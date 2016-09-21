Противостояние дня: Андрей Тихонов против ЦСКА

Любимец спартаковских болельщиков сегодня впервые встречается с ЦСКА в роли тренера. Sovsport.ru вспоминает вехи его взаимоотношений с армейцами.

Супердебют в дубле. 18.07.1992. Первый матч с армейцами, пусть и в турнире дублирующих составов, показал силу таланта Андрея Тихонова, проведшего к тому времени всего две игры в форме «Спартака». 300 зрителей, собравшихся на стадионе в Балашихе, стали свидетелями того как полузащитник забил два гола сам и заработал 11-метровый, который реализовал Бакшеев.

Первый матч, первая победа. 24.10.1993. Тихонов появился на поле на 75-й минуте, заменив Федора Черенкова в безнадежно проигранном армейцами поединке. К этому моменту счет был 2:0 в пользу «Спартака», затем Онопко отправил еще и третий мяч в ворота Евгения Плотникова.



Первый матч в старте и замена. 18.05.1994. В перерыве Олег Романцев заменил Тихонова на Валерия Масалитина. Помогло – «Спартак» выиграл 2:0 за счет голов, забитых во втором тайме.



Первая ничья. 13.04.1996. До той поры «Спартак» с Тихоновым в составе не потерял во встречах с армейцами ни одного очка.



Первый гол. 11.06.1998. Тихонов открыл счет на 21-й минуте, однако армейцы сравняли результат еще до перерыва, а Мирослав Ромащенко не забил пенальти. Однако благодаря точному удару Цымбаларя «Спартак» вырвал победу.



Первое поражение. 26.09.1998. Знаменитый матч, в котором армейцы камня на камне не оставили от красно-белых. Гол престижа у «Спартака» забил на 90-й минуте Робсон, когда ЦСКА вел со счетом 4:0.



Первый кубковый поединок. 14.05.2000. В полуфинале Кубка России «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 1:3. Реализуй Титов в конце первого тайма пенальти, и все могло бы сложиться иначе. Но Егор попал в перекладину, а на 60-й минуте армеец Кулик забил третий гол.



Первое предупреждение. 29.07.2000. Получил карточку на 77-й минуте за недисциплинированное поведение – протестовал против удаления с поля Робсона. К тому времени «Спартак» уже играл вдесятером, поэтому победа ЦСКА не вызывала сомнений.



Первый матч, гол, победа и предупреждение в одном флаконе. 17.03.2001. В этом сезоне Тихонов – игрок «Крыльев Советов», которые громят на выезде ЦСКА (3:0). Андрей открывает счет, а на 78-й минуте зарабатывает желтую карточку.



Первое поражение в Самаре. 03.08.2002. Тихонов выходит на поле на последние 9 минут, но не в состоянии внести в игру перелом. «Крылья» уступают армейцам 0:2.



Первая победа в кубке. 21.04.2004. Четвертьфинальное противостояние «Крыльев» и ЦСКА оказывается фатальным для армейцев. Клуб из Самары выигрывает оба матча (команды по регламенту встречались дома и в гостях). Тихонов проводит на поле 90 минут из 180.



Первое поражение в финале кубка. 29.05.2005. Тихонов, перешедшие в подмосковные «Химки», уступает ЦСКА в решающем матче на стадионе «Локомотив». Единственный мяч забивает Юрий Жирков.



Первый матч в роли тренера. 21.09.2016. Красноярский «Енисей» принимает дома ЦСКА.





