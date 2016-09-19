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Евгений Донской: Под снегом в Мюнхене было жестче, чем с Казахстаном в Москве

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Евгений Донской
Евгений ДонскойИсточник: Spb.Sovsport.ru

90-й номер рейтинга ATP в интервью Spb.Sovsport.ru рассказал о матче во время снегопада и значимости победы над Давидом Феррером в Рио.

«Кубок Дэвиса сказался на мне. Я температурил три дня»

Для Донского 21-й SpbOpen сложился ничуть не лучше, чем прошлогодний турнир, когда он вылетел во втором круге, проиграв Милошу Раоничу. На новый турнир Евгений приехал после матчей со сборной Казахстана в Кубке Дэвиса, где ему приходилось играть дольше всех: матч с Михаилом Кукушкиным начался в субботу днем, а закончился утром воскресенья. Хоть у Донского и был перерыв между играми в три дня, восстановиться он не смог. На SpbOpen 26-летний теннисист проиграл в первых раундах и одиночного, и парного турниров.

– Кубок Дэвиса, конечно, сказался на мне, – признается Донской после поражения от еще одного участника игр с Казахстаном Андрея Кузнецова. – Оказывается, я температурил три дня. Думал, акклиматизация, а потом пришел к врачу, и он сказал, что у меня 37,5. Правда, парный матч накануне сыграл нормально. Надеюсь, успею подготовиться к Китаю.

Можете прокомментировать слова Шамиля Тарпищева о том, что национальная команда рановато вышла в Мировую группу?
– У каждого свое мнение. Два наших человека стоят в топ-50. У нас отличная команда. Кто-то говорил в интервью: давно такой не было. Можно сказать, у нас полторы команды – плюс скамейка. Это классно, у всех ребят хороший уровень. Не считаю, что мы вышли рано, но у Тарпищева большой опыт, он знает много того, чего не знаю я. Уверен, у нас хорошие шансы если не выиграть Кубок Дэвиса, то не вылететь в первом круге.

«Играл с тем же Кукушкиным в Мюнхене при «+2»

Проигравшие игроки не всегда охотно идут на разговор, но Донской, отстрелявшись на пресс-конференции, соглашается поговорить и с корреспондентом Spb.Sovsport.ru.

Приходилось нервничать из-за постоянных переносов игр? – вопрос по мотивам матчей с Казахстаном.
– Точно нет. Условия были не самыми благоприятными как для нас, так и для соперников. Не прикольно, если можно так выразиться, когда матчи растягиваются на два дня. Для меня было бы лучше доиграть встречу с Кукушкиным в первый. Когда проиграл – понятно – легко сказать, что лучше бы закончили днем раньше. Точно знаю по физическому состоянию: не говорю, что точно обыграл бы Кукушкина, но мне было попроще. Мы с ним разговаривали после матча, и он сказал: когда закончили четвертый сет, чувствовал себя нормально, а проснулся – мышцы забиты, еще и корт тяжелый.

Можете назвать условия тех игр самыми необычными за все время, что играете?
– Еще необычнее было играть против того же Кукушкина при «+2», тогда снег шел. Это было в Мюнхене. У Сани Зверева вообще отменили матч из-за начавшейся снежной метели, перенесли на следующий день. Там тоже всего 2-3 градуса. Тогда было жестче.

Гендиректор SpbOpen Александр Медведев в шутку предлагал в Петербурге играть при тех же «+9», что и в Москве.
– Для меня было бы супер! С удовольствием поиграл бы.

Андрей Кузнецов отметил, что вы соучаствовали в его победе над Кукушкиным.
– И я, и Миша в воскресенье утром, когда должны были играть пятый сет, проснулись с большими болями в мышцах. В понедельник мы прилетели в Петербург, увиделись, и он говорил: не могу двигаться, вообще все болит. То же самое было у меня, старался делать массаж, и на парной игре во вторник на SpbOpen все было нормально. Кукушкину намного тяжелее, потому что у него недавно была травма и он не играл два-три месяца. Тяжело сразу войти и сыграть за три часа 20 минут четыре сета, а потом доиграть пятую партию. Он хуже себя чувствовал физически.

«Победа над Ферерром крутая, но не очень значимая»

Выход в Мировую группу Кубка Дэвиса или победа над Давидом Ферерром на Олимпиаде в Рио – какая победа для вас главная?
– Я за победу над Феррером не получил ничего, разве что небольшую уверенность в себе, но не очки. Это то же самое, что выйти против него на тренировке, обыграть и подумать: о, могу побеждать Феррера. Я глубоко уважаю Давида, мы вместе много тренировались, он великий игрок. Когда обыграл его, понял, что это очень достойно. Да, крутая победа, но не сказать, что очень значимая. У него высокий рейтинг, но выигрывая турнир, иногда чувствуешь себя счастливее.

Вы фотографировались в Рио с бразильским футболистом Роналдо. Как его там отыскали?
– Он общался с Рафой Надалем, а мы просто стояли рядом, ждали, кажется, автобуса в деревню. Рафа с ним сфоткался, я сделал то же самое. Еще Габашвили к нему подходил.

Какие еще воспоминания остались после Олимпиады?
– Великолепные ощущения, много эмоций. Очень хочу поехать на еще одни Олимпийские игры. Надеюсь, это произойдет. Кто-то говорил о всяких проблемах в организации, но мне все понравилось.

А что больше всего запомнилось?
– Мы друг друга поддерживали больше, чем обычно. Не всегда успеваю, к примеру, прийти на игру Кати Макаровой во время турнира Большого шлема и наоборот, а в Рио мы болели командой. Была очень дружная команда, целый теннисный этаж. Мы вместе тусили: смотрели плавание, забеги Болта. Много времени проводили друг с другом – это понравилось.

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