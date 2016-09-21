«Меня сравнивают с Дзюбой». Как нападающий «Анжи» прославился в Португалии

Джамал Дибиргаджиев. Фото ФК "Фатима"

Нападающий «Анжи» 20-летний Джамал Дибиргаджиев, арендованный клубом «Фатима», забил за матч шесть голов и стал сенсацией в Португалии.

Джамал — воспитанник дагестанского футбола. В сезоне 2015/16 сыграл в Кубке ФНЛ — когда «Анжи» предпочел выставить футболистов молодежной команды на большинство матчей — и был признан лучшим молодым игроком турнира.

В новом сезоне Джамал попал в заявку «Анжи» на первый тур чемпионата России против ЦСКА. Но, поняв, что шансы сыграть за первую команду минимальны, решил поехать в Европу. Выбор пал на клуб третьего португальского дивизиона «Фатима», куда игрок перешел на правах годичной аренды. Давно известно, что из любителей не так сложно попасть в лучшие команды Португалии или хотя бы в клубы второго дивизиона.

Да к тому же с прошлого года инвестором клуба является предприниматель из Саудовской Аравии. Он уже расписал пятилетний план, по которому команда должна будет перейти из любителей в профессионалы.

Первые два тура Джамал провел на скамейке запасных, в общей сложности сыграв 40 минут. Но получил шанс показать себя в матче с аутсайдером Серии Е «Навалом». К тому же основной голеадор команды выбыл из строя. Шансом форвард воспользовался на все сто, забивая гол за голом, да еще и на любой вкус. В итоге «Фатима» разгромила «Навал» 8:0, шесть мячей на счету Джамала, который пока становится лучшим бомбардиром всего первенства.

«ОДНОКЛУБНИКИ БЫЛИ В ШОКЕ»

- Шесть голов за игру. Вы сами-то удивились или в третьем дивизионе их забить не так сложно?

- Если люди думают, что тут не так все серьезно, и не очень высокий уровень, они очень ошибаются. Не сказал бы, что третья лига - слабый чемпионат. В Португалии футбол отличается от того, что в России. Здесь он более техничный, без грубости. На мой взгляд, команда, где я играю — это уровень ФНЛ.

Шесть голов? Бывает, что все залетает. Надеюсь, что так будет и дальше продолжаться. В первом тайме мы уже вели 3:0, на минуте 20-й у соперника случилось удаление. И после команда посыпалась.

- Что сказали одноклубники и тренер после игры?

- Одноклубники еще до матча настраивали, говорили, что нужно обязательно забить гол. Они, конечно, были в шоке, что я шесть наколотил. А тренер у нас не очень эмоциональный, серьезный. Просто поздравил с хорошей игрой, просил, чтобы продолжил в том же духе.

- Резвый старт — не совпадение? Команда сильна и может рассчитывать на выход в Сегунду?

- Да, команда хорошо укомплектована. У нас три победы из трех в чемпионате, идем на втором месте.Есть задача выйти в Сегунду. В Кубке Португалии один матч мы уже выиграли. Скоро следующий раунд, если снова победим, попадаем уже на команду Примейры.

«ПЕСЬЯКОВ ГОВОРИЛ: «У ТЕБЯ УДАР, КАК У ХАЛКА»

- Газета Record назвала вас невероятным Джамалом по аналогии с невероятным Халком. Круто?

- Конечно, очень приятно, когда о тебе пишут и говорят. Но я уже стараюсь забыть про эти голы, готовлюсь к следующей игре.

- В «Анжи» никаких прозвищ вам не давали?

- Когда за «Анжи» Песьяков выступал, и мы готовились к матчу с «Зенитом», он после каждой тренировки просил, чтобы бил ему по воротам. И говорил: «У тебя удар, как у Халка».

- А в «Фатиме» как зовут?

- Сравнивают с Артемом Дзюбой.

- Ничего себе!

- Да, говорят, такой же высокий, головой забиваю.

- Удивительно, что там вообще Дзюбу знают.

- Да только его и знают, больше особенно ни о ком из российских игроков не слышали.

«ЕСЛИ ЗАМЕТЯТ, ОСТАНУСЬ В ЕВРОПЕ»

- Как вы попали в клуб?

- Как только пришел Врба, я неделю потренировался, увидел, что покупают новых нападающих. Сам подошел к тренеру, спросил, мол, рассчитываете ли на меня, я ведь играть хочу. Врба ответил, что ему нужен результат, тогда договорились, что меня на год отдадут в аренду. Тренер одобрил решение, и сказал, что селекционная служба «Анжи» найдет новую команду. В итоге у меня был выбор: ФНЛ или Португалия.

- Гендиректор «Фатимы» говорит, что по вам уже поступают предложения от других португальских клубов.

- Ну это уже не мое дело, лично мне ничего не говорили. Да, слухи ходят, в газете писали, что есть интерес.

- С русскими игроками «Лейрии» поддерживаете связь?

- С Томасом Рукасом мы в одном самолете летели в Португалию, забавно получилось. А в команде у нас есть украинец, но он по-русски вообще не говорит.

- Через тур игра с «Лейрией». Противостояние с российским оттенком.

- Не знаю, сыграет ли в стартовом составе Томас. Мы еще не обсуждали этот матч. Так, в инстаграме только переписываемся.

- Прочитала, что вы — активист клуба болельщиков «Анжи» «Дикая Дивизия». Это так?

- Да. Но я не фанат, просто болел за свою команду,. Да и почему нет?

- Когда аренда закончится, вернетесь в «Анжи», или предпочтете продолжить карьеру в Португалии?

- Я мог бы остаться в России. Мне сказали: «Если останешься, будем за тобой смотреть. Уедешь в Европу, вряд ли сможем следить за выступлениями». Но я выбрал в Европу, хочу себя тут попробовать. Думаю, любой молодой футболист хочет попробовать свои силы за рубежом. Если у меня есть такая возможность, почему я должен от нее отказываться? А вернуться в Россию всегда успею.

- То есть, если будет возможность, останетесь дальше в Европе?

- Да, этот клуб для меня своеобразный барьер, пришел сюда набраться опыта. А если заметят, надеюсь, уйду в более сильную команду.