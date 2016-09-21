Евгений Кузнецов: Кто бревно? Оно за Северную Америку играет (видео)

Евгений Кузнецов Источник: Reuters

Форвард сборной России Евгений Кузнецов ответил на вопросы обозревателя Sovsport.ru после утренней тренировки.

Официальный сайт НХЛ (русская версия) порадовал болельщиков, когда начал прикреплять микрофоны к нашим хоккеистам. И потом выкладывать видео в сеть (с цензурой, конечно). Во время матча со шведами мы увидели, как ругается с судьями Александр Овечкин.

Но в игре с молодыми звездами Северной Америки его превзошел Евгений Кузнецов. Он весь матч болтал как тараторка – советовался с Павлом Дацюком, как играть, называл кого-то «бревном», кричал «молодец, Телега, братан!» А однажды даже обсудил с арбитром, какие стейки он любит, и что в России к ним как гарнир подают не пюре, а вареную картошку.

Выглядело это потрясающе. И когда Кузя пришел к прессе после утренней тренировки, я первым делом его спросил:

– А вы какой стейк любите?

– С косточкой.

– И кто все-таки бревно?

– Неважно. Это эмоции! – засмущался Кузя.

– Но это бревно играет за Северную Америку?

– Да. В смысле, что парень без техники. Не хотел его оскорбить, но к таким хоккеистам нужно играть поближе.

– Сразу согласились, что к вам прикрепят микрофон?

– Это для вас впервые, а игроков никто не спрашивает. Просто вешают и всё. Ставят перед фактом. Ты не можешь отказаться.

– А где он был закреплен?

– На нагруднике. На него просто не обращаешь внимания. И там самое интересное осталось за кадром, к сожалению. Девушка-переводчица, которая слушала, до сих пор смеется. Там много интересного – можете у нее спросить.

… Я навел справки – Кузнецов в начале матча ругался с защитником «Торонто» Морганом Райлли (похоже, это он – бревно, хотя второй гол нам забил). И вот когда Кузя совершил слаломный проход, забросив третью шайбу сборной России, то подъехал к лавке североамериканцев и крикнул им: «Something like that?»

В переводе «Ну что, типа того? Нормально?»

– Ой, это уже не для вас. Не буду уточнять, – отказался открывать подробности Кузнецов.

– А разговаривать с судьей во время матча – это нормально?

– Да они хорошие арбитры. Если с ними нормально общаться, то и они с тобой будут отлично говорить. Вы же видели, он улыбался. Там возникла напряжная ситуация. Я его разрядил. Судья улыбнулся и понял, что никто на него обиды не таит, что он где-то «вне игры» свистнул. Все мы – люди.

Да и сам от матча отвлекаешься. Ждешь смены, сильное волнение. А тут раз, поговорил секунду – обратно вернулся, и полегче стало…

– Что нам нужно исправить в матче с финнами?

– Потери в средней зоне. Нужно поглубже доставлять шайбу и там их повозить. Конечно, не пропускать контратаки. И обязательно забивать большинство.

Мы не так давно встречались с Финляндией – в мае. Сами проиграли из-за того, что «5 на 4» не забили, допускали ошибки. Уверен, что теперь этого не будет.

– Вы не видели финнов на Кубке мира?

– Только их первый товарищеский матч со шведами. А вчера не успел, был занят – у спонсора раздавали бесплатные подарки, - засмеялся Кузя.

– Многие думали, что Финляндия будет фаворитом нашей группы. А тут – два поражения.

– Тут все команды одинаковые. Кому-то не повезло, кто-то замешкался на старте – и потом уже ничего не вернуть. Такая формула турнира, что поезд тут быстро уходит.