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Каррера, верим! «Спартак» вылетел из Кубка России

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: ФК «Спартак»

Массимо Каррера рискнул, выставив дублирующий состав в кубковом матче со «СКА-Хабаровском«. И прогадал.

В Хабаровске «Спартак» не ждали. Или ждали, но не так, как обычно ждут главное футбольное событие года. К началу матча стадион, названный в честь вождя мирового пролетариата, практически пустой. Не спасают даже солдаты, заполнившие три сектора. Им бы футболки местного клуба раздать или разместить их небольшими группами по всей арене – чтобы выглядело не так карикатурно… К перерыву, впрочем, центральная трибуна заполняется. Но до аншлага на крохотном 15-тысячнике все равно далеко.

Высадился на Дальнем Востоке и десант московских болельщиков. С жеребьевкой «Спартаку» не повезло – и лететь далеко, и играть тяжело. Но если в премьер-лиге красно-белые показывают прекрасные результаты, то, может быть, и в Кубке выступят удачно? В пяти последних розыгрышах «Спартак», ведомый разными тренерами, проходил первую стадию, но всегда вылетал в 1/8 финала. Пришла очередь Карреры окунуться в дивный мир второго по значимости российского турнира, а заодно и познать масштаб страны.

Главный тренер «Спартака» выставил, можно сказать, дублирующий состав. Из твердых игроков основы только Комбаров да Фернандо. Смысл понятен: это две ключевые фигуры при выходе из обороны в атаку. В самой обороне образован новый тандем центральных защитников – Маурисио – Таски. А в линии атаки вышло трио молодых спартаковцев – Зуев, Мелкадзе и Давыдов. При этом все стержневые игроки основы прилетели с командой в Хабаровск. Видимо, для страховки – на тот случай, если что-то пойдет не так.

Это очень важный момент. Почти все тренеры клубов премьер-лиги на ранней стадии Кубка осознанно идут на риск, стремясь победить малой кровью. Но далеко не у всех такую стратегию можно считать оправданной. Например, ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов и обладает самой короткой скамейкой, безусловно, понять можно. У армейцев три матча – 7-й тур, Кубок и 8-й тур – спрессовались в 8 дней. У «Спартака» – в 10. Благоприятный график. Старт сезона. Отсутствие усталости. К чему эта ротация?

И ладно бы на поле вышли футболисты основной обоймы. Но Зуев, Мелкадзе, Давыдов, Кутин на четверых сыграли ровно четыре минуты в этом сезоне премьер-лиги. По одной на каждого. Бросили в бой пацанов, которые не сыграны и даже не вошли в игровой ритм. Может быть, это в Италии на ранних стадиях Кубка фавориты легко побеждают на классе. Но у нас клубы премьер-лиги уже давно коллекционируют конфузы. Возможно, не нашлось рядом с Каррерой человека, который показал бы итальянцу статистику турнира.

Когда Массимо опомнился, выпустив Промеса, Зе Луиша и Зобнина, было уже поздно. «СКА-Хабаровск» если и побаивался соперника в начале матча, то очень быстро осмелел. Прессинг, постоянные контакты, отменное движение, будто за каждый метр обещаны дополнительные премиальные. У «Спартака» же впереди не получалось ничего. Да и не «Спартак» это был вовсе. Изменить что-либо кадровыми перестановками было уже невозможно. А хозяева забили. И забив, мобилизовались еще больше. Классика жанра.

«Спартак» потерпел первое тренерское поражение при новом наставнике. Конечно, выиграй красно-белые, сейчас бы отмечали дальновидность, расчетливость Карреры. И это нормально. Это тот случай, когда судить надо по результату. Каррера посчитал, что пройти в следующую стадию можно такими силами. Ошибся. И «Спартак», как это было все последние годы, продолжает выступление только в премьер-лиге. Но в отличие от последних лет, там у него дела идут очень даже здорово.

Только бы сегодняшнее фиаско не стало переломным моментом. Бывало уже раньше, и не раз, знаем. В Карреру болельщики все еще верят. Хотя и матч с «Уфой» наверняка ожидают с тревогой.

«Спартак» в последних розыгрышах Кубка России
Сезон      Матч                                                        Вылет
2011/12 «Спартак» – «Волга» НН – 1:1 (5:6 – пен)   1/8
2012/13 «Ростов» – «Спартак» – 0:0 (3:2 – пен)       1/8
2013/14 «Спартак» – «Тосно» – 0:1 (д.в.)                 1/8
2014/15 «Рубин» – «Спартак» – 2:0 (д.в.)                 1/8
2015/16 «Кубань» – «Спартак» – 1:0                        1/8
2016/17 «СКА-Хабаровск» – «Спартак» – 1:0           1/16

Матч

СКА-Хабаровск - Спартак - 1:0 (0:0)

Голы

Никифоров 58 (1:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Микуцкис, Карасёв, Кацаев, Черевко, Калинский, Никифоров (Казанков, 76), Лескано (Кобялко, 66), Булия (Дедечко, 36)

Спартак: Песьяков, Комбаров, Маурисио, Таски, Кутин, Попов (Зе Луиш, 62), Ромуло, Фернандо, Мелкадзе (Зобнин, 67), Зуев (Промес, 55), Давыдов

Предупреждения:

Черевко, 41; Эдиев, 50; Довбня, 90; Кобялко, 90; Дедечко, 90 - Ромуло, 45; Фернандо, 54

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

21 сентября 12:00, имени Ленина, Текстовая трансляция


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