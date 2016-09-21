Шок - это по-нашему

2013 год. "Тюмень" обыгрывает "Зенит" со счетом 2:0 Источник: ФК «Зенит»

Поражение «Спартака» в Хабаровске стало первой большой сенсацией нынешнего розыгрыша Кубка. Sovsport.ru вспоминает самые яркие эпизоды недавнего прошлого, когда младшие по классу били старших.

«Спартак» (Москва)

Первый матч. «Спартак» – «Металлург» (Липецк) – 0:2 (0:2). 31.07.2004. Голы: Петухов 24 (0:1), Жуковский 45 (0:2). 3000 зрителей.

Ответный матч. «Металлург» – «Спартак» – 1:1 (0:0). 10.08.2004. Голы: Павленко 58 (0:1), Нагибин 61 (1:1). 15000 зрителей.

Итальянским тренерам «Спартака» в Кубке не слишком везет. Нынешнее поражение в Хабаровске можно оправдать хотя бы длинным перелетом. 12 лет назад такого объяснения у «Спартака» не было. Тогда скромный липецкий «Металлург» сделал все от него зависящее для того, чтобы «Спартак» расстался с Невио Скала. После скандального поражения в Москве, завершившегося демаршем болельщиков, которые потребовали разговора по душам с командой, итальянец все же устоял. Но и ответный матч в Липецке, где у спартаковцев играли Аленичев, Ковтун, Павлюченко и Самедов, прошел под диктовку игроков «Металлурга», несколько раз заставивших блеснуть мастерством Войцеха Ковалевски. Скала уволили лишь месяц спустя после двух поражений в чемпионате.

«Зенит»

«Тюмень» – «Зенит» – 2:0 (2:0). 30.10.2013. Голы: Канаев 33, пенальти (1:0), Бабурин 45, автогол (2:0). 13000 зрителей.

Тимощук, Аршавин, Шатов, Широков, Смольников и Зырянов ничего не смогли сделать с хозяевами, которые храбро отвечали атакой на атаку. Подвели питерцев Анюков, невовремя ухвативший соперника за майку, и вратарь Бабурин, забросивший мяч в сетку собственных ворот. После матча босс «Зенита» Лучано Спаллетти отметил своего коллегу Константина Галкина, публично предупреждавшего соперника об опасности недооценки его команды, и сделал вывод, что является посредственным тренером.

ЦСКА

«Волгарь-Газпром» – ЦСКА – 1:0 (0:0). 17.07.2011. Гол: Чочиев 88 (1:0). 16500 зрителей.

Когда соперники, казалось, смирились с перспективой провести на поле дополнительные полчаса, вышедший на замену двумя минутами ранее Алан Чочиев забил отличный гол. У действующего обладателя Кубка России, который весь матч имел заметное преимущество, на то, чтобы сравнять счет, не осталось времени. К тому же с поля на 90-й минуте был изгнан Василий Березуцкий, грубо пнувший ногой обидчика армейцев.

«Локомотив»

«Ротор» (Волгоград) – «Локомотив» – 0:0 (0:0, 0:0). Пенальти – 4:3. 30.10.2013. 13500 зрителей.

Переживающий не лучшие дни волгоградский клуб дал бой железнодорожникам, которые привезли на берега Волги основной состав. Гости нанесли по воротам «Ротора» 19 ударов (правда, только три пришлись в створ), дважды сотрясали мячом перекладину, но команда Федора Щербаченко выстояла. А в серии 11-метровых вратарь хозяев Денис Пчелинцев отбил удары Фелипе Кайседо и Магомеда Оздоева!

«Рубин»

«СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Рубин» – 2:0 (1:0). 24.09.2015. Голы: Попов 3 (1:0), Базелюк 90 (2:0). 5800 зрителей.

Весело и бодро провела матч команда Александра Григоряна. У «Рубина» были считанные возможности забить гол, хозяева, напротив, атаковали широко и оригинально. Голы стали следствием грубых ошибок защитников, но вину свалили на новичка – иранского вратаря казанцев Алиреза Хагиги, который после матча в Хабаровске на поле больше не появлялся.

«Ростов»

«Сызрань-2003» – «Ростов» – 3:0 (0:0). 24.09.2014. Голы: Чуравцев 81 (1:0), Баратов 83 (2:0), Почивалин 90 (3:0). 2500 зрителей.

Все три гола клуб, выступавший в зоне ПФЛ «Урал-Поволжье», забил в последние 10 минут матча. После игры главный тренер гостей Миодраг Божович объявил о своей отставке. Черногорец мог покинуть клуб и раньше, к примеру, после домашнего разгрома (0:5) от «Зенита», но предпочел сделать это в Сызрани. Его решимость расчистила дорогу в Ростов Курбану Бердыеву.