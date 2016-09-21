Валерий Кечинов: «Спартак» должен был проходить «СКА-Хабаровск» в любом состояни

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение команды в матче 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровск» (0:1).

– Как вам игра «Спартака» со «СКА-Хабаровск» за Кубок России?

– В принципе, было понятно, что «Спартак» будет играть не основным составом, и Каррера даст возможность молодым футболистам проявить себя. Но, к сожалению, ожидания болельщиков и главного тренера не оправдались. Не было самого основного – хороших комбинаций, завершающихся голами. Безусловно, в старании молодым не откажешь. Но к старанию надо добавлять мастерство. А мастерство заключается в голах. Голов же сегодня не было. При всем уважении к «СКА-Хабаровск», пусть даже игравший не основным составом «Спартак» должен был его обыгрывать.

– Мог ли повлиять на результат дальний перелет, усталость?

– Безусловно, это тоже сыграло роль. Сам летал в Хабаровск и представляю, как тяжело было игрокам. Перелет долгий, плюс часовая разница во времени. Да, футболистам было тяжело, но это не отговорка. «Спартак» должен был пройти дальше в любом состоянии. Тем более, когда стоит такая задача. Я знаю, что до сезона перед тренерским штабом Дмитрия Аленичева были поставлены задачи: выйти в групповой этап Лиги Европы, выиграть Кубок России и попасть в зону Лиги чемпионов. Получается, две задачи уже не выполнены.

– В атаке вышло сразу трое молодых игроков. Это попытка проверить ближайший резерв?

– И проверить, и дать игровую практику. Они выступают за «Спартак-2», знают уровень таких команд, как «СКА-Хабаровск». Но все равно ребята становятся увереннее, когда рядом играют мастеровитые футболисты. И пусть это отрицательный опыт, но ведь опыт. Я считаю, что все они способные, талантливые. И если давать больше шансов, больше возможностей, то так будет лучше как для них, так и для нас, болельщиков. Я сторонник того, чтобы давать больше шансов нашим футболистам, нежели легионерам. Прекрасно понимаю, что легионеры приезжают зарабатывать деньги. Для молодых же футболистов «Спартак» – не пустой звук. Поэтому как болельщик и как бывший игрок «Спартака» хочу, чтобы наши молодые футболисты играли больше.

– Это первое поражение Карреры на посту главного тренера «Спартака». Может ли это сказаться в дальнейшем?

– Думаю, не должно. Еще раз повторюсь, играл не основной состав. На поле вышли футболисты основы, но не оптимальный состав, у которого многое получается, глаза горят, они много забивают. Сейчас будет домашняя игра с «Уфой», и у команды есть шанс реабилитироваться. Думаю, что в чемпионате России дела у команды складываются неплохо, и нужно продолжать в том же темпе. Хороших футболистов такие осечки не должны надолго выбивать из колеи. Думаю, ребята соберутся, в ближайшей игре покажут яркую игру и победят.

– Станет ли это поражение дополнительным стимулом?

– Надеюсь. По-крайней мере, я как болельщик этого бы хотел.

– Сможет ли «Спартак» сосредоточиться на чемпионате России после такого поражения и побороться за чемпионство?

– Конечно. Считаю, что у команды очень хорошие шансы в борьбе за золотые медали. На мой взгляд, «Зенит» в этом году ослабел. Да, пришли новые футболисты, но они еще в поиске стабильной игры. И этот поиск может затянуться. А за это время они могут упустить определенное количество очков. Нельзя сказать, что и ЦСКА идет очень уж уверенно. Они выигрывают, но всё очень на тоненького. Игры у армейцев складываются тяжело. Поэтому у «Спартака» в этом сезоне есть прекрасные шансы побороться за чемпионство.