Валерий Каменский: Бобровский – лучший в сборной России
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира.
– Как вам выступление сборной на Кубке мира?
– Радует то, что идем по нарастающей. Матч выиграли, играть начинаем лучше. Начали забивать голы.
– С чем связан тот факт, что в первом
матче настолько непросто пришлось нашему нападению?
– Шведы здорово сыграли в обороне, которую мы так и не смогли взломать. Плюс это первый матч, могло сказаться волнение.
– В чем трудности у звена Шипачева,
опять же если говорить о первом матче?
– В первом матче у всей команды мало что получилось. Опять же шведы здорово сыграли. Нельзя, конечно, сказать, что у нас совсем ничего не получалось. Были моменты, когда играли здорово, но хорошей концовки для завершения моментов не хватало. Но они в первый раз на таком уровне, сказалось волнение. Нужно, конечно, привыкать.
– Как вам игра Бобровского? Не считаете
ли вы, что он лучший игрок в сборной?
– Игра Бобровского великолепна. Я считаю, что пока он – лучший в команде.
– Удивило ли вас выступление сборной Европы,
обыгравшей США и Чехию?
– Нет, абсолютно. Там играют мастера – игроки ведущих звеньев НХЛ.
– Сможет ли сборная Европы сегодня дать
бой канадцам?
– Да, конечно, бой она дать сможет, но результат предсказать сложно. Это хоккей, может быть, все, что угодно.
– Сборная США проиграла оба матча и
покидает турнир. Насколько это неожиданно?
– Конечно, это большая неожиданность, так как команда очень сильная, хорошо укомплектована. Наверняка они ждали гораздо большего.
– Сборная молодых звезд выглядит куда
крепче, чем многие предполагали до начала турнира. Есть ли у них шансы против
шведов сегодня?
– У них большие амбиции. Это ведущие игроки своих клубов. Да и в 23 года – это, я считаю, уже не молодежь, а довольно зрелые хоккеисты, которые должны и уже показывают зрелый хоккей.
– Что нам ждать от матча нашей сборной с
финнами?
– Будем ждать победу, ну а там... Будем ждать хорошую игру, еще лучше, чем прежде. И надеяться, что к полуфиналу они подошли в полной форме.