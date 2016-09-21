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Сегодня болеем за шведов! Иначе Россия может в плей-офф не попасть

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сегодня болеем за шведов! Иначе Россия может в плей-офф не попасть
Источник: Reuters

Пять вариантов исхода сегодняшнего матча шведов с североамериканцами, от которого напрямую зависит судьба сборной России.

Сборная России проведет свой важнейший матч только завтра вечером. А сегодня шведы сыграют с молодыми американцами. И, как ни странно (или не прискорбно) именно от этого поединка может зависеть наша дальнейшая турнирная судьба.

Есть вариант, что Россия не прорвется в полуфинал, даже одолев финнов. А есть и такой, что наши там сыграют, уступив сборной Суоми в основное время.

Приведем все.

1 вариант. Самый страшный

Молодые североамериканцы обыгрывают шведов с минимальным счетом в основное время.

При таком раскладе дело швах! Получается, что даже победа наших над финнами только уравняет три команды по очкам. У России, Северной Америки и Швеции будет по четыре балла. И придется считать разницу шайб. У североамериканцев она будет (+3), у шведов (+2). У наших пока – 0.

Таким образом, нам надо будет, как минимум, побеждать финнов с разницей в две шайбы. Просто победы будет недостаточно. Да еще при этом держать в голове, что голов за три матча в сумме мы должны забить больше, чем шведы.

С другой стороны, победа над финнами с разницей (+4) – 4:0 или 5:1 обеспечит нашим уже первое место в группе.

2 вариант. Просто трудный

Молодые североамериканцы обыгрывают шведов с более крупным счетом в основное время.

Тогда нашим опять же надо побеждать в основное время. Но о счете можно не думать. Даже победа с минимальным счетом обеспечит полуфинал (если шведы, проиграв, забьют североамериканцам не более трех голов).

3 вариант. Самый простой

Молодые североамериканцы обыгрывают шведов в овертайме

Вот тут все просто. Шведы становятся победителем группы. Мы боремся за второе место. Надо побеждать финнов в игровое время. Сравниваемся с североамериканцами по очкам и обходим их по результату личной встречи.

Если североамериканцы выиграют по буллитам – тогда и нас, соответственно, победа по буллитам над финнами устраивает.

4 вариант. Щадящий

Шведы обыгрывают сборную СА в овертайме или по буллитам.

Задача наших упрощается. Скандинавы – первые. Росси, чтобы занять второе место, достаточно ничьи в основное время в матче с финнами. Одного очка хватит, чтобы обойти североамериканцев и занять второе место в группе (по результату личной встречи).

5 вариант. Шоколадный, но самый нервный

Шведы обыгрывают сборную СА в основное время.

И вот тут ситуация резко обостряется! Начну с того, что теоретический шанс на выход в плей-офф получают финны. В случае их победы у трех команд по два очка. И опять начинаем считать дополнительные показатели.

Правда, у сборной Суоми сейчас разница шайб (минус 5). Поэтому чтобы обойти россиян по этому показателю финнам надо побеждать, как минимум, с перевесом в три шайбы. Тогда у них будет (минус 2), а у наших (минус 3). Да и этого может быть недостаточно, если североамериканцы уступят шведам с минимальным счетом и будут иметь разницу (+1). И тогда для выхода в полуфинал финнам надо обыгрывать россиян с разницей в 7 шайб!

В это верится с трудом. Но, тем не менее, соперник будет очень мотивирован внезапной надеждой.

С другой стороны, очень важно – с каким счетом шведы обыграют североамериканцев! Если они их разгромят, допустим, 4:0 или 5:1…

То вот тогда россияне могут себе позволить проиграть финнам не только в овертайме, но уже и в основное время с минимальным счетом. Тогда наши все равно выйдут в полуфинал!

А если шведы победят сборную СА с преимуществом в пять шайб или еще более крупно… Тогда даже проигрыш финнам в две шайбы пропустит россиян в полуфинал!

Невероятно, но факт!

Поэтому желаем сборной России непременно успеха в важнейшем поединке с финнами. Но вот сегодня вечером давайте болеть за победу шведов с крупным счетом. На всякий случай…


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