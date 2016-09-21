«Локо» – хорошо, полиция – лучше. Как красно-зеленые съездили в Химки

«Локо» уверенно победил в 1/16 финала Кубка России подмосковные «Химки» (3:0), но не убедил. Зато это удалось сделать полиции города Химки.

ЛЕГЕНДА О САМЫХ РЬЯНЫХ БОЛЕЛЬЩИКАХ



Еще на подходе к старенькому стадиону «Родина», становится понятно, что химкинская полиция не зря есть свой хлеб. В случае необходимости она бы могла справиться не только с угрозой в виде фанатов, но и с полномасштабным восстанием. За 500 метров до арены, когда незнакомому с местностью человеку еще непонятно, в каком направлении двигаться, чтобы попасть на футбол, болельщиков уже ждала шеренга молодых и улыбчивых ребят в военной форме. Не хватало только вертолетов, чтобы контролировать и воздушное пространство. А что, а вдруг.

Глядя на такую боеготовность, становится понятно, зачем игру «Динамо» - «Ростов» назначили на 14:00 в будний день. Если что, напомним, это было сделано не только из-за фонтанирующего креатива чиновников РФС, но и из-за невозможности обеспечения безопасности на двух одновременно стартующих матчах в пределах Химок.

И объяснить такую настороженность местных властей можно только одним. В городе из уст в уста, от взрослых к детям передается легенда о самых рьяных в мире фанатах – болельщиках «Локо». А еще о непримиримости и жестокости противостояния «Динамо» и «Ростова». Жаль, эти легенды нам, жителям других городов, не рассказывают. Интересно же!

ПОДДЕРЖКА ПАЛЫЧА

И как же такой воинственный антураж вокруг матча разнился с музыкой, под которую разминались команды. Представьте: 20 минут до начала, на трибунах охраны больше, чем болельщиков, а единственное, что согревало кучкующихся на трибунах людей – слегка светящийся вид церкви на фоне темного химкинского неба. А футболисты тянулись и отрабатывали удары под детские по мотиву и смыслу строчки «Химки» – вперед. Наша звезда взойдет». Если уж совсем забегая вперед, то - не взойдет.

А Юрий Палыч появился на стадионе под нетленную музыку из «Терминатора», под которую Арнольд Шварценеггер погружался в горящую лаву с вытянутым вверх большим пальцем. А Палыча так просто не потопить! Даже два поражения подряд не изменили настроение фан-сектора «Локо» по отношению к легенде клуба.

- Юрий Палыч, оле-оле-оле, - несколько раз за матч заряжали фанаты красно-зеленых.

«Химки» - предпоследняя команда первого дивизиона. Но выпустить второй состав Семин не решился. Учитывая, как ФНЛ в первой половине дня уже «пощипала» контингент из РФПЛ, это решение показалось верным. Очевидный аванс в виде места в старте был дан, пожалуй, только Баринову и Игнатьеву. Последний вообще вышел играть правым защитником, что, похоже, ставит крест на резервисте Шишкина на этой позиции – Логашове. Арсений, наблюдал за игрой со скамейки, вспоминал, наверное, как ему в «Анжи» доверял место в старте сам Хиддинк.

«АЙ» КАСАЕВА И ИГНАТЬЕВА

Если бы игру требовалось описать только одним слово, то этим словом стало бы «ай». Именно эта частица объединяет два самых интересных момента первого тайма. Сначала Игнатьев, упав после единоборства с игроком «Химок», робко крикнул «ай». А когда арбитр никак не отреагировал, то Владислав вновь, как бы закрепляя впечатление, уже громче прокричал: «Ай!». И был услышан.

А второй момент – гол Касаева, мало выходящий из логики игры (если таковая вообще была). И вызвавший на трибунах болельщиков «Химок» ровно тот же возглас, что несколькими минутами ранее проронил Игнатьев. Удар Алана и прыжок вратаря «Химок» порознь смотрелись бы неплохо, но как составляющие одного момента – не очень. Один исполнил неидеальный удар, а второй – прыжок. И все это за пять секунд до свистка на перерыв. В остальном – серо. Даже Миранчук не искрил в первом тайме, а на второй Семин его не выпустив, вероятно, решив поберечь перед РФПЛ.

Второй тайм получился тоже каким-то курьезным. И оба гола «Локо» - тоже. Один с рикошета защитника «Химок», а второй - в стиле «затолкаю, затопчу» от Портнягина. В целом, уверенная победа «Локо», но не убеждающая в том, что все будет хорошо.

А вот кто точно убедил и победил по всем показателям в этот день в Химках, так это полиция. Враг повержен. Он в большинстве своем отказался и от походов на ранний матч «Динамо», и на достаточно позднюю игру «Локо». Разве не к этому стоит стремиться?