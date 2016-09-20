«Может, финны пойдут и напьются. Откуда мы знаем?» Вечерний Гимаев (видео)

Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.







1. Швеция обыграла Финляндию (2:0) в таком же духе, как и Россию (2:1)?

- Это вы правильно заметили. Вообще «Тре Крунур» - очень опытная команда. Игроки на пики физического, спортивного и морального развития. Из европейских сборных Швеция оставляет самое мощное впечатление.

А вот у финнов – команда на вырост. В перспективе они будут очень опасны. Там много молодых ребят, их победы впереди. Кстати, тренер там тоже молодой – 39-летний Лаури Марьямяки. Если бы сборную возглавлял такой лев, как Эркка Вестерлунд, то команда играла бы иначе. С другой стороны для финнов этот Кубок мира – как школа жизни.

По самоотдаче к финнам нет вопросов. Они перебросали шведов, едва не забили в третьем периоде, но не хватило мастерства, удачи, Лундквист стоял здорово. Игра была под контролем шведской сборной. И теперь Финляндия практически вылетела.

2. Если сравнить с теми финнами, которые выбили Россию в полуфинале домашнего чемпионата мира (3:1), что не так с этой сборной Финляндии?

- Это примерно такая же команда, как в мае. Но остальные сборные намного сильнее. Сборная Швеции, Россия мощнее. На молодых звезд Северной Америки посмотрите – замечательные ребята! Финны на этом фоне – слабейшая команда в нашей группе.

Каково нам будет играть в четверг против соперника, который почти лишен мотивации? Думаю, сборной России самой нужно по максимуму подготовиться к матчу в четверг. Не думаю, что Финляндия сыграет за пределом возможностей. Они постараются показать хороший хоккей. Но все зависит только от нас. Мы должны сыграть в свой хоккей.

Я вообще не знаю, будет ли стимул у финнов. Как они проведут эти дни, как будут физически готовы. Может, они сейчас пойдут и напьются. Или с ними поговорят в духе, что русских нужно во что бы то ни стало обыграть. Поэтому нельзя размышлять, как будет готова Финляндия. Надо думать только о России. Наши тренеры видели матчи финнов. Нам очень принципиально их обыграть. Мы хотим в полуфинал. Можем побороться даже за первое место в группе – и попасть на сборную Европы.

3. Какое впечатление произвел на вас матч Северная Америка – Россия?

- Это был самый лучший хоккей, который я видел за последнее время! Такого удовлетворения не испытывал давным-давно. Я был очень горд за нашу сборную. Реально болел, кричал, аплодировал. Счастлив, что мы победили в таком матче. Читал интервью всех ребят – они тоже очень горды.

Сборная России вышла умереть, но победить. Мы так и поступили, хотя матч был невероятно тяжелым. В 12-минутный отрезок забили великолепные удачные голы. Но были моменты, когда у нас такого преимущества не было.

4. А как же мнение людей, которые говорят, что Россия с трудом одолела американскую молодежь?

- Так могут говорить только лохи, простите за выражение. Вот эти ребята, которые играют сейчас за Северную Америку, в ближайшие три-пять лет станут звездами НХЛ первой величины, войдут в двадцатку сильнейших. Там куча защитников , отличное нападение – это все будущее лиги и заокеанского хоккея.

Говорить так могут те, кто не смотрел матч. В третьем периоде эта молодежь подходяще нас возила. Просто наши парни проявили себя как мужики. Особенно отмечу Сергея Бобровского, а также Павла Дацюка. Я смотрел на Пашу во втором-третьем периодах – это человек опутал всё паутиной. Сделал все отборы, всё перехватил. Сыграл колоссальную роль в обороне! Посмотришь, как играет Дацюк в трудные моменты, и понимаешь, почему его уважает весь мир и считает лучшим универсальным форвардом последних лет. Равных близко нет к тому, как этот центральный нападающий играет в обороне.

Да, в первом периоде Макдэвид, имея запас скорости, продавил Дацюка. Паша же рассчитывал, что там подкатится защитник и отберет шайбу. Но один игрок обороны провалился, а Емелин уехал и не стал работать на подборе. Тот момент оказался безнадежным, там можно было только удаление схватить.

5. Четыре броска – четыре гола во втором периоде. Сработало то, что Олег Знарок перетасовал атаку?

- Олег Валерьевич грамотно поступил. Он не был доволен действиями Шипачева, которого оставил в запасе. Удачно всю игру провел Наместников. Я его раньше так не видел, но сейчас посмотрел – очень хороший игрок. Легкий на ногу, маневренный, соображающий. И что важно, удачливый – нам этот гол был крайне необходим.

Конечно, их вратарь Мэтт Мюррей сыграл слабо. Первая шайба – вообще для него несчастье, забил в свои ворота. А три следующих должен был ловить. Но это никого не волнует. Мы повели 4:1 и довели игру до победы.

6. Почему в запасе остался именно Вадим Шипачев – лучший бомбардир чемпионата мира и лидер самой сыгранной тройки в сборной России?

- Не хочу критиковать. Но как мы можем говорить о звене, если проигрывается вбрасывание, и соперник завладевает шайбой? В прошлом году пятерка Шипачева имела отрицательную полезность в КХЛ. И это в СКА!

Обороне очень тяжело. Посмотрите, сколько делается позиционных проигрышей. Для того, чтобы создавать привычные моменты в атаке, надо владеть шайбой. А если ее нет, что ты создашь? И если к тому же ты не очень хорош в обороне, то возникают проблемы.

Вот в чем величие Дацюка – он двусторонний. И в обороне сильнейший, и в атаке раздает кучу острых передач.

Кузнецов стал центром между Панариным и Дадоновым. Он лучше на вбрасываниях, забил гол и очень помог в этом матче.

Знаете, я разговаривал со Знарком накануне и задал вопрос: «Где наши ребята – Тарасенко, Кучеров, Кузнецов?» И вот они забили свои голы.

7. Многие критиковали Ивана Телегина, но по этому матчу мы поняли, зачем он нужен.

- Он дважды героически лег под шайбу и мог получить серьезные травмы. Но его главная эффективность была в том, что он смог проявить свои лучшие качества – например, идеально выводил шайбу из зоны. Практически не давал шансов.

Помните момент с Анисимовым? Артем завладел шайбой, его никто не атаковал. Спокойно сделай проброс – и всё. Нет, когда на него сели, он выбросил шайбу за стекло. Оставил нас втроем против пятерых в концовке. Да, случайность. Но у тебя были две секунды, когда ты мог выбросить шайбу куда угодно, и такая ситуация бы не возникла. А тут могли пропустить гол, и потом рвали бы волосы на голове.

Вообще наши защитники сзади сыграли героически. Больших вопросов по обороне нет, а мужество ребят вызывает громадное уважение.

8. В чем вы видите главную проблему сборной России?

- Большинство. Особенно поначалу с американской молодежью все было беспросветно. Мы в зоне не могли встать. И давняя проблема, когда выходит несколько человек, которые друг друга уважают. Не могут определиться с одним распасовщиком, на котором держится игра.

9. Есть культовые вратари в российском спорте – Яшин, Дасаев, Третьяк, Лавров… Можно ли поставить Бобровского в этот ряд?

- Я вообще не буду хвалить Сергея. Это не очень хорошо по ходу турнира. Но напомню, что Бобровский – первый в истории России обладатель «Везины». Лучший вратарь планеты. Плюс чемпион мира. У нас есть определенная эйфория после победы над Северной Америкой. Но все будет определять результат. Выиграем Кубок мира – будет можно любые награды вешать. А уступишь в полуфинале, и никто не вспомнит.

10. Вы не думаете, что России лучше попасть на Канаду в полуфинале? Один раз обыграть ее реально, в финале до двух побед – нет.

- Нет, это несерьезно. Так ты попал в полуфинале на Канаду, которая выглядит очень сильна – проиграл и поехал домой. А финал есть финал. Об иных вариантах думать не надо. В принципе у нас ситуация нормальная. И я верю, что Северная Америка победит шведов. Мы будем играть в четверг, зная все расклады. И сами сможем выбирать, какое занимать место.