Евгений Кузнецов: Кто бревно? Оно за Северную Америку играет (видео)
Форвард сборной России Евгений Кузнецов ответил на вопросы обозревателя Sovsport.ru после утренней тренировки.
Официальный сайт НХЛ (русская версия) порадовал болельщиков, когда
начал прикреплять микрофоны к нашим хоккеистам. И потом выкладывать видео в
сеть (с цензурой, конечно). Во время матча со шведами мы увидели, как ругается
с судьями Александр Овечкин.
Но в игре с молодыми звездами Северной Америки его превзошел
Евгений Кузнецов. Он весь матч болтал как тараторка – советовался с Павлом
Дацюком, как играть, называл кого-то «бревном», кричал «молодец, Телега,
братан!» А однажды даже обсудил с арбитром, какие стейки он любит, и что в
России к ним как гарнир подают не пюре, а вареную картошку.
Выглядело это потрясающе. И когда Кузя пришел к прессе после
утренней тренировки, я первым делом его спросил:
– А вы
какой стейк любите?
– С косточкой.
– И кто
все-таки бревно?
– Неважно. Это эмоции! – засмущался Кузя.
– Но это
бревно играет за Северную Америку?
– Да. В смысле, что парень без техники. Не хотел его оскорбить, но к таким хоккеистам нужно играть поближе.
– Сразу
согласились, что к вам прикрепят микрофон?
– Это для вас впервые, а игроков никто не спрашивает. Просто вешают и всё. Ставят перед фактом. Ты не можешь отказаться.
– А где
он был закреплен?
– На нагруднике. На него просто не обращаешь внимания. И там самое интересное осталось за кадром, к сожалению. Девушка-переводчица, которая слушала, до сих пор смеется. Там много интересного – можете у нее спросить.
… Я навел справки – Кузнецов в начале матча ругался с защитником
«Торонто» Морганом Райлли (похоже, это он – бревно, хотя второй гол нам забил).
И вот когда Кузя совершил слаломный проход, забросив третью шайбу сборной
России, то подъехал к лавке североамериканцев и крикнул им: «Something
like that?»
В переводе «Ну что, типа того? Нормально?»
– Ой, это уже не для вас. Не буду уточнять, – отказался открывать подробности Кузнецов.
– А разговаривать с судьей во время матча – это нормально?
– Да они хорошие арбитры. Если с ними нормально общаться, то и они с тобой будут отлично говорить. Вы же видели, он улыбался. Там возникла напряжная ситуация. Я его разрядил. Судья улыбнулся и понял, что никто на него обиды не таит, что он где-то «вне игры» свистнул. Все мы – люди.
Да и сам от матча отвлекаешься. Ждешь смены, сильное волнение. А тут раз, поговорил секунду – обратно вернулся, и полегче стало…
– Что нам нужно исправить в матче с финнами?
– Потери в средней зоне. Нужно поглубже доставлять шайбу и там их повозить. Конечно, не пропускать контратаки. И обязательно забивать большинство.
Мы не так давно встречались с Финляндией – в мае. Сами проиграли из-за того, что «5 на 4» не забили, допускали ошибки. Уверен, что теперь этого не будет.
– Вы не видели финнов на Кубке мира?
– Только их первый товарищеский матч со шведами. А вчера не успел, был занят – у спонсора раздавали бесплатные подарки, - засмеялся Кузя.
– Многие думали, что Финляндия будет фаворитом нашей группы. А тут – два поражения.
– Тут все команды одинаковые. Кому-то не повезло, кто-то замешкался на старте – и потом уже ничего не вернуть. Такая формула турнира, что поезд тут быстро уходит.