«Мастерство не пропьешь». Как прошел очередной день на SpbOpen-2016

Несдержанный Данни, железный Южный, дружелюбные Кузнецов и Донской и другие герои третьего дня SpbOpen-2016.

Первым запуском на второй корт вышли Раду Албот и Жоао Соуза. В стартовом сете у португальца дела шли очень плохо, а в одном из розыгрышей он разругался с судьей из-за того, что тот не увидел маленький аут. Весь первый сет Соуза не только кричал на весь корт, но и продолжал с ненавистью смотреть на арбитра.

Не очень дисциплинированно себя вел и главный болельщик португальца – капитан «Зенита» Мигель Данни, который поддаваясь эмоциям, нередко очень бурно радовался даже двойным ошибкам молдаванина. В итоге триллер затянулся на три сета, в котором чуть сильнее оказался Соуза.

После матча Соуза и Данни были намного спокойнее и позировали в холле арены, раздавая автографы всем желающим.

.@joaosousa30 meets Portuguese footballer Danny (of @zenit_spb) after his win over Albot @Formula_TX. ⚽️🎾 #spbopen https://t.co/hJUZX5N7Af