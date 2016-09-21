Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс4 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив6 : 3Спартак
ФутболМилан2 : 0Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев6:4, 6:0Бублик
ХоккейМеталлург4 : 2Слован
ФутболВольфсбург1 : 5Боруссия
ХоккейФинляндия0 : 2Швеция
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболФакел1 : 0Терек
ХоккейШвеция- : -Северная Америка
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ФутболСпартак-Нальчик0 : 2Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия

Валерий Каменский: Бобровский – лучший в сборной России

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Каменский: Бобровский – лучший в сборной России
Источник: Reuters

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира.

– Как вам выступление сборной на Кубке мира?
 Радует то, что идем по нарастающей. Матч выиграли, играть начинаем лучше. Начали забивать голы.

 С чем связан тот факт, что в первом матче настолько непросто пришлось нашему нападению?
 Шведы здорово сыграли в обороне, которую мы так и не смогли взломать. Плюс это первый матч, могло сказаться волнение.

 В чем трудности у звена Шипачева, опять же если говорить о первом матче?
 В первом матче у всей команды мало что получилось. Опять же шведы здорово сыграли. Нельзя, конечно, сказать, что у нас совсем ничего не получалось. Были моменты, когда играли здорово, но хорошей концовки для завершения моментов не хватало. Но они в первый раз на таком уровне, сказалось волнение. Нужно, конечно, привыкать.

 Как вам игра Бобровского? Не считаете ли вы, что он лучший игрок в сборной?
 Игра Бобровского великолепна. Я считаю, что пока он – лучший в команде.

 Удивило ли вас выступление сборной Европы, обыгравшей США и Чехию?
 Нет, абсолютно. Там играют мастера  игроки ведущих звеньев НХЛ.

 Сможет ли сборная Европы сегодня дать бой канадцам?
 Да, конечно, бой она дать сможет, но результат предсказать сложно. Это хоккей, может быть, все, что угодно.

 Сборная США проиграла оба матча и покидает турнир. Насколько это неожиданно?
 Конечно, это большая неожиданность, так как команда очень сильная, хорошо укомплектована. Наверняка они ждали гораздо большего.

 Сборная молодых звезд выглядит куда крепче, чем многие предполагали до начала турнира. Есть ли у них шансы против шведов сегодня?
 У них большие амбиции. Это ведущие игроки своих клубов. Да и в 23 года  это, я считаю, уже не молодежь, а довольно зрелые хоккеисты, которые должны и уже показывают зрелый хоккей.

 Что нам ждать от матча нашей сборной с финнами?
 Будем ждать победу, ну а там... Будем ждать хорошую игру, еще лучше, чем прежде. И надеяться, что к полуфиналу они подошли в полной форме.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Овечкин: Не беспокоит, что проиграли финнам на Олимпиаде в СочиКапитан сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Финляндии в рамках Кубка мира.Позор сборной США. И что теперь скажут Третьяку противники лимита на легионеров?Позор сборной США. И что теперь скажут Третьяку противники лимита на легионеров?Досрочный вылет американской сборной из борьбы за Кубок мира заставляет по-новому взглянуть на иностранцев и в нашей лиге.Дон Черри: Тренерский штаб сборной России работает просто паршивоИзвестный хоккейный эксперт и бывший главный тренер «Бостон Брюинз» подверг критике тренерский штаб сборной России, который возглавляет Олег Знарок.Сегодня болеем за шведов! Иначе Россия может в плей-офф не попастьСегодня болеем за шведов! Иначе Россия может в плей-офф не попастьПять вариантов исхода сегодняшнего матча шведов с североамериканцами, от которого напрямую зависит судьба сборной России.«Может, финны пойдут и напьются. Откуда мы знаем?» Вечерний Гимаев (видео)«Может, финны пойдут и напьются. Откуда мы знаем?» Вечерний Гимаев (видео)Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.Сергей Гимаев: Финны – слабейшая команда в нашей группе, все зависит только от насЗаслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.Сергей Гимаев: В матче с Северной Америкой Сборная России вышла умереть, но победитьЗаслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.Майк Бэбкок: Сборная Канады была далеко от того, на что способнаГлавный тренер сборной Канады Майк Бэбкок прокомментировал победу своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира с американцами (4:2).Джо Павелски: Мы действовали не так, как должны былиНападающий сборной США Джо Павелски прокомментировал поражение от канадцев (2:4) в матче группового этапа Кубка мира.Джон Торторелла: Две шайбы в двух матчах - это слишком малоГлавный тренер сборной США по хоккею Джон Торторелла прокомментировал поражение своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира от канадцев (2:4).Мэтт Дюшен признан первой звездой матча США – КанадаНападающий Мэтт Дюшейн признан первой звездой матча США – Канада (2:4).Фил Кессел высмеял руководство сборной СШАФорвард «Питтсбурга» Фил Кессел после поражения сборной США от канадцев (2:4) опубликовал язвительный твит.«Торторелла сразу убьет Макса или придушит в автобусе?» Все о крахе сборной США«Торторелла сразу убьет Макса или придушит в автобусе?» Все о крахе сборной СШААмериканцы вчистую проиграли Канаде и потеряли все шансы на выход в полуфинал Кубка мира. В чем их проблема? В тренере Джоне Торторелле.Дубль Дюшена принес канадцам победу над сборной США в Кубке мираХоккеисты сборной Канады в матче группового этапа Кубка мира разгромили американцев со счетом 4:2.Патрик Кейн: Я был фанатом Овечкина. Надеюсь увидеть русских в плей-офф (видео)Патрик Кейн: Я был фанатом Овечкина. Надеюсь увидеть русских в плей-офф (видео)Форвард сборной США Патрик Кейн дал интервью журналистам на Кубке мира.Туукка Раск: В матче с Россией будем бороться до концаГолкипер сборной Финляндии Туукка Раск прокомментировал поражение от шведов (0:2) в матче группового этапа Кубка мира.Рикард Гренборг: Я доволен тем, как сыграл ЛундквистГлавный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг прокомментировал победу своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира над финнами (2:0).Лаури Марьямяки: У нас хорошие шансы на победу в матче с РоссиейГлавный тренер сборной Финляндии по хоккею Лаури Марьямяки прокомментировал поражение своих подопечных в матче группового этапа Кубка мира от шведов (0:2).Хенрик Лундквист: Осталась одна игра, в которой может случиться что угодноГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал победу над финнами (2:0) в групповом этапе Кубка мира.«Бревно! Он – бревно!» Что кричит Евгений Кузнецов во время матча (видео)«Бревно! Он – бревно!» Что кричит Евгений Кузнецов во время матча (видео)Официальный сайт NHL.com (русская версия) прикрепил микрофон к нашему форварду Евгению Кузнецову, и вот что из этого вышло.

Россия
Россиякалендарьстатистика
США
СШАкалендарьстатистика
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Европа
Европакалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
каменский валерий
каменский валерий

Cпецпредложение