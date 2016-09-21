Противостояние дня: Андрей Тихонов против ЦСКА
Любимец спартаковских болельщиков сегодня впервые встречается с ЦСКА в роли тренера. Sovsport.ru вспоминает вехи его взаимоотношений с армейцами.
Супердебют в дубле. 18.07.1992. Первый матч с армейцами, пусть и в турнире дублирующих составов, показал силу таланта Андрея Тихонова, проведшего к тому времени всего две игры в форме «Спартака». 300 зрителей, собравшихся на стадионе в Балашихе, стали свидетелями того как полузащитник забил два гола сам и заработал 11-метровый, который реализовал Бакшеев.
Первый матч, первая победа.
24.10.1993. Тихонов появился на поле на 75-й
минуте, заменив Федора Черенкова в
безнадежно проигранном армейцами
поединке. К этому моменту счет был 2:0 в
пользу «Спартака», затем Онопко отправил
еще и третий мяч в ворота Евгения
Плотникова.
Первый матч в старте и
замена. 18.05.1994. В перерыве
Олег Романцев заменил Тихонова на
Валерия Масалитина. Помогло – «Спартак»
выиграл 2:0 за счет голов, забитых во
втором тайме.
Первая ничья.
13.04.1996. До той поры «Спартак» с Тихоновым
в составе не потерял во встречах с
армейцами ни одного очка.
Первый гол.
11.06.1998. Тихонов открыл счет на 21-й минуте,
однако армейцы сравняли результат еще
до перерыва, а Мирослав Ромащенко не
забил пенальти. Однако благодаря точному
удару Цымбаларя «Спартак» вырвал победу.
Первое
поражение. 26.09.1998. Знаменитый матч, в
котором армейцы камня на камне не
оставили от красно-белых. Гол престижа
у «Спартака» забил на 90-й минуте Робсон,
когда ЦСКА вел со счетом 4:0.
Первый
кубковый поединок. 14.05.2000. В полуфинале
Кубка России «Спартак» уступил ЦСКА со
счетом 1:3. Реализуй Титов в конце первого
тайма пенальти, и все могло бы сложиться
иначе. Но Егор попал в перекладину, а на
60-й минуте армеец Кулик забил третий
гол.
Первое предупреждение.
29.07.2000. Получил карточку на 77-й минуте
за недисциплинированное поведение –
протестовал против удаления с поля
Робсона. К тому времени «Спартак» уже
играл вдесятером, поэтому победа ЦСКА
не вызывала сомнений.
Первый матч, гол, победа и
предупреждение в одном флаконе.
17.03.2001. В этом сезоне Тихонов – игрок
«Крыльев Советов», которые громят на
выезде ЦСКА (3:0). Андрей открывает счет,
а на 78-й минуте зарабатывает желтую
карточку.
Первое поражение в Самаре.
03.08.2002. Тихонов выходит на поле на
последние 9 минут, но не в состоянии
внести в игру перелом. «Крылья» уступают
армейцам 0:2.
Первая победа в кубке.
21.04.2004. Четвертьфинальное противостояние
«Крыльев» и ЦСКА оказывается фатальным
для армейцев. Клуб из Самары выигрывает
оба матча (команды по регламенту
встречались дома и в гостях). Тихонов
проводит на поле 90 минут из 180.
Первое поражение в финале
кубка. 29.05.2005. Тихонов,
перешедшие в подмосковные «Химки»,
уступает ЦСКА в решающем матче на
стадионе «Локомотив». Единственный мяч
забивает Юрий Жирков.
Первый
матч в роли тренера. 21.09.2016. Красноярский
«Енисей» принимает дома ЦСКА.