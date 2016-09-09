Валерий Газзаев: Мутко тоже виноват в провале на Евро

Валерий Газзаев, который баллотируется на пост президента РФС (они состоятся 24 сентября), рассказал о ключевых пунктах своей программы. Кроме того, Объединение отечественных тренеров, членом которого является Газзаев, атаковало Виталия Мутко.

Объединение отечественных тренеров выступило с заявлением, что участие в выборах президента РФС Виталия Мутко не является легитимным.

- Как само по себе участие Виталия Мутко в выборах на должность президента РФС, так и участие голосующих в голосовании за него, является нарушением документов ФИФА и РФС, - говорилось в заявлении со ссылкой на ст. 15 устава ФИФА. - Обращаем внимание, что действующий президент РФС Виталий Мутко был выдвинут на пост президента РФС, не сложив с себя полномочий руководителя федерального органа исполнительной власти – министра спорта, хотя это прямо противоречит существующим футбольным нормам и правилам.

Вскоре, правда, почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил «Р-Спорт», что в уставе ФИФА нет таких запретов. «Там не прописано, что человек, занимающий какую-либо должность, не имеет права возглавлять общественную организацию или национальную ассоциацию», - отметил он.

Тем не менее, Газзаев настаивает на том, что Мутко должен был покинуть пост президента РФС еще раньше. В том числе, из-за результата сборной России на Евро-2016. «После ЧМ-2014 главный тренер и президент Федерации футбола Италии ушли в отставку. У нас после Евро один Слуцкий и игроки виноваты. А чем занимался президент РФС? Он не виноват?», - задается вопросом Валерий Газзаев.

- Слуцкий поступил мудро и по-мужски, подав в отставку после Евро. Это кроме уважения ничего не заслуживает. Но один ли Слуцкий виноват? – поддерживает Газзаева Олег Романцев.

Он считает, что перед ЧМ-2018 Россию «еще попытаются уколоть», и привел в пример ситуацию с легкоатлетами, интересы которых некому было защитить перед Олимпиадой. По мнению Романцева, за футбол и весь остальной спорт один человек отвечать не может. Об этом же говорит и Газзаев. Виталий Мутко, в свою очередь, его доводы называет «нетактичными».

- Я говорю, в каком состоянии наш футбол – и это нетактично? С уважением отношусь к Виталию Леонтьевичу. Но есть результаты, которые не устраивают, - объясняет свою позицию Газзаев. - Будь все хорошо – я бы и не претендовал на то, чтобы что-то изменить. Но мы говорим правду, а это нетактичностью называют... Профессионально ведем предвыборную компанию. И нам стыдно, что с 2010 года люди палец о палец не ударили, чтобы наш футбол развивался.

Если в совмещении постов министра и президента РФС Газзаев видит прямой конфликт, то в совмещении депутатской деятельности (Газзаев избран депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия» – Прим. ред.) и руководством РФС – только плюсы: «Будет больше возможностей решать на законодательном уровне вопросы, связанные с футболом».

Кандидат на пост президента РФС вновь продекларировал, что выступает за отмену лимита на легионеров, увеличение клубов в РФПЛ до 18 и реформу ФНЛ и ПФЛ, за увеличение доходов клубов от реализации ТВ-прав до 200 млн. долларов…

У Олега Романцева спросили, сможет ли он проголосовать на конференции РФС. На это он ответил: «Ну, что вы?! Я только 12 раз чемпионом стал…».

- Надеемся, Романцеву разрешат участвовать в конференции. Но пока это под вопросом, - отметил Газзаев.