«Сеньк ю, РФС!». Как «Динамо» обыграло «Ростов» в Кубке России

Корреспондент «Советского спорта» рассказывает обо всем, что окружало уверенную победу «Динамо» над «Ростовом» в 1/16 финала Кубка России.

СПАСИБО ХИМКАМ…



Пока Москва и Санкт-Петербург, завоевывая титул за титулом, решали между собой, какой из этих городов считать футбольной столицей России, Химки под покровом ночи совершили переворот. За сутки в этом подмосковном городе прошло три официальных матча высшего уровня. Три! Поздним вечером вторника женская сборная России добыла на «Арене-Химки» путевку на ЧЕ-2017, а в среду в пределах города ожидались баталии 1/16 финала Кубка России – «Динамо» с «Ростовом» и «Химок» с «Локомотивом» соответственно.

То есть примерно каждые восемь часов житель Химок мог вместе с семьей окунуться в атмосферу лучшей игры с мячом. И это мы еще не узнавали: может, проводились какие-то матчи по мини или пляжному футболу или по пляжной его разновидности? В общем, парадокс – в не футбольной, как говорят, стране теперь есть футбольная столица.

И это еще не все. Добраться, например, на игру «Динамо» - «Ростов», вход на которую, кстати, сделали бесплатным, можно было на опять же бесплатной электричке. Ее организовало руководство бело-голубых. Еще чуть-чуть и благородное лицо простого российского болельщика треснуло бы от халявы. Но РФС, слава Богу, уберег. За что и получил справедливую благодарность.

… РФС…

Некоторое время назад в офисе РФС состоялся мозговой штурм на тему, что делают обычные болельщики в будний день в 14:00. Ответом знатоков стал нетривиальный вариант: «Конечно же, едут на футбол в Химки!»

Недовольных хватало, но привыкший к любым нападкам чиновничий караван степенно прошествовал дальше. Жаль, не дошел до окрестностей «Арены Химки», где на одном из мостов висело послание РФС.

На подходе к стадиону Арена-химки!. Привет, РФС! pic.twitter.com/o0f3VDMJSl — Артем Терентьев (@TemaNegr) September 21, 2016

«14:00 - итс э гуд тайм ту импортант футбол мэтч! Ноу ворк, ноу стади, би футбол фан! Сеньк ю, РФС!», - гласил баннер, который, правда, быстро был снят сотрудниками правопорядка.

Что называется, без комментариев.

Болельщики от rutube_account_377783 на Rutube.

Возле «Арены Химки» за 15 минут до начала игры было достаточно многолюдно и атмосферно. Даже образовалась очередь на входе на одну из трибун. Два болельщика «Ростова» спокойно курили в окружении бело-голубой толпы. Но не отходили от полицейской машины.



Играл гимн футбольных фанатов. В стиле рэп. Для полноты картины приведу слова этого шедевра:

«Русские бригады как бампер таранят оппонента

Жизнь – кинолента, и даже если мент ты, и даже если мент ты

Что ты скажешь им?»

Динамовские же фанаты ответили РФС неплохой явкой – примерно 3000 человек прогуляли работу или учебу.

… «ДИНАМО»…

А вот кому «спасибо» без всякой иронии – это «Динамо». Увидеть матч бело-голубых с «Ростовом» хотелось, прежде всего, для того, чтобы понять, насколько нынешнее «Динамо» соответствует уровню клуба первой восьмерки РФПЛ. Костяк бело-голубых составляют игроки, которые давно вступили в свою лучшую пору, и вряд ли они будут выступать намного ярче, чем сейчас.

Но «Ростов» привез дублирующий состав, усиленный несколькими игроками основы - Эззатоллахи, Байрамяном, Папа Гуйе. Естественно, «Динамо» без проблем разобрало этот наскоро собранный механизм. И играло размашисто, красиво. Особенно запомнился пас пяткой Панченко, а затем удар Маркелова в девятку.

А закончилось это динамовское пиршество уже привычными криками «Молодцы» в адрес игроков и чуть менее привычным салютом! А говорят, у бело-голубых миллиардные долги. Врут, похоже.

… И «СПАРТАКУ»

Ну а прекрасной завершающей день ноткой для болельщиков «Динамо» стало известие о том, как сыграл «Спартак». Все ведь помнят, из-за чего «Динамо» в прошлом сезоне вылетело из РФПЛ напрямую? Из-за поражения «Спартака» в Уфе. Поэтому, наверное, новость о неудаче красно-белых в Хабаровске сидящий рядом со мной динамовский болельщик воспринял с непринужденным смешком. Не злым, а, скорее, ироничным – мол, ну вы, спартачи, даете.