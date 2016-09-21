Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей1 : 0ЦСКА
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ТеннисДонской1:1Кузнецов
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

Шок - это по-нашему

Александр Кобеляцкий
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
2013 год. "Тюмень" обыгрывает "Зенит" со счетом 2:0
2013 год. "Тюмень" обыгрывает "Зенит" со счетом 2:0Источник: ФК «Зенит»

Поражение «Спартака» в Хабаровске стало первой большой сенсацией нынешнего розыгрыша Кубка. Sovsport.ru вспоминает самые яркие эпизоды недавнего прошлого, когда младшие по классу били старших.

«Спартак» (Москва)

Первый матч. «Спартак» – «Металлург» (Липецк) – 0:2 (0:2). 31.07.2004. Голы: Петухов 24 (0:1), Жуковский 45 (0:2). 3000 зрителей.

Ответный матч. «Металлург» – «Спартак» – 1:1 (0:0). 10.08.2004. Голы: Павленко 58 (0:1), Нагибин 61 (1:1). 15000 зрителей.

Итальянским тренерам «Спартака» в Кубке не слишком везет. Нынешнее поражение в Хабаровске можно оправдать хотя бы длинным перелетом. 12 лет назад такого объяснения у «Спартака» не было. Тогда скромный липецкий «Металлург» сделал все от него зависящее для того, чтобы «Спартак» расстался с Невио Скала. После скандального поражения в Москве, завершившегося демаршем болельщиков, которые потребовали разговора по душам с командой, итальянец все же устоял. Но и ответный матч в Липецке, где у спартаковцев играли Аленичев, Ковтун, Павлюченко и Самедов, прошел под диктовку игроков «Металлурга», несколько раз заставивших блеснуть мастерством Войцеха Ковалевски. Скала уволили лишь месяц спустя после двух поражений в чемпионате.

«Зенит»

«Тюмень» – «Зенит» – 2:0 (2:0). 30.10.2013. Голы: Канаев 33, пенальти (1:0), Бабурин 45, автогол (2:0). 13000 зрителей.

Тимощук, Аршавин, Шатов, Широков, Смольников и Зырянов ничего не смогли сделать с хозяевами, которые храбро отвечали атакой на атаку. Подвели питерцев Анюков, невовремя ухвативший соперника за майку, и вратарь Бабурин, забросивший мяч в сетку собственных ворот. После матча босс «Зенита» Лучано Спаллетти отметил своего коллегу Константина Галкина, публично предупреждавшего соперника об опасности недооценки его команды, и сделал вывод, что является посредственным тренером.

ЦСКА

«Волгарь-Газпром» – ЦСКА – 1:0 (0:0). 17.07.2011. Гол: Чочиев 88 (1:0). 16500 зрителей.

Когда соперники, казалось, смирились с перспективой провести на поле дополнительные полчаса, вышедший на замену двумя минутами ранее Алан Чочиев забил отличный гол. У действующего обладателя Кубка России, который весь матч имел заметное преимущество, на то, чтобы сравнять счет, не осталось времени. К тому же с поля на 90-й минуте был изгнан Василий Березуцкий, грубо пнувший ногой обидчика армейцев.

«Локомотив»

«Ротор» (Волгоград) – «Локомотив» – 0:0 (0:0, 0:0). Пенальти – 4:3. 30.10.2013. 13500 зрителей.

Переживающий не лучшие дни волгоградский клуб дал бой железнодорожникам, которые привезли на берега Волги основной состав. Гости нанесли по воротам «Ротора» 19 ударов (правда, только три пришлись в створ), дважды сотрясали мячом перекладину, но команда Федора Щербаченко выстояла. А в серии 11-метровых вратарь хозяев Денис Пчелинцев отбил удары Фелипе Кайседо и Магомеда Оздоева!

«Рубин»

«СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Рубин» – 2:0 (1:0). 24.09.2015. Голы: Попов 3 (1:0), Базелюк 90 (2:0). 5800 зрителей.

Весело и бодро провела матч команда Александра Григоряна. У «Рубина» были считанные возможности забить гол, хозяева, напротив, атаковали широко и оригинально. Голы стали следствием грубых ошибок защитников, но вину свалили на новичка – иранского вратаря казанцев Алиреза Хагиги, который после матча в Хабаровске на поле больше не появлялся.

«Ростов»

«Сызрань-2003» – «Ростов» – 3:0 (0:0). 24.09.2014. Голы: Чуравцев 81 (1:0), Баратов 83 (2:0), Почивалин 90 (3:0). 2500 зрителей.

Все три гола клуб, выступавший в зоне ПФЛ «Урал-Поволжье», забил в последние 10 минут матча. После игры главный тренер гостей Миодраг Божович объявил о своей отставке. Черногорец мог покинуть клуб и раньше, к примеру, после домашнего разгрома (0:5) от «Зенита», но предпочел сделать это в Сызрани. Его решимость расчистила дорогу в Ростов Курбану Бердыеву.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Урал» в 1/16 финала Кубка России разгромил «Челябинск»Футболисты «Урала» в 1/16 финала Кубка России одержали крупную победу над «Челябинском» со счетом 3:0.«Динамо» разгромило «Ростов» в Кубке РоссииМосковское «Динамо» в Химках крупно переиграло «Ростов» (4:0) в 1/16 финала Кубка России.«Сибирь» выбила «Томь» из Кубка России«Сибирь» дома обыграла «Томь» (1:0 д.в.) в 1/16 финала Кубка России.Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для подготовки к матчу с командой СенегалаНападающий московского «Спартака» Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде, которая стартует в групповом раунде отборочного турнира ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.«За такое поражение Диму Аленичева уволили». Ловчев о проигрыше «Спартака»«За такое поражение Диму Аленичева уволили». Ловчев о проигрыше «Спартака»Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о вылете «спартака» из Кубка России после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:1).«Енисей» – ЦСКА. ОнлайнСегодня пройдет матч 1/16 финала Кубка России между красноярским «Енисеем» и московским ЦСКА. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.Теперь Каррера поймет, что такое «Спартак». Колонка Николая РогановаТеперь Каррера поймет, что такое «Спартак». Колонка Николая РогановаОбозреватель Sovsport.ru - о вылете красно-белых из Кубка РоссииГеоргий Черданцев: «Спартак» проиграл строго после интервью с АленичевымКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о вылете московского «Спартака» из Кубка России.«Енисей» – ЦСКА. Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Енисея» и ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка России.Каррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка РоссииКаррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка РоссииМассимо Каррера рискнул, выставив дублирующий состав в кубковом матче со «СКА-Хабаровском». И прогадал.Массимо Каррера: Нужно играть интенсивно, иначе «Спартак» станет средней командойГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал вылет своей команды из Кубка России.«Спартак» при Каррере потерпел первое поражениеСегодняшнее поражение московского «Спартака» от «СКА-Хабаровск» (0:1) в 1/16 финала Кубка России стало первым с начала августа, когда столичную команду возглавил итальянский специалист Массимо Каррера.Противостояние дня: Андрей Тихонов против ЦСКАПротивостояние дня: Андрей Тихонов против ЦСКАОдин из символов «Спартака» 90-х сегодня впервые встречается с ЦСКА в роли тренера. Sovsport.ru вспоминает историю его отношений с армейцами«Динамо» – «Ростов». ОнлайнСегодня пройдет матч 1/16 финала Кубка России между московским «Динамо» и «Ростовом». Игра состоится в Химки и начнется в 14:00 по московскому времени.«Спартак» вылетел из Кубка России, уступив «СКА-Хабаровск»«СКА-Хабаровск» дома взял верх над московским «Спартаком» (1:0) в 1/16 финала Кубка России.«Динамо» – «Ростов». Стартовые составыСтали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Ростова» на матч 1/16 финала Кубка России.«СКА-Хабаровск» – «Спартак» (1:0). ОнлайнСегодня в рамках 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» примет на домашней арене московский «Спартак».Гол Ананидзе в ворота «Оренбурга» – лучший в 7-м туре РФПЛПосетители Sovsport.ru определили лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.«Химки» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 20:00 мскСегодня пройдет матч 1/16 финала Кубка России между «Химками» и «Локомотивом». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.«Спартак-Нальчик» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 17:00 мскСегодня пройдет матч 1/16 финала Кубка России между «Спартаком-Нальчик» и «Краснодаром». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение