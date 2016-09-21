«Мастерство не пропьешь». Как прошел очередной день на SpbOpen-2016

Несдержанный Данни, железный Южный, дружелюбные Кузнецов и Донской и другие герои третьего дня SpbOpen-2016.

Эмоции дня

Первым запуском на второй корт вышли Раду Албот и Жоао Соуза. В стартовом сете у португальца дела шли очень плохо, а в одном из розыгрышей он разругался с судьей из-за того, что тот не увидел маленький аут. Весь первый сет Соуза не только кричал на весь корт, но и продолжал с ненавистью смотреть на арбитра.

Не очень дисциплинированно себя вел и главный болельщик португальца – капитан «Зенита» Мигель Данни, который поддаваясь эмоциям, нередко очень бурно радовался даже двойным ошибкам молдаванина. В итоге триллер затянулся на три сета, в котором чуть сильнее оказался Соуза.

После матча Соуза и Данни были намного спокойнее и позировали в холле арены, раздавая автографы всем желающим.

Противостояние дня

Одной из самых ожидаемых встреч дня был матч Михаила Южного против Янко Типсаревича. Для теннисистов это было уже восьмая очная дуэль в карьере. Наиболее памятная состоялась также в России: семь лет назад в финале московского Кубка Кремля Южный был сильнее в трех сетах.

На этот раз Южный тоже победил, уложившись в две партии.

- Во втором сете меня выручала подача, - рассказал после матча Южный. - Я немного физически подсел, с середины сета понимал, что надо заканчивать игру в двух партиях, иначе в третьей я мог не выдержать.

Под конец встречи Южный действительно передвигался с трудом, а после победы у Михаила и вовсе судорогой свело руку.

Мастерство дня

Весь игровой день по «СИБУР АРЕНЕ» ходили разговоры о вчерашней вечеринке игроков, где главная звезда турнира Станислас Вавринка пел и танцевал вместе с генеральным директором турнира Александром Медведевым.

Возможно, именно веселый вечер швейцарца спровоцировал букмекеров, начавших повышать коэффициент на победу первого сеяного.

«Мастерство не пропьешь» - очень громко резюмировал один из болельщиков коронный удар слева Вавринки, зафиксировавший уверенную победу Стэна над чехом Лукашом Росолом со счетом 6:3, 6:1.

Дружба дня

Не так часто бывает в сезоне, что уже в первом туре россияне попадают друг на друга. Но только если это не турнир в нашей стране.

20 сентября между собой играли Даниил Медведев и Александр Бублик, а днем позднее на корт друг против друга вышли Андрей Кузнецов и Евгений Донской.

В матче друзей победу одержал Кузнецов и теперь сыграет с Томашем Бердыхом.

- Мы действительно дружим с Женей, поэтому было непросто играть против него, - рассказал после матча Андрей. - Но в этом нет никаких проблем. На корте мы соперники, а до и после матча друзья.

Непросто было и Донскому.

- Играть не легче, но в детстве было намного тяжелее. В 12 лет я играл против лучшего друга, должен был вроде как выиграть. Проиграл ему и не выдал ни одной эмоции. Меня папа спросил: ты чего? Я ответил: как его обыграю, он же мой лучший друг. Сейчас такого нет. Мы не раз играли с Андреем, Теймуразом Габашвили, Кареном Хачановым, Андреем Рублевым. Где-то чуть потяжелее, но не кричат come on так часто.

Евгений Донской: Под снегом в Мюнхене было жестче, чем с Казахстаном в Москве

События будущего дня

22 сентября российских дерби не предвидится, зато весь день болельщики могут болеть за россиян на центральном корте. Начнет Андрей Рублев с португальцем Соузой, следом за ними Кузнецов сыграет против Бердыха, а потом Даниил Медведев попытается обыграть немца Александра Зверева.

Вечернюю программу откроет матч Михаила Южного против прошлогоднего победителя Милоша Раонича, а закончится день парной встречей, в которой Михаил Елгин и Александр Кудрявцев попытаются составить конкуренцию одной из лучших пар мира Марцину Матковски и Ненаду Зимоничу.

«Помню Новака, когда ему было 10». Зимонич - о Джоковиче и Больших шлемах в паре