Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболСКА-Хабаровск1 : 0Спартак
ТеннисТипсаревич3:6, 5:7Южный
ФутболЕнисей2 : 1ЦСКА
ФутболФакел1 : 1 (3:5)Терек
ХоккейШвеция3 : 4 ОТСеверная Америка
ТеннисРублев6:3, 4:1Кукушкин
ФутболДинамо4 : 0Ростов
ФутболСпартак-Нальчик0 : 2Краснодар
ФутболХимки0 : 3Локомотив
ФутболБарселона1 : 1Атлетико
ХоккейКанада- : -Европа
ФутболТамбов- : -Зенит
ХоккейСалават Юлаев- : -Слован
ХоккейДинамо Москва- : -Торпедо
ФутболЧита- : -Рубин
ХоккейКуньлунь- : -Ак Барс
ФутболШинник- : -Крылья Советов
ХоккейРоссия- : -Финляндия
ХоккейЧехия- : -США
ХоккейЙокерит- : -ЦСКА
ХоккейСКА- : -Югра
ФутболТулуза- : -ПСЖ
ХоккейМеталлург- : -Медвешчак
ХоккейХК Сочи- : -Локомотив
ФутболБоруссия- : -Фрайбург
ФутболБетис- : -Малага

Шведы проиграли, но они первые в группе! А команда Знарка обязана побить финнов

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сборная Северной Америки обыграла шведов
Сборная Северной Америки обыграла шведовИсточник: Reuters

Молодые звезды Северной Америки победили шведов в формате «3 на 3». Теперь Россия должна обыгрывать Финляндию, чтобы выходить в полуфинал.

Перед матчем я поспорил с коллегой из ИИХФ. Он утверждал, что шведы на этом Кубке мира так хороши, что сумеют спеленать и молодых звезд Северной Америки. Счет будет где-то 1:0, а вторую шайбу «Тре Крунур» может положить в пустые ворота.

Я не соглашался, веря в то, что эти юные бандиты сметут Швецию своим напором и натиском. Мы увидим разгром скандинавов где-нибудь со счетом 4:0, и Северная Америка получит отличный шанс выйти первой из группы.

Оказалось, мы правы оба.

Натиск был, и первые полторы минуты превратились в лютый кошмар для шведского вратаря Хенрика Лундквиста. 

30-я секунда. Если вы хотите понять все об этом матче и оценить невероятный талант молодых звезд Северной Америки, то посмотрите первый гол Остона Мэттьюза. Первый номер драфта этого года, будущая надежда «Торонто» протащил шайбу к воротам шведов из своей зоны, как в слаломе пройдя четверых соперников. Последний его все-таки сбил с ног. Мэттьюз упал на колени, но продолжал вести борьбу, отобрал шайбу, поднялся на ноги, отдал пас партнеру, принял пас и замкнул угол.

Это было гениально!

56-я секунда. Другой вундеркинд, первый номер драфта прошлого сезона Коннор Макдэвид был завален на лед. Штрафной бросок исполнял Джонни Гудро, но стрельнул выше ворот. 

85-я секунда. Защитник Шейн Гостисбир щелкнул издалека, и Винсент Трочек отлично сыграл на добивании.

Вообще-то я думал, что после этого Хенрика Лундквиста отправят в запас. С другой стороны, в чем его вина? Начало матча напоминало то, как на бойне бьют кувалдой в лоб, оглушая крупного быка. В таком же состоянии были шведы, а у их тренера Рикарда Гренберга был крайне ошарашенный вид.

Но потом все пошло по сценарию журналиста ИИХФ. Надо отдать должное «Тре Крунур». Раньше шведы особым характером не отличались, и за ними трудно было заподозрить, что они способны одержать волевую победу в такой ситуации. Но то ли Гренберг нашел нужные слова, то ли молодые звезды Северной Америки не отличаются стабильностью…

Короче говоря, Швеция начала догонять. Первую шайбу забросил Филип Форсберг. На это свой гол все-таки забил малыш Гудро. Но вот уже отличается Никлас Бэкстрем…

Второй период проходит без голов, однако соотношение бросков (27-37) показывает, какой это залихватский хоккей. Вообще все хоккейные маркетологи Нового Света в эти минуты болели за молодых звезд. Увидеть финал мечты: Канада – Северная Америка – это же сказка наяву! Гарантия изумительной игры от атаки и послание всему миру: «Вы знаете, где самый лучший хоккей – на «Ка» начинается, на «да» заканчивается». А еще: «Хоть взрослая сборная США облажалась, за молодых играет 12 американских звезд. И у нас светлое будущее».

Но на седьмой минуте третьего периода уже Патрик Берглунд сравнял счет. Нет-нет, шведы так просто отдавать эту игру не собирались. Нельзя сказать, что они навязали молодым звездам свой стиль. Но они не гнулись под дерзкими юнцами. И в итоге пришли к своей цели – овертайм.

Что это значит?

Шведы набирают минимум 5 очков и гарантируют себе первое место в группе «В».

Финны едут домой, оставшись без полуфинала. Никакой мотивации в матче против России у них нет. Ну, кроме вопроса престижа – грохнуть большого соседа.

А кто станет вторым в группе – Россия или Северная Америка?

Многое тут и должен был объяснить овертайм «3 на 3». Жизнь сборной России очень облегчило бы поражение молодых звезд…

Это был, конечно, триллер, а не овертайм. Шведы должны были забивать дважды. Вернейшие моменты у Даниеля Седина. Но старый конь испортил борозду. Что же ты, Даня? 

И тут же Натан Маккиннон подловил Швецию на ошибке, остался один на один с Лундквистом и развел его молниеносным движением рук.

Что это все значит?

Северная Америка набирает 4 очка.

Россия теперь обязана побеждать финнов, чтобы тоже набрать 4 очка.

По личной встрече мы стоим выше. И разница шайб тут уже роли не играет.

Мы должны победить финнов, чтобы выйти в полуфинал. Но мы знали об этом еще вчера.

Матч

Швеция - Северная Америка - 3:4 О.Т. (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Мэттьюз (Райлли, Макдэвид), 0:30 (0:1). Трочек (Гостисбеер, Айкел), 1:35 (0:2). Форсберг (Бэкстрём, Хорнквист), 8:24 (1:2). Годро (Гостисбеер), 13:57 (1:3). Бэкстрём (Форсберг, Карлссон), 16:28 (2:3). Берглунд (Сёдерберг, Карлссон), 46:50 (3:3). Маккиннон (Гостисбеер, Годро), 64:11 (3:4).

Место и дата

21 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Знарок, расцелуй своего друга шведа!Знарок, расцелуй своего друга шведа!Сравняв счет в основное время поединка с командой Северной Америки, шведы здорово облегчили россиянам задачу на выход в полуфинал.Сборная Швеции проиграла команде молодых звезд Северной АмерикиХоккеисты сборной Швеции в матче заключительного тура группового этапа розыгрыша Кубка мира уступили команде Северной Америки, составленной из игроков не старше 23 лет.Уэбер и Гецлаф не сыграют за Канаду в матче против сборной ЕвропыЗащитник Ши Уэбер и нападающий Райан Гецлаф не сыграют за сборную Канады в матче Кубка мира против команды Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок.«Это у русских-то паршивые тренеры?» Сборную задели слова Дона Черри (видео)«Это у русских-то паршивые тренеры?» Сборную задели слова Дона Черри (видео)Обозреватель Sovsport.ru побывал на утренней тренировке сборной России, послушал Овечкина и Тарасенко, узнал новости от тренера Витолиньша.Борис Майоров: У россиян на Кубке мира есть большой недостаток – очень много удаленийДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о игре сборной России на Кубке мира.Евгений Кузнецов: В матче с Финляндией нужно обязательно забивать в большинствеФорвард сборной России Евгений Кузнецов рассказал об ожиданиях перед матчем со сборной Финляндии на Кубке мира в Торонто.Харийс Витолиньш: Претензий к Овечкину как к капитану нетТренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке национальной команды к матчу со сборной Финляндии.Харийс Витолиньш: Почему Анисимов не играет с Панариным? У нас нет КейнаТренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, почему Артемий Панарин и Артём Анисимов не играют в одном звене на Кубке мира.Евгений Кузнецов: Кто бревно? Оно за Северную Америку играет (видео)Евгений Кузнецов: Кто бревно? Оно за Северную Америку играет (видео)Форвард сборной России Евгений Кузнецов ответил на вопросы обозревателя Sovsport.ru после утренней тренировки.Владимир Тарасенко: Самым большим минусом является игра в большинствеНападающий сборной России Владимир Тарасенко рассказал о слабых местах национальной команды и своих эмоциях от игры в одном звене с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным.Харийс Витолиньш: Бобровский готовится сыграть с финнамиСтарший тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил о том, что вратарь сборной России Сергей Бобровский планируется тренерским штабом в качестве основного на матч со сборной Финляндии.Евгений Кузнецов: на ЧМ сами отдали победу финнам, в Торонто этого не повторитсяНападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Финляндии.Александр Овечкин: Не беспокоит, что проиграли финнам на Олимпиаде в СочиКапитан сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Финляндии в рамках Кубка мира.И не надейтесь, что финны уже пакуют чемоданы!И не надейтесь, что финны уже пакуют чемоданы!Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о предстоящем матче Россия – Финляндия на Кубке мира в Торонто.Валерий Каменский: Бобровский – лучший в сборной РоссииВалерий Каменский: Бобровский – лучший в сборной РоссииИзвестный форвард сборной СССР, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России нПозор сборной США. И что теперь скажут Третьяку противники лимита на легионеров?Позор сборной США. И что теперь скажут Третьяку противники лимита на легионеров?Досрочный вылет американской сборной из борьбы за Кубок мира заставляет по-новому взглянуть на иностранцев и в нашей лиге.Дон Черри: Тренерский штаб сборной России работает просто паршивоИзвестный хоккейный эксперт и бывший главный тренер «Бостон Брюинз» подверг критике тренерский штаб сборной России, который возглавляет Олег Знарок.Сегодня болеем за шведов! Иначе Россия может в плей-офф не попастьСегодня болеем за шведов! Иначе Россия может в плей-офф не попастьПять вариантов исхода сегодняшнего матча шведов с североамериканцами, от которого напрямую зависит судьба сборной России.«Может, финны пойдут и напьются. Откуда мы знаем?» Вечерний Гимаев (видео)«Может, финны пойдут и напьются. Откуда мы знаем?» Вечерний Гимаев (видео)Заслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.Сергей Гимаев: Финны – слабейшая команда в нашей группе, все зависит только от насЗаслуженный тренер страны, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев в беседе с обозревателем Sovsport.ru отвечает на вопросы о Кубке мира.

Северная Америка
Северная Америкакалендарьстатистика
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение