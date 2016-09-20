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«Торторелла сразу убьет Макса или придушит в автобусе?» Все о крахе сборной США

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Торторелла сразу убьет Макса или придушит в автобусе?» Все о крахе сборной США

Американцы вчистую проиграли Канаде и потеряли все шансы на выход в полуфинал Кубка мира. В чем их проблема? В тренере Джоне Торторелле.

Когда сборная США выиграла Кубок мира-1996, то в стране начался бум хоккея.

Спустя 20 лет, при такой ужасной игре, вполне может наступить закат.

Я преувеличиваю, но последний раз американцы так проваливались на турнире в 1987 году, когда это был еще Кубок Канады, а за сборную еще играл Пэт Лафонтен. И тогда, собственно, подвигов от США не ждали.

Вообще до матча верилось, что Штаты смогут дать бой хозяевам. Однажды американцы победили канадцев в выставочном матче. Они после внезапного поражения от Европы (0:3) оказались прижаты к стенке. Звездно-полосатые выиграли две трети вбрасываний, затерроризировали канадцев силовыми приемами, превзойдя их втрое, в два раза чаще блокировали броски, ложась под шайбу…

Делали всю ту черновую работу, которую так любит главный тренер сборной США Джон Торторелла.

А вот канадцы просто играли в хоккей.

Главное ведь, счет открыли именно американцы, когда защитник Райан Макдона удачно подключился к атаке. Но он же в середине второго периода стал антигероем. Джон Таварес великолепно на скорости обыграл Мэтта Нисканена, сделав из него клоуна – шайба подлетела к воротам Джонатана Квика, как-то коснулась Патриса Бержерона и влетела в сетку от конька Макдоны. Классический автогол как в футболе.

Счет к тому времени был 1:4 в пользу «кленовых листьев». Игра для США абсолютно безнадежная.

…Канадцы перевернули все за 14 секунд. Сначала после борьбы на пятачке шайба удачно отлетела к Мэтту Дюшену, и он элегантным движением клюшки положил ее в рамку. А потом дальнюю штангу замкнул Кори Перри. Прошло еще шесть минут, и Дюшен сделал дубль.

Недавно наставник сборной России Борис Михайлов вспоминал Кубок мира-1996 и сказал, что это был ад. Таким же кошмаром этот турнир стал для сборной США.

Команду раздирал внутренний конфликт. Главный тренер Джон Торторелла решил загнобить капитана «Монреаля» Макса Пачиоретти, а на сторону игрока встала вся франкоязычная пресса Канады: «С какой стати этот безумный Тортс обижает нашего мальчика?»

При счете 2:1 кто-то сделал скрин с экрана, как Торторелла что-то орет в ухо Пачиоретти, а тот сидит с невозмутимым лицом и никак не реагирует.

Это моментально стало мемом в соцсетях.

Диалоги представлялись самыми разными. Например:

Торторелла: «Ты не вышел из зоны!»

Пачиоретти: «Я хочу поиграть в гольф».

И все в таком духе.

Местные эксперты сказали мне: «Американцы проиграли турнир до его начала. Только сумасшедший мог назначить тренером сборной США Джона Тортореллу, который за свою карьеру проиграл абсолютно всё».

Я сказал: «Подождите, а Кубок Стэнли в 2004 году?»

Мне ответили: «Там в составе были Хабибулин, Ричардс, Лекавалье, Сент-Луи… Только сумасшедший с таким составом не взял бы Кубок Стэнли».

В итоге игровое время Пачиоретти не перевалило 12 минут.

«Интересно, Тортс убьет Макса сразу или придушит в автобусе?» - язвили фанаты в твиттере.

Бывает такое, что игрок не подходит под концепцию тренера. Например, Олег Знарок посадил в состав лучшего бомбардира чемпионата мира Вадима Шипачева. Но ведь Олег Валерьевич не пытался сжечь Шипу напалмом прямо на лавке, когда тот схватил роковое удаление в матче со шведами. Зачем? Он ему еще в СКА пригодится.

А вот Торторелла вел себя некультурно и этой агрессией разлагал свой коллектив, от которого ждали как минимум выхода в полуфинал Кубка мира.

Но теперь – без сборной США. Ее матч против Чехии в четверг абсолютно ничего не будет решать, и на него наверняка не соберется даже треть «Air Canada Centre».

Что же касается Канады, то ее победная серия на турнирах «best-on-best», когда играют лучшие команды мира, составила уже 12 матчей: 4 – в Ванкувере (3:5 в группе как раз от сборной США), все 6 побед в Сочи и теперь две на Кубке мира.

Вопрос тут один: дойдет ли победная серия дойти до 16 матчей? То есть канадцы еще обыграют Европу, кого-то победят в полуфинале и возьмут два матча в финале.

Такой же идеальный план, как у Майкла Фелпса на Олимпиаде в Пекине – завоевать восемь золотых медалей в восьми финалах.

Кто сможет остановить команду Майка Бэбкока и его гиперталантливых парней?

Европа? Россия? Швеция? Молодые звезды Северной Америки?

Лично мне кажется, что сломить Канаду можно лишь в полуфинале.

Потому что выиграть два матча в финале у таких «кленовых листьев» нереально.

Это фантастика.

Матч

США - Канада - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Голы:

Макдона (Кейн, Степан), 4:22 (1:0). Дюшен (Торнтон, Власич), 5:51 (1:1). Перри (Тэйвс, Кутюр), 6:05 (1:2). Дюшен (Бернс), 12:07 (1:3). Бержерон (Петранжело, Таварес), 28:50 (1:4). Оши (Павелски, ван Римсдайк), 57:28 (2:4).

Место и дата

21 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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