Кубок мира у сборной Финляндии не сложился, и уже после двух матчей она потеряла почти все шансы на выход в полуфинал. Эксперты еще до турнира подчеркивали, что у финнов не самый сильный состав. Им будет трудно повторить подвиг прошлого Кубка мира-2004, когда Суоми дошла до финала, где героически проиграла канадцам.

Еще недавно опытный тренер Эркка Вестерлунд мог из любого подбора хоккеистов построить такой капкан, что в него попадался даже самый крупный медведь. Но теперь сборной руководил неопытный 39-летний Лаури Марьямяки – дважды чемпион Финляндии с «Кярпят», но тренер на вырост. Этот Кубок мира для финнов – как поле для экспериментов.

Так что в четверг Россия получит очень неудобного соперника, который выбивал нас в полуфинале ЧМ-2016, в четвертьфинале Олимпиады-2014, полуфинале ЧМ-2011, ЧМ-2007… Ну что наступать на больные мозоли? Вы все помните те поражения.

Но соперник этот может быть лишен турнирной мотивации. И этим опасен – финнам будет нечего терять, и с командой Знарка они сыграют в раскованный хоккей, чтобы хлопнуть дверью.

А кто в нашей группе выйдет в полуфинал? Если шведы возьмут хотя бы очко у Северной Америки в среду, то они занимают первое место в группе. И все зависит от России, сумеем ли мы победить финнов – и тогда станем вторыми. Устроит даже поражение в овертайме, и с 3 очками можно выйти со второго места.

Но возможен такой расклад, что Швеция побеждает Северную Америку, а Финляндия – Россию. Тогда сразу три команды с 2 очками будут претендовать на второе место.

Согласно регламенту (а тут действуют правила НХЛ) тай-брейк выглядит так:

- количество очков;

- победы без учета буллитов;

- победы в основное время;

- разница шайб;

- количество забитых голов.

Так что, может быть, мы сравним Швецию (+3), Северную Америку (+2), Россию (0) и Финляндию (-5) именно по разнице шайб. А значит, нам нужно в четверг не просто победить финнов, а устроить им разгром.

Например, 5:0 будет в самый раз.

Громадный козырь в том, что Швеция играет с Северной Америкой в среду, а мы с финнами – в четверг. То есть будем знать весь расклад и сможем даже выбирать себе соперника по полуфиналу – Канаду, Европу или США.

Все будет в наших руках.