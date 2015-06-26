Кто такой CT Fletcher или Плюшевая Борода
Все о человеке, который стал главным мотиватором для качков всего мира.
«Качайся, пока не протянешь ноги!». Или: «Оставь свой обед на полу, но сделай еще повтор!» Все это – сильно приглаженные цитаты из видеороликов чернокожего атлета СиТиФлетчера, который известен качкам в России как Плюшевая Борода.
Кто такой СиТи Флетчер и за какие заслуги его называют главным мотиватором в мире бодибилдинга? Почему он всегда ругается? Как он стал Плюшевой Бородой? Как ролики Флетчера переводили на русский язык в охваченном войной Донбассе?
Полный гид по вселенной Плюшевой Бороды от Sovsport.ru
ПРОПОВЕДНИК
Свой талант мотивировать людей на великие свершения CT Fletcher унаследовал от отца-проповедник
«Отец занялся проповедничество
Он родился в 1959 году, и оказался в Комптоне в возрасте 2,5 лет. Флетчер видел, как в городе формировали бригады «Черных Пантер» - военизированной организации черных леваков, которые боролись за права чернокожего населения. Позже, когда в конце 80-х Флетчер стал известным пауэрлифтером, он был чем-то вроде локальной знаменитости у членов банды Bloods. Сегодня это пятая по величине банда Америки – считается, что в юности к ней были близки рэперы 2Pac и Snoop Dogg.
В 1988 году, когда Плюшевая Борода шел на рекорд в подъеме штанги на бицепс, другие рэперы NWA выпустили альбом Straight Outta Compton, где рассказали миру о творящемся в городе криминальном беспределе.
ПАУЭРЛИФТЕР
В конце 70-х CT Fletcher ушел в армию. Его часть дислоцировалась в Германии. В армии, по его словам, он стал изучать каратэ, а после демобилизации, вернувшись в Калифорнию, увлекся бодибилдингом и поднятием экстремальных весов (пауэрлифтинг).
«Железо стало моей страстью, - говорит Fletcher. – Днем я работал в почтовом офисе, а вечерами – пахал в зале, все семь дней в неделю».
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В 80-е и начале 90-х Плюшевая Борода становился призером международных соревнований по жиму лежа. Его лучший официальный результат – 295 кг в жиме, хотя сам он уверяет, что на тренировке, вне телекамер, он пожал все 330 кг (к слову, таким же был и его результат в приседаниях). Он также стал чемпионом национальных соревнований по поднятию штанги на бицепс. Ему удалось согнуть руки в локтях со штангой весом 120 кг.
«Я хотел быть больше и больше, и поднимать все более тяжелые веса», - говорит Флетчер. В конце концов, это его и подвело…
БОЛЕЗНЬ
Он весил 138 кг и был похож на буйвола, когда в 2005 году в возрасте 46 лет у него случился сердечный приступ. О проблемах с сердечным клапаном врачи предупреждали его и раньше, но тут вопрос стоял о жизни и смерти: Флетчеру сделали операцию на открытом сердце.
«Проблема была в еде, - говорит он. – Двадцать лет я ел все, что хотел, и везде, где хотел. Каждый день я закидывал в себя кучу гамбургеров и не думал о последствиях».
«Может быть, дело не в джанк-фуде, а в стероидах?», - часто спрашивают его. Флетчер отрицает, что употребял фарму: «Я – 100%-натуральный атлет».
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СЛАВА
В 2005 году Флетчер вышел из больницы. Врачи рекомендовали ему сбросить вес, и он похудел до 117 кг. В конце нулевых Флетчер открыл для себя социальные сети. Сначала он просто выкладывал в YOUTUBE ролики, где объяснял принципы тренировок. Но очень скоро талант и гены отца-проповедник
Сегодня Плюшевая Борода известен каждому завсегдатаю тренажерки. Тренироваться с ним хотят знаменитости, благодаря чему Флетчер стал владельцем сети собственных залов – Iron Addicts Gym. «Спасибо тебе, Господь, за то, что ты создал социальные сети!», - говорит он.
БОРОДА
Русским «зожникам» СТ Fletcher известен под именем «Плюшевая Борода» - так его зовут в русской озвучке. Переводом и озвучкой роликов занимается 25-летний украинский культурист Вячеслав Бо, который в прошлом работал шахтером на Донбассе.
- Первые ролики мы озвучивали в Горловке, где я тогда жил, - говорит Бо в интервью Sovsport.ru. – Вокруг рвались бомбы, шла война. Перевод делали энтузиасты, а я был голосом Плюшевой Бороды.
- Почему «Плюшевая Борода»?
- Ну, как вам сказать. Борода у него была такая курчавая, густая – не то, что у некоторых, редкая поросль. Поэтому и назвали «Плюшевой».
Ролики в озвучке Вячеслава Бо разошлись по интернету и стали мемами. Сам Бо проживает сегодня в Харькове. В прошлом году он попал в автокатастрофу, серьезно повредил ногу – это ограничило его собственные занятия культуризмом. На роликах Плюшевой Бороды он, по его словам, зарабатывает около 100$ в месяц. При этом не соглашается разбавлять ролики рекламой, как ему часто предлагают – говорит, что реклама все испортит. Вячеслав Бо зарабатывает на жизнь продажей спортпита, он - владелец собственной марки протеина Iron Line.
ФАНАТЫ
В один из дней рождения Флетчера русские фанаты под руководством Вячеслава Бо смонтировали и послали ему ролик с поздравлениями. 57-летний атлет, отец семи детей, старшие из которых сегодня тренируются с ним в зале, растрогался. «Эти crazy Russians учудили тут такое!», - написал он в своей социальной сети.
Внимание! Из соображений цензуры ролики Плюшевой Бороды, использованные при оформлении материала, даются без перевода