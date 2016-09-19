Укрощение строптивых. Как Гвардиола меняет «Манчестер Сити»

Sovsport.ru рассказывает, как Хосеп Гвардиола вдохнул новую жизнь в тех, кто раньше был предметом насмешек болельщиков.

РЕЖИССЕР ГВАРДИОЛА

Одна из главных интриг всего европейского сезона накануне его старта звучала так: имеет ли право на жизнь философия Хосепа Гвардиолы в Англии? Тотальный контроль мяча с моментальным прессингом сразу после его потери – редкое явление для здешних мест. Прошло всего пять туров, а на этот вопрос уже можно ответить: да, такой стиль может быть успешен и на Туманном Альбионе.

В пяти играх «Манчестер Сити» забил 15 голов - в среднем по 3 мяча за матч. Из команд из так называемых чемпионатов «большой пятерки» лучше показатель только у «Барселоны» - в четырех играх 13 голов или 3,25 мяча за игру.

По среднему владению мячом «Сити» тоже очень близок к «Барселоне» – по данным портала WhoScored.com, этот показатель составляет 61% у англичан и 64% у каталонцев. Но если для сине-гранатовых это обычное явление, то для «горожан» - что-то особенное. При прежних тренерах такого не было.

Важно, что «Сити» без разницы, с кем играть – с равным себе соперником или аутсайдером, и где играть – дома или в гостях. Как и «Барселона», она всегда будет настаивать на своем стиле. В манчестерское дерби команда Гвардиолы владела мячом 60% времени. В гостевом матче! Для сравнения: в двух прошлых сезонах в гостевых дерби с «Юнайтед» «Сити» владел мячом по 43% времени.

Работа Гвардиолы вызывает уважение – нужно еще суметь в столь короткие сроки привить команде узнаваемый стиль, который бы приносил результат. О том, что это сложное занятие, говорят проблемы конкурентов испанца –Антонио Конте в «Челси» и Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед».

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Важно и другое. При Гвардиоле прибавили футболисты, которые либо разочаровывали, либо те, на которых раньше не слишком обращали внимания. Вот три наиболее ярких примера.

Кевин де Брюйне

Бельгиец на старте сезона играет просто блестяще – в его активе два гола и три передачи. Если так пойдет и дальше, то уже в первом круге он может превзойти свое прошлогоднее достижение – семь голов и девять передач. Получив больше свободы в центре поля, де Брюйне в этом сезоне чаще, чем в предыдущем, угрожает воротам – 3,6 удара за матч против 2, чаще выводит на удар партнеров – 3,6 паса против 3,2. Осенью Гвардиола признался, что счастлив иметь в своей команде такого игрока: «Нам очень повезло, что у нас есть де Брюйне».

В свое время «Манчестер Сити» заплатил «Вольфсбургу» 74 миллиона евро за бельгийца. Если раньше были сомнения в адекватности такой суммы, то Гвардиола развеял их.

Рахим Стерлинг

В пяти первых турах премьер-лиги Стерлинг забил три гола и сделал две результативные передачи. За весь прошлый сезон у него набралось шесть голов и два паса. Этот результат он должен уже скоро перекрыть.

Перед стартом нового сезона журналисты, памятуя о неудачной игре Стерлинга, постоянно спрашивали Гвардиолу о будущем этого футболиста – всем не давал покоя тот факт, что в свое время «Сити» заплатил за него «Ливерпулю» 62,5 миллиона евро. Гвардиола давал понять, что все будет отлично: «У меня есть уверенность, что Стерлинг хорошо проявит себя. С нетерпением жду работы с ним. Хочу всем показать, какой это игрок».

С приходом Гвардиолы Стерлинг стал получать мячи на флангах – отсюда ему можно разогнаться и уже на скорости влететь в штрафную. Учитывая, что он классный дриблер, это важный момент. Вследствие этого он стал чаще обыгрывать соперников – 4,4 раза за матч против 1,3 в прошлом сезоне, соперники стали больше фолить на нем – 2,2 против 1,7, увеличилось число ударов – 2,6 против 1,7.

Александр Коларов

В первых матчах сезона крайние защитники «Манчестер Сити» шли в центр поля на помощь Фернандинью - разгонять атаки. Но ни у Клиши, ни у Санья толком это не получалось – проходили только простые передачи. Тогда Гвардиола решил отказаться от этой идеи - в опорную зону теперь выдвигается один из центральных защитников.

Удачнее других в этой роли себя проявляет Александр Коларов, переквалифициров анный в центрального защитника из крайнего. В двух играх в центре обороны он совершил три удачных обводки, а также нанес два удара по воротам! Точность его передач составляет солидные 85%. Кто-то такого защитника мог быть посчитать врагом команды, но Гвардиоле нужно именно это. Коларов ему отплачивает надежностью: мяч в близости от ворот он еще не терял.