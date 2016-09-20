Патрик Кейн: Я был фанатом Овечкина. Надеюсь увидеть русских в плей-офф (видео)

Форвард сборной США Патрик Кейн дал интервью журналистам на Кубке мира.

Мы разговаривали с Кейном, когда организаторы Кубка мира устроили медиа-день и привели на интервью всех игроков всех сборных. То есть это было до старта. Патрик еще верил, что сборная США выступит хорошо и станет тут чемпионом. Наивный…

Спасибо за перевод интервью нашей читательнице и болельщице по имени Катерина.

- Патрик, вы можете сравнить тройку сборной России Шипачев - Дадонов - Панарин с вашим звеном в «Чикаго» Панарин – Анисимов - Кейн?

- Да, конечно. Ваши ребята были успешны на чемпионате мира в этом году, также они хорошо провели выставочные матчи перед Кубком мира.

Я не слишком много знал о Шипачеве и Дадонове до этого, но теперь начал обращать на них внимание. Еще мне очевидно, что Панарин уже находится в оптимальной форме, как в середине сезона. И я вижу, что звено Шипачева немного похоже на наше – тоже хорошо двигает шайбу, создает моменты в атаке. Надеюсь увидеть их в плей-офф.

- Что вы скажете о сборной России на Кубке мира?

- Я смотрел вашу игру в матче с Канадой. Русские выглядели хорошо. Канада лидировала поначалу, но по ходу встречи Россия нашла свою игру и создала несколько хороших моментов.

Посмотрите на состав русских, там много техничных и талантливых игроков. Я был большим фанатом многих из них долгое время – таких как Овечкин, Дацюк, Малкин. Хороши и те ребята, кто только что начал подниматься - Кучеров, Панарин, Тарасенко. Это очень опасная команда.

- НХЛ думает сделать Кубок мира как замену Олимпиаде. Что вы об этом думаете?

- Я никогда не думал о замене, если честно. Но здесь действительно чувствуется какой-то дух Олимпиады. Находиться на Кубке мира – что-то особенное... Тем более в Торонто, в столице хоккея.

Ты думаешь о том, сколько восторга в прессе, и как люди следят за всем этим. Как все внимание приковано к одному виду спорта, в отличии от Олимпиады, где много всего и сразу. Это большое событие для хоккеиста – играть на таком турнире. И это замечательное начало сезона.

Думаю, на Кубке мира многие получат удовольствие и повеселятся. Надеюсь, все сложится для команды США хорошо, мы проведем отличный турнир и в итоге выиграем. Но все очень хотят сыграть на Олимпиаде, потому что она проходит каждые четыре года, и в тебе просыпается желание снова играть за сборную.

- В этом году у вас был самый длинный отпуск за последние пять лет. Вы успели перезагрузиться?

- Я очень рад начать сезон. Да, я ждал льда немного больше времени, чем обычно. Но успел сделать очень много разных вещей вне площадки. Я в хорошей форме, и чувствую себя отлично – не жалуюсь. На льду уже почти всё начинает получаться. Хорошо, что у нас было время, чтобы набрать оптимальные скорости. Все, кто вылетают в первом раунде и у кого длинный отпуск, должны извлекать из этого пользу.

- Каково это – играть против Канады? Оцените по выставочным матчам.

- Мы выходили, чтобы почувствовать нашу игру. Но скорость была под 100 миль в час. Все были напряжены, и каждая команда пыталась доказать, что она лучше другой. Когда мы встретимся с Канадой опять, будет очень напряженная силовая и быстрая игра.

- Вы давно знаете своего партнера по «Чикаго» Джонатана Тэйвса. Он активен в соцсетях – выступает в политике, призывает людей к здоровому питанию, воодушевляет членов команды. Вы чувствуете, что Тэйвс стал более раскованным на публике?

- Забавно видеть его таким. Я никогда не знал, что ему нравилось сидеть в соцсетях. Я сам не часто захожу туда. Но когда прихожу на тренировку, все вокруг спрашивают: «Ты видел, что запостил Тэйвс?»

За ним весело наблюдать, но он – умный парень. И как вы сказали, стал увереннее в себе. Особенно в работе с некоторыми компаниями. У него всегда были определенные мысли на этот счет. А сейчас просто появилось то, благодаря чему он может делиться этим со всем миром. Классно, что Тэйвс говорит некоторые вещи, в которые верит.

- Вы имеете виду ту странную еду, которую он ест?

- Я считаю, это забавным. Когда Джонни делает что-то, то сначала все думают, это немного странно. Но через некоторое время ты понимаешь, что ты уже делаешь это сам. Я очень уважаю «Чикаго», Тэйвса и всех членов команды. Думаю, что мы все больше увлекаемся правильным питанием. «Ястребы» делают очень хорошую работу по организации нашей еды и употребления некоторых медикаментов, чтобы быть в тонусе и чувствовать себя максимально хорошо.

- Вы с Тейвсом когда-то были названы молодыми звездами лиги. Сейчас немного странно думать о том, что вы приближаетесь к 30?

- Да, это странно. И одна из таких вещей... Я чувствую, что еще совсем молод душой. И хотя играю в топ-линиях, как вы сказали, скоро мне будет 30 лет. В этом году уже исполнится 28.

Невероятно, как быстро летит время. Но у меня его еще достаточно до завершения карьеры. У нас все еще отличная команда в «Чикаго», и мы получаем такие возможности, как, например, поиграть на Кубке мира. Все-таки сейчас ты пытаешься максимально классно сыграть, потому что не знаешь, сколько еще таких шансов у тебя будет…