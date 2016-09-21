Позор сборной США. И что теперь скажут Третьяку противники лимита на легионеров?

Досрочный вылет американской сборной из борьбы за Кубок мира заставляет по-новому взглянуть на иностранцев и в нашей лиге.

Вот так. Сборная США уступила в двух встречах на турнире – сборным Европы и Канады – и теперь может собирать вещички. После уже ничего не значащего ни для кого товарищеского поединка со сборной Чехии, игроки обеих команд разъедутся по клубам – готовиться к сезону.

Может этот матч в группе вообще стоит отменить? Кому он нужен? Кто придет его смотреть? Если только поулюлюкать с трибуны в адрес досрочных лузеров…

Сборная США выступила на турнире хуже всех. Чехи хотя бы поупирались со борной Европы. А финны до сих пор сохраняют призрачный шансы на полуфинал.

Но скажем прямо: и чехи, и финны заранее котировались невысоко на этом турнире. А вот сборная США считалась на нем одним из фаворитов. Ей прочили, как минимум, место в финале…

И ведь, казалось, на то были очень объективные причины!

Кубок мира проходит под эгидой НХЛ. На площадке НХЛ. С судьями из НХЛ. И все без исключения игроки сборной США играют в НХЛ.

Самый дорогой форвард этого турнира – американец Патрик Кейн (10,5 миллионов $ за сезон).

Второй и третий по стоимости защитник Кубка мира также играют за сборную США. Это Дастин Бафлин из «Виннипега» и Райан Сутер из «Миннесоты». У обоих годовые контракты по 7,5 миллионов $.

В списке самых дорогих вратарей и Кори Шнайдер из «Нью Джерси» - 6 миллионов S.

Казалось бы… Одна из самых дорогих сборных, играет дома, по своим правилам. И на тебе…

Теперь напомню еще об одно простой статистике. В НХЛ сейчас 30 клубов. При этом 23 из них – американские. И только семь – канадские.

Казалось бы – ощутимое превосходство! Но в клубах нет лимита на легионеров. Это один из главных принципов коммерческой лиги – собрать лучших со всего света.

И как это отражается на развитии хоккея в США? Ни одной победы на Олимпиадах или хотя бы чемпионатах мира с 1980 года!

И вот провал на фактически домашнем Кубке мира.

А ведь государство в США обеспокоено состоянием хоккея. Выдумывает всякие программы для развития своих молодых игроков и успешно воплощает их в жизнь.

Но вот на Кубке мира собрали как говорят сильнейших. И собранная наспех сборная Европы громит американцев в первом же матче – 3:0. Поражение от Канады более ожидаемо. Можно сказать, плановое. К тому, что в американской лиге (вспоминаем подавляющий перевес по клубам) властвуют канадцы все давно привыкли. Хотя это нонсенс! Это все равно, что в КХЛ на ведущих ролях в наших клубах были бы сплошь белорусы или казахстанцы. Соседи из более маленькой по численности населения страны.

Но вот теперь и легионеры из Европы заявили американцам в лицо: «Вы в своей лиге по сравнению с нами никто!». И уничтожили сборную США в очной ставке.

Теперь я хочу обратится к тем, что хочет отменить лимит на легионеров в КХЛ. Это можно сделать. И если говорить о коммерции – это сделает лигу более успешной. Если говорить о конкуренции – она возрастет.

Но никакой связи между успешной коммерческой лигой и успехами сборной нет! Помните об этом. Американский опыт – живой и наглядный пример.

Мы можем создать вторую международную лигу без лимита на иностранных игроков. Копию НХЛ. Пусть более бледную… Все равно будет похоже.

Но только потом не надо удивляться, что даже на чемпионатах мира мы не будем потом побеждать по 35 лет, как не побеждают на них американцы. И что наши игроки окажутся в нашей лиге на третьих ролях – вслед за канадцами и европейцами.

Думайте и решайте – что вам нужно больше.