Виталий Денисов: Пусть побольше говорят, что сезон для «Локо» потерян

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о работе с Юрием Семиным, о публичных извинениях Игоря Денисова, и о матче с «Ростовом».

«СЕМИН В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ»

Денисов вместе с капитаном команды Ведраном Чорлукой и другими известными спортсменами стали гостями на детском празднике в федеральном научно-клиническ ом центре детской гематологии, организованном благотворительны м фондом «Футболка дарит жизнь». Защитники поиграли с детьми, научили их различным финтам, и даже попробовали себя в художественной гимнастике.

– Не играю сегодня с «Химками» по решению главного тренера. И еще из-за определенных нюансов, – говорит Денисов.

– Вы о «Ростове» уже задумывались? Будет особый настрой?

– Не сказал бы, что особый. Будут какие-то изменения, может, и в психологии что-то нужно поменять. Так больше продолжаться не может. Нам необходимо вносить коррективы, и с хорошим настроением выходить играть.

– Как думаете, с «Ростовом» будет тактическая дуэль или рубка?

– После игры только сможем ответить на этот вопрос. Не представляю, тем более не видел их последний матч с «Краснодаром».

– Поняли, какой футбол хочет видеть Юрий Семин?

– Новые тренеры всегда прививают свой футбол, это логично. Мы стараемся по максимуму все выполнять. Но, видимо, пока стараний недостаточно. Работаем и над новой тактикой. Эта работа даром не должна пройти.

– Юрий Павлович по-прежнему эмоционально мотивирует? Форму не утратил?

– Он в отличной форме!

«ДЕНИСОВ ЕЩЕ ПРОЯВИТ СЕБЯ КАК ЛИДЕР»

– Многие эксперты говорят, что сезон для «Локомотива» уже потерян. Что думаете?

– Пусть говорят, пусть больше таких людей будет. Это нам только на руку, станем сильнее. Не зря есть выражение: собака лает, караван идет.

– С приходом Игоря Денисова стало больше спокойствия в игре?

– У Игоря была травма, он лечился, видно, что немного не хватает игрового тонуса. И должно пройти время, чтобы мы сыгрались.

– Денисов публично извинился перед одноклубниками из-за плохой физической формы. А лично, в раздевалке, что-то говорил?

– Нет, о таких вещах просто так не скажешь.

– То есть после матча с «Уфой» не было такого, мол, извините, ребята, я сегодня не очень сыграл.

– Может быть. Но я не слышал.

– Игорь во всех командах вел себя, как лидер. В «Локомотиве» это как-то проявляется?

– Подсказывают друг другу все. Есть лидеры, которые ведут игру, они заводят команду, знают, кому «напихать». Думаю, Игорь еще себя проявит как лидер. Он всегда играл в хороших клубах, и был лидером сборной до травмы.