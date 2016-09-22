Шведы проиграли, но они первые в группе! А команда Знарка обязана побить финнов

Сборная Северной Америки обыграла шведов Источник: Reuters

Молодые звезды Северной Америки победили шведов в формате «3 на 3». Теперь Россия должна обыгрывать Финляндию, чтобы выходить в полуфинал.

Перед матчем я поспорил с коллегой из ИИХФ. Он утверждал, что шведы на этом Кубке мира так хороши, что сумеют спеленать и молодых звезд Северной Америки. Счет будет где-то 1:0, а вторую шайбу «Тре Крунур» может положить в пустые ворота.

Я не соглашался, веря в то, что эти юные бандиты сметут Швецию своим напором и натиском. Мы увидим разгром скандинавов где-нибудь со счетом 4:0, и Северная Америка получит отличный шанс выйти первой из группы.

Оказалось, мы правы оба.

Натиск был, и первые полторы минуты превратились в лютый кошмар для шведского вратаря Хенрика Лундквиста.

30-я секунда. Если вы хотите понять все об этом матче и оценить невероятный талант молодых звезд Северной Америки, то посмотрите первый гол Остона Мэттьюза. Первый номер драфта этого года, будущая надежда «Торонто» протащил шайбу к воротам шведов из своей зоны, как в слаломе пройдя четверых соперников. Последний его все-таки сбил с ног. Мэттьюз упал на колени, но продолжал вести борьбу, отобрал шайбу, поднялся на ноги, отдал пас партнеру, принял пас и замкнул угол.

Это было гениально!

56-я секунда. Другой вундеркинд, первый номер драфта прошлого сезона Коннор Макдэвид был завален на лед. Штрафной бросок исполнял Джонни Гудро, но стрельнул выше ворот.

85-я секунда. Защитник Шейн Гостисбир щелкнул издалека, и Винсент Трочек отлично сыграл на добивании.

Вообще-то я думал, что после этого Хенрика Лундквиста отправят в запас. С другой стороны, в чем его вина? Начало матча напоминало то, как на бойне бьют кувалдой в лоб, оглушая крупного быка. В таком же состоянии были шведы, а у их тренера Рикарда Гренберга был крайне ошарашенный вид.

Но потом все пошло по сценарию журналиста ИИХФ. Надо отдать должное «Тре Крунур». Раньше шведы особым характером не отличались, и за ними трудно было заподозрить, что они способны одержать волевую победу в такой ситуации. Но то ли Гренберг нашел нужные слова, то ли молодые звезды Северной Америки не отличаются стабильностью…

Короче говоря, Швеция начала догонять. Первую шайбу забросил Филип Форсберг. На это свой гол все-таки забил малыш Гудро. Но вот уже отличается Никлас Бэкстрем…

Второй период проходит без голов, однако соотношение бросков (27-37) показывает, какой это залихватский хоккей. Вообще все хоккейные маркетологи Нового Света в эти минуты болели за молодых звезд. Увидеть финал мечты: Канада – Северная Америка – это же сказка наяву! Гарантия изумительной игры от атаки и послание всему миру: «Вы знаете, где самый лучший хоккей – на «Ка» начинается, на «да» заканчивается». А еще: «Хоть взрослая сборная США облажалась, за молодых играет 12 американских звезд. И у нас светлое будущее».

Но на седьмой минуте третьего периода уже Патрик Берглунд сравнял счет. Нет-нет, шведы так просто отдавать эту игру не собирались. Нельзя сказать, что они навязали молодым звездам свой стиль. Но они не гнулись под дерзкими юнцами. И в итоге пришли к своей цели – овертайм.

Что это значит?

Шведы набирают минимум 5 очков и гарантируют себе первое место в группе «В».

Финны едут домой, оставшись без полуфинала. Никакой мотивации в матче против России у них нет. Ну, кроме вопроса престижа – грохнуть большого соседа.

А кто станет вторым в группе – Россия или Северная Америка?

Многое тут и должен был объяснить овертайм «3 на 3». Жизнь сборной России очень облегчило бы поражение молодых звезд…

Это был, конечно, триллер, а не овертайм. Шведы должны были забивать дважды. Вернейшие моменты у Даниеля Седина. Но старый конь испортил борозду. Что же ты, Даня?

И тут же Натан Маккиннон подловил Швецию на ошибке, остался один на один с Лундквистом и развел его молниеносным движением рук.

Что это все значит?

Северная Америка набирает 4 очка.

Россия теперь обязана побеждать финнов, чтобы тоже набрать 4 очка.

По личной встрече мы стоим выше. И разница шайб тут уже роли не играет.

Мы должны победить финнов, чтобы выйти в полуфинал. Но мы знали об этом еще вчера.