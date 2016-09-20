«Бревно! Он – бревно!» Что кричит Евгений Кузнецов во время матча (видео)

Официальный сайт NHL.com (русская версия) прикрепил микрофон к нашему форварду Евгению Кузнецову, и вот что из этого вышло.

Вообще это потрясающе. Сначала ты смотришь со стороны – по телевизору или из ложи прессы, подвешенной к потолку «Air Canada Centre» – потрясающий матч молодые звезды Северной Америки – Россия (3:4). Видишь изумительный гол Женьки Кузнецова, когда он пролетел с шайбой от своих до чужих ворот, взмах его рук-крыльев.

А потом ты узнаешь, что во время этой игры к Кузнецову был прикреплен микрофон. И ты теперь будто оказываешься в гуще борьбы. Вот Кузя кричит партнерам. Вот договаривается с Дацюком, как будет играть. А вот беседует с судьей, рассказывая ему, как подают картошку к стейку в России.

Спасибо за это Кубку мира. Это не только хоккей высочайшего класса. Это еще хоккей, вывернутый наизнанку.