И не надейтесь, что финны уже пакуют чемоданы!

Казалось бы, наш тренерский штаб на Кубке мира набит донельзя туго - но конкретно перед игрой с финнами не помешал бы один специалист по сопернику – Майоров Борис Александрович…

В Сочи-2014, после провального четвертьфинала, многие наши хоккейные вожди грустно стояли в сторонке и смотрели, как Теему Селянне обнимается с Майоровым со словами: «Сэнкью, май фэворит коуч!». Смотрели, я бы сказал, как-то злобно-завистлив о – у всех тут общее, национальное, можно сказать, горе, а кто-то, оказывается в чужом празднике не прочь поучаствовать, да еще и в открытую! В прежние времена, глядишь, кто-нибудь и донос бы на Бориса Александровича оперативно настрочил – у профессионалов такого дела это называется «дать сигнал».



Но глобально мы сочинский финский сигнал не услышали. На следующий день после окончания для нашей хоккейной сборной Олимпиады я слышал такую, например, начальственную версию: когда в 98-м НХЛ впервые перерыв сделала – как же в Нагано тогда Пашка Буре этих финнов возил! Растила же гениев советская школа! А очереди какие из мальчишек на набор стояли! Работала система-то! Но потом все в массовом порядке стали в Канаду с Америкой уезжать – пробиваются единицы, а гибнут сотни. Вот где корень зла. А у финнов и системы подготовки никакой нету – повезло просто что Селянне до сих пор играет, а Буре вон еще когда сломался…

…Прошло два года. Селянне благополучно закончил с хоккеем, не соблазнившись предложением друга Яри Курри провести сезон в КХЛ за «Йокерит» – хотя как знать, если бы финнов пригласили тренировать Майорова, Теему бы еще и согласился. И на чемпионат мира-2016 в Москву за финнов приехали какие-то полудети во главе с Лайне, и опять, словно по привычке, высадили в плей-офф наших. И те же несменяемые боссы все вмиг переиначили: да у них же система! У них же столько катков и на каждом по трибуне для скаутов! Они там всех с детей ведут – вот таланты и не пропадают! И вообще у них треть мужского населения в хоккей играет – страна такая, что хотите!



А у нас здесь – не хоккейная, что ли, страна? Футбольный судья в Екатеринбурге давеча вон полицейскому ногу прокусил – только за то, что его, пусть и пьяного, на любимый «Автомобилист» не пускали. И поделом, кстати – будет следующий раз пострадавший щитки одевать - он же на хоккейной арене порядок обеспечивал, а не на выставке собак!



Словом, «меня обманывать не сложно, я сам обманываться рад». И вот теперь нашу сборную ждет микст из недавних партнеров Селянне и юных друзей Лайне. И совершенно неважно, с кем и как они сыграли до нас – с ними у нас свои специфические счеты. Тоже вроде заговорили о системе, которая выдала на-гора Тарасенко и Кузнецова, Панарина и Кучерова. Кого-то из них явно передержали в КХЛ под Олимпиаду-2014, кто-то уезжал как бесперспективный для сборной игрок – но теперь пришло время им выходить из могучей тени Дацюка-Овечкина- Малкина. И если бы они этого вовремя не сделали, то сегодня у нас было бы столько же очков, сколько у финнов, и в очной игре разыгрывалось бы почетное третье групповое место. И мы тогда опять утешались воспоминаниями об эпохе Буре.



Вот только не надо думать, что они уже начала паковать чемоданы – или, по некоторым предположениям, напились с горя на манер уральского судьи. Финны перед серьезной работой так никогда не сделают.

Не верите – спросите у Майорова…

