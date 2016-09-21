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Андрей Тихонов: Если РФПЛ так относится к Кубку, то мы будем их обыгрывать

Антон Сазонтов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Тихонов: Если РФПЛ так относится к Кубку, то мы будем их обыгрывать
Источник: Sovsport.ru

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после победы над ЦСКА в матче Кубка России (2:1) отметил, что его подопечные победили заслуженно. ЦСКА приехал в Красноярск резервным составом, но, по мнению наставника «Енисея», это проблемы армейцев.

– Какие чувства испытали после финального свистка?
 Чувства смешанные. С одной стороны, обыграли ЦСКА, но с другой, не забили несколько 100-процентных моментов. Думаю, футбол болельщикам сегодня понравился. Был открытый футбол с обилием голевых моментов. У нас их было больше, чем у армейцев, поэтому думаю, что мы победили заслуженно.

 Накануне вы говорили, что ЦСКА силен в любом составе. Сегодня мы не увидели такого сильного ЦСКА.
– Сами поймите, что даже если один, два, три лидера команды пропускают игры, то это серьезно. У ЦСКА был полностью другой состав, другие футболисты, но это не умаляет наших достоинств. Мы показали хорошую игру, создали больше моментов, а у ЦСКА было всего два-три удара в створ ворот. А то, что ЦСКА привез такой состав, это их проблемы. Повторюсь, что команды больше внимания уделяют чемпионату, но при этом они рассчитывают обыгрывать в кубке первую лигу резервистами. Но несколько команд уже обожглись - «Спартак», ЦСКА, посмотрим, что будет дальше. Если так Премьер-лига относится к Кубку... Мы к кубку относимся по-другому.

 На первых минутах «Енисей» действовал скованно...
 (перебивая) Подождите, скованно... Многие люди играют впервые в жизни играют против ЦСКА или против команды Премьер-лиги, в каком состоянии они должны быть? Конечно, они сначала были скованными, обескураженными. Огромное стечение болельщиков на первых минутах не позволило раскрепоститься нашим ребятам. Но по игровым моментам, которые показывал «Енисей», мы выглядели достойно.

 Слуцкий сказал, что болельщиков было не очень слышно из-за удаленности трибун от поля. А футболисты «Енисея» слышали поддержку.
– Конечно, слышали. Наверно, впервые в Красноярске было такое стечение болельщиков, 15 тысяч, может, только на хоккей ходило больше. Поэтому я сказал ребятам, что при таком аншлаге они не должны расстроить болельщиков, что они должны раскрепоститься и играть в красивый футбол. Ребята моментами это делали. Некоторые футболисты ЦСКА, которые были сегодня на поле, гораздо сильнее наших футболистов, но выигрывает команда, а не единица.

 Будете ли вы отмечать сегодняшнюю победу, и если да, то как?
 Пиво попью (смех в зале). Ну а что такого? Это же не водка, не вино. И игрокам разрешу. Завтра у них выходной, что у нас редко бывает. Футболисты тоже люди. Я сам играл в футбол 20 лет, и знаю, что такие большие победы. После таких игр хочется немного расслабиться, но я предупредил ребят, что сильно расслабляться нельзя.

 Травм в команде не прибавилось? Малоян в порядке?
– У Артура заболел голеностоп, плюс в конце начало сводить ноги, и я его заменил. Нагрузки большие: игр много, перелеты, ужасные синтетические поля, как в Новосибирске.

 Следующего соперника в Кубке знаете? «Сибирь» выиграла у «Томи».
 Серьезно? Хороший шанс взять реванш за последнюю игру (17 сентября «Сибирь» и «Енисей» сыграли 1:1 - Прим.). Многие команды Премьер-лиги относятся к Кубку спустя рукава. Но я всё прекрасно понимаю. У ЦСКА была игра в Самаре, потом перелет сюда, смена часового пояса, а через два дня сложная игра с «Краснодаром». Я понимаю тренерский штаб ЦСКА, который решил поберечь основных футболистов.

 Сегодня вы поставили центрального защитника Васильева на левый фланг. А он не всегда даже в заявку попадал...
– Вы знаете, в футболе есть такая вещь, когда игроку дают шанс, и он этим шансом пользуется. Почему некоторые подающие надежды не играют? Им дают один шанс, второй, а они возможностями не пользуются. Тренер себе не враг, он ставит тех людей, которые играют надежно, выполняют тренерскую установку, приносят пользу команде. 

 Последний вопрос, по существу. Какое пиво предпочитаете?
 Светлое фильтрованное (улыбается).

Матч

Енисей - ЦСКА - 2:1 (1:0)

Голы

Чернов 43 (1:0). Миланов 59 (1:1). Ломакин 83 (2:1).

Состав

Енисей: Опарин, Гультяев, Васильев, Чичерин, Чернов, Фатуллаев, Ломакин (Иванов, 86), Алиев, Ланин, Камеш, Малоян (Коротаев, 89)

ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий А., Алибеков, Набабкин, Гордюшенко, Ионов, Натхо, Миланов, Хосонов, Страндберг, Чалов (Жамалетдинов, 76)

Предупреждения:

нет - Набабкин, 34

Судья:

Николай Волошин (Россия)

Место и дата

21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция

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