Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболСпартак-Нальчик0 : 0Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ТеннисДонской3:6, 5:7Кузнецов
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

Позор сборной США. И что теперь скажут Третьяку противники лимита на легионеров?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Позор сборной США. И что теперь скажут Третьяку противники лимита на легионеров?
Источник: Getty Images

Досрочный вылет американской сборной из борьбы за Кубок мира заставляет по-новому взглянуть на иностранцев и в нашей лиге.

Вот так. Сборная США уступила в двух встречах на турнире – сборным Европы и Канады – и теперь может собирать вещички. После уже ничего не значащего ни для кого товарищеского поединка со сборной Чехии, игроки обеих команд разъедутся по клубам – готовиться к сезону.

Может этот матч в группе вообще стоит отменить? Кому он нужен? Кто придет его смотреть? Если только поулюлюкать с трибуны в адрес досрочных лузеров…

Сборная США выступила на турнире хуже всех. Чехи хотя бы поупирались со борной Европы. А финны до сих пор сохраняют призрачный шансы на полуфинал.

Но скажем прямо: и чехи, и финны заранее котировались невысоко на этом турнире. А вот сборная США считалась на нем одним из фаворитов. Ей прочили, как минимум, место в финале…

И ведь, казалось, на то были очень объективные причины!

Кубок мира проходит под эгидой НХЛ. На площадке НХЛ. С судьями из НХЛ. И все без исключения игроки сборной США играют в НХЛ.

Самый дорогой форвард этого турнира – американец Патрик Кейн (10,5 миллионов $ за сезон).

Второй и третий по стоимости защитник Кубка мира также играют за сборную США. Это Дастин Бафлин из «Виннипега» и Райан Сутер из «Миннесоты». У обоих годовые контракты по 7,5 миллионов $.

В списке самых дорогих вратарей и Кори Шнайдер из «Нью Джерси» - 6 миллионов S.

Казалось бы… Одна из самых дорогих сборных, играет дома, по своим правилам. И на тебе…

Теперь напомню еще об одно простой статистике. В НХЛ сейчас 30 клубов. При этом 23 из них – американские. И только семь – канадские.

Казалось бы – ощутимое превосходство! Но в клубах нет лимита на легионеров. Это один из главных принципов коммерческой лиги – собрать лучших со всего света.

И как это отражается на развитии хоккея в США? Ни одной победы на Олимпиадах или хотя бы чемпионатах мира с 1980 года!

И вот провал на фактически домашнем Кубке мира.

А ведь государство в США обеспокоено состоянием хоккея. Выдумывает всякие программы для развития своих молодых игроков и успешно воплощает их в жизнь.

Но вот на Кубке мира собрали как говорят сильнейших. И собранная наспех сборная Европы громит американцев в первом же матче – 3:0. Поражение от Канады более ожидаемо. Можно сказать, плановое. К тому, что в американской лиге (вспоминаем подавляющий перевес по клубам) властвуют канадцы все давно привыкли. Хотя это нонсенс! Это все равно, что в КХЛ на ведущих ролях в наших клубах были бы сплошь белорусы или казахстанцы. Соседи из более маленькой по численности населения страны.

Но вот теперь и легионеры из Европы заявили американцам в лицо: «Вы в своей лиге по сравнению с нами никто!». И уничтожили сборную США в очной ставке.

Теперь я хочу обратится к тем, что хочет отменить лимит на легионеров в КХЛ. Это можно сделать. И если говорить о коммерции – это сделает лигу более успешной. Если говорить о конкуренции – она возрастет.

Но никакой связи между успешной коммерческой лигой и успехами сборной нет! Помните об этом. Американский опыт – живой и наглядный пример.

Мы можем создать вторую международную лигу без лимита на иностранных игроков. Копию НХЛ. Пусть более бледную… Все равно будет похоже.

Но только потом не надо удивляться, что даже на чемпионатах мира мы не будем потом побеждать по 35 лет, как не побеждают на них американцы. И что наши игроки окажутся в нашей лиге на третьих ролях – вслед за канадцами и европейцами.

Думайте и решайте – что вам нужно больше.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дон Черри: Тренерский штаб сборной России работает просто паршивоИзвестный хоккейный эксперт и бывший главный тренер «Бостон Брюинз» подверг критике тренерский штаб сборной России, который возглавляет Олег Знарок.Сегодня болеем за шведов! Иначе Россия может в плей-офф не попастьСегодня болеем за шведов! Иначе Россия может в плей-офф не попастьПять вариантов исхода сегодняшнего матча шведов с североамериканцами, от которого напрямую зависит судьба сборной России.«Может, финны пойдут и напьются. Откуда мы знаем?» Вечерний Гимаев (видео)«Может, финны пойдут и напьются. Откуда мы знаем?» Вечерний Гимаев (видео)Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.Сергей Гимаев: Финны – слабейшая команда в нашей группе, все зависит только от насЗаслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.Сергей Гимаев: В матче с Северной Америкой Сборная России вышла умереть, но победитьЗаслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.Майк Бэбкок: Сборная Канады была далеко от того, на что способнаГлавный тренер сборной Канады Майк Бэбкок прокомментировал победу своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира с американцами (4:2).Джо Павелски: Мы действовали не так, как должны былиНападающий сборной США Джо Павелски прокомментировал поражение от канадцев (2:4) в матче группового этапа Кубка мира.Джон Торторелла: Две шайбы в двух матчах - это слишком малоГлавный тренер сборной США по хоккею Джон Торторелла прокомментировал поражение своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира от канадцев (2:4).Мэтт Дюшен признан первой звездой матча США – КанадаНападающий Мэтт Дюшейн признан первой звездой матча США – Канада (2:4).Фил Кессел высмеял руководство сборной СШАФорвард «Питтсбурга» Фил Кессел после поражения сборной США от канадцев (2:4) опубликовал язвительный твит.«Торторелла сразу убьет Макса или придушит в автобусе?» Все о крахе сборной США«Торторелла сразу убьет Макса или придушит в автобусе?» Все о крахе сборной СШААмериканцы вчистую проиграли Канаде и потеряли все шансы на выход в полуфинал Кубка мира. В чем их проблема? В тренере Джоне Торторелле.Дубль Дюшена принес канадцам победу над сборной США в Кубке мираХоккеисты сборной Канады в матче группового этапа Кубка мира разгромили американцев со счетом 4:2.Патрик Кейн: Я был фанатом Овечкина. Надеюсь увидеть русских в плей-офф (видео)Патрик Кейн: Я был фанатом Овечкина. Надеюсь увидеть русских в плей-офф (видео)Форвард сборной США Патрик Кейн дал интервью журналистам на Кубке мира.Туукка Раск: В матче с Россией будем бороться до концаГолкипер сборной Финляндии Туукка Раск прокомментировал поражение от шведов (0:2) в матче группового этапа Кубка мира.Рикард Гренборг: Я доволен тем, как сыграл ЛундквистГлавный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг прокомментировал победу своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира над финнами (2:0).Лаури Марьямяки: У нас хорошие шансы на победу в матче с РоссиейГлавный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки прокомментировал поражение своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира от шведов (0:2).Хенрик Лундквист: Осталась одна игра, в которой может случиться что угодноГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал победу над финнами (2:0) в групповом этапе Кубка мира.«Бревно! Он – бревно!» Что кричит Евгений Кузнецов во время матча (видео)«Бревно! Он – бревно!» Что кричит Евгений Кузнецов во время матча (видео)Официальный сайт NHL.com (русская версия) прикрепил микрофон к нашему форварду Евгению Кузнецову, и вот что из этого вышло.Лундквист признан первой звездой матча Швеция – ФинляндияГолкипер Хенрик Лундкист признан первой звездой матча Швеция – Финляндия (2:0).Домашнее задание Олегу Знарку – разгромить Финляндию со счетом 5:0Домашнее задание Олегу Знарку – разгромить Финляндию со счетом 5:0Шведы одержали вторую подряд победу на Кубке мира, теперь разобравшись с финнами. Но даже это может не вывести «Тре Крунур» в полуфинал.

Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение