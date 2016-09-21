С последнего места – на подиум

Пилоты команды G-DRIVE RACING вновь на подиуме, заняв третье место на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость в техасском Остине.

Экипаж команды G-Drive Racing занял третье место на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость в техасском Остине. При том что стартовал с последней, 31-й позиции.

НЕТИПИЧНАЯ АМЕРИКА

«Автодром Америк» – владельцы трассы в Остине не стали слишком уж мудрить с названием трека. Именно так – Америк. Не Северной, не Южной – обеих сразу. Забавно, если присмотреться и понять, что на типичный американский автодром он вовсе не похож.

Герман Тильке именно здесь создал очередной шедевр. Одно из лучших собственных творений. Это не овал, которые так популярны в США. И отнюдь не городская трасса – их из соображений экономии (проложить трек по обычным улицам проще и дешевле, чем строить полноценный автодром) здесь тоже любят. Немецкий архитектор все сделал по-своему – и не прогадал. Сочетания быстрых поворотов, медленных связок, скростных шпилек и длинных прямых, сдобренные внушительным перепадом высот, – та еще смесь! Пилоты любят эту трассу. Болельщики любят эту трассу. Инженеры, правда, не любят: слишком тяжелая задача – грамотно настроить машину, соблюдая баланс между прижимной силой на виражах и скоростью на прямых участках трека. Большая часть круга проходится с режимом «газ в пол», первый поворот – по сути, «слепой» апекс, да и само движение по трассе завинчено против часовой стрелки, что выделяет автодром в Техасе из большинства других. И есть еще одна изюминка, характерная именно для WEC, – гонка стартует ближе к вечеру, проходит в сумерках, а завершается уже в полной темноте. Ощущения, будто смотришь «24 часа Ле-Мана». Европейская классика! А вы говорите – «Автодром Америк»...

ЧТО ТАКОЕ «НЕ ВЕЗЕТ»

Из трех этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость, прошедших в Остине, экипаж команды G-Drive Racing выиграл два – в 2013 и 2015 годах (до 2012 года включительно пилотыWEC, приезжая в Америку, выступали в Себринге). Оба раза на высшую ступеньку подиума поднимался Роман Русинов. Он не исключение из большинства пилотов. В том плане, что тоже любит техасский трек. Выделяет россиянина другое – он-то, в отличие от большинства, прекрасно знает, как здесь выигрывать!

Понятно, что российская команда, выступающая в чемпионате мира при поддержке премиального топлива G-Drive «Газпром нефти», считалась явным фаворитом и на этот раз. Тем более невезение должно было закончиться. После второго места на «Ле-Мане» экипаж команды дважды подвела техника – на Нюрбургринге отказала коробка передач, а этап в Мексике омрачили проблемы с тормозным диском на правом переднем колесе всего за полчаса до финиша... В итоге верная победа ушла к соперникам, а Русинов, Рене Раст и Алекс Брандл не добрались даже до подиума.

Выводы были сделаны – за две недели, разделившие заезды в Мехико и в Остине, в G-DriveRacing внесли изменения в конструкцию машины, сменив поставщика тормозной системы. Тренировки подтвердили статус фаворита – экипаж стабильно держался в тройке. Все шло к тому, что в квалификации российская команда завоют очередную, уже пятую для себя поул-позицию в сезоне. Но если не везет, то это, видимо, надолго...

Алекс Брандл первый раз в этом чемпионате принял участие в квалификации. Британец трижды начинал свой быстрый круг. И трижды допустил грубейшую ошибку – выезд всеми колесами за пределы трассы. Судьи не стали делать гонщику поблажек – в итоге результаты Брандла были аннулированы. Времени одного Русинова – хорошего, кстати, времени! – конечно, в итоге не хватило. Столь близкий поул превратился в последнюю позицию – на старте гонки экипаж G-Drive Racing занял лишь 31-е место.





ПРОРЫВ НА ПОДИУМ

Наошибался – исправляй! Возможно, так решили на капитанском мостике команды, доверив Брандлу первый отрезок главного заезда. И Алекс, в общем, не подвел. С машинами класса GTразобрался за два первых круга. Затем провел целую серию уверенных атак на соперников поLMP2 – Йоханнес ван Овербек, Виталий Петров и Николя Минасян не совладали с натиском британца. Следом свои позиции Брандлу уступили Льюис Уильямсон и Луис Фелипе Дерани. Пятое место еще до первой смены – существенный прорыв!

Увы, последствия квалификации аукнулись и в гонке. Выбор стратегии оказался верен – ставка на максимальную скорость себя оправдала. Но повлияла на тактику пит-стопов. Повышенный по сравнению с соперниками расход топлива вынудил экипаж G-Drive Racing раньше остальных заехать в боксы. Это бы не имело критичного значения, если бы не одно но – в гонках частенько случаются аварии. Были они в Остине. Не с участием нашей команды, нет. Но судьи пару раз вводили режим желтых флагов. Это сыграло на руку экипажу лидеров из Signatech Alpine. Ему было удобно проводить в эти моменты свои пит-стопы. А G-Drive Racing – нет. В итоге битва за победу – в принципе возможная – так и не состоялась.

Тем не менее Раст и Русинов поддержали порыв Брандла, продолжая отыгрывать позиции. К середине гонки черно-оранжевый болид вышел на второе место в классе! Вот только удержаться на этой позиции не удалось.

Алекс снова сел на руль ближе к экватору дистанции. Густаво Менесес уехал далеко вперед – 1 минуту 40 секунд отыграть сложно, не рассчитывая на сход или серьезные проблемы у соперника. Вот сохранить свою позицию от посягательств Бруно Сенны было можно! Однако резина на «Ореке» G-Drive Racing износилась быстро, и пилот команды RGR Sport начал сокращать отставание. Сменивший Сенну португалец Фелипе Альбукерке окончательно «съел» весь отрыв от Брандла. Пара атак – и Алекс, не выдерживая прессинга, допускает еще одну ошибку. Последнюю, но ключевую в этой гонке. Раст, севший за руль болида российской команды в заключительной смене, сделал все, чтобы вернуть второе место. Возможно, и вернул бы, продлись гонка не 6, а 7 часов.

Но она закончилась точно по расписанию.

СТАТИСТИКА

6-й этап. США. Остин

Класс LMP2

Гонка. 1. Менесес/Лапьерр/ Ришельми (США/Франция/Мон ако, Signatech Alpine) – 6:01.53,339. 2. Гонсалес/Альбуке рке/Сенна (Мексика/Португа лия/Бразилия, RGR Sport) – отставание 1 круг. 3. Русинов/Раст/Бра ндл (Россия/Германия /Великобритания, G-Drive Racing) – 1 круг.

Чемпионат мира. 1. Signatech Alpine – 156 очков. 2. RGR Sport – 118. 3. G-Drive Racing – 88.

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТ АРИЙ

«У НАС ПОЛУЧИЛСЯ ОТЛИЧНЫЙ ПРОРЫВ!»

Пилот G-Drive Racing Роман Русинов прокомментировал итоги гонки в Остине.

– Обидно, но надо признать: решение судей аннулировать результат Брандла в квалификации было справедливым. Он действительно трижды выехал всеми четырьмя колесами в девятом повороте, что недопустимо по правилам, так что нам пришлось стартовать последними. Алекс находится под тяжелым прессингом, он старается соответствовать требованиям команды, но в данной ситуации у него не все получилось. Плюс была ошибка по ходу гонки, которая стоила нам второго места. Мы рисковали в субботу, выбрав агрессивную тактику. Болиды в классе LMP2 едут примерно с одинаковой скоростью на прямых, так что нам пришлось подобрать такие настройки, чтобы получить преимущество над соперниками и возможность их обгонять. Это ожидаемо привело к повышенному расходу топлива – на первый пит-стоп для дозаправки мы заехали на два круга раньше остальных. Возможно, такая стратегия сработала бы, если бы не желтые флаги, которые появлялись на трассе в удобные для лидеров моменты. Так что побороться за победу не получилось. Но в любом случае мы выбрались из конца пелотона в тройку лучших и поднялись на подиум. А это – настоящий прорыв! После неудач в Германии и Мексике наш экипаж снова попробовал вкус призового шампанского, а в общем зачете мы поднялись на третье место. Теперь осталось сконцентрировать ся на заключительных этапах, которые пройдут в Азии, и постараться добиться так максимального результата.