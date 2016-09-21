Валерий Каменский: Бобровский – лучший в сборной России

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира.

– Как вам выступление сборной на Кубке мира?

– Радует то, что идем по нарастающей. Матч выиграли, играть начинаем лучше. Начали забивать голы.

– С чем связан тот факт, что в первом матче настолько непросто пришлось нашему нападению?

– Шведы здорово сыграли в обороне, которую мы так и не смогли взломать. Плюс это первый матч, могло сказаться волнение.

– В чем трудности у звена Шипачева, опять же если говорить о первом матче?

– В первом матче у всей команды мало что получилось. Опять же шведы здорово сыграли. Нельзя, конечно, сказать, что у нас совсем ничего не получалось. Были моменты, когда играли здорово, но хорошей концовки для завершения моментов не хватало. Но они в первый раз на таком уровне, сказалось волнение. Нужно, конечно, привыкать.

– Как вам игра Бобровского? Не считаете ли вы, что он лучший игрок в сборной?

– Игра Бобровского великолепна. Я считаю, что пока он – лучший в команде.

– Удивило ли вас выступление сборной Европы, обыгравшей США и Чехию?

– Нет, абсолютно. Там играют мастера – игроки ведущих звеньев НХЛ.

– Сможет ли сборная Европы сегодня дать бой канадцам?

– Да, конечно, бой она дать сможет, но результат предсказать сложно. Это хоккей, может быть, все, что угодно.

– Сборная США проиграла оба матча и покидает турнир. Насколько это неожиданно?

– Конечно, это большая неожиданность, так как команда очень сильная, хорошо укомплектована. Наверняка они ждали гораздо большего.

– Сборная молодых звезд выглядит куда крепче, чем многие предполагали до начала турнира. Есть ли у них шансы против шведов сегодня?

– У них большие амбиции. Это ведущие игроки своих клубов. Да и в 23 года – это, я считаю, уже не молодежь, а довольно зрелые хоккеисты, которые должны и уже показывают зрелый хоккей.

– Что нам ждать от матча нашей сборной с финнами?

– Будем ждать победу, ну а там... Будем ждать хорошую игру, еще лучше, чем прежде. И надеяться, что к полуфиналу они подошли в полной форме.