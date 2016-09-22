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Знарок, расцелуй своего друга шведа!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Шведы нашли силы, чтобы сравнять счет в матче с командой Северной Америки
Шведы нашли силы, чтобы сравнять счет в матче с командой Северной АмерикиИсточник: Reuters

Сравняв счет в основное время поединка с командой Северной Америки, шведы здорово облегчили россиянам задачу на выход в полуфинал.

Ну вот теперь можно отбросить все расклады, ни о чем не думать, а просто выходить на лед и побеждать финнов в своем последнем матче. И уже не важно, как побеждать – в основное время, в овертайме или по буллитам… Задача наших – завоевать в этом матче два полновесных очка и сравняться по баллам со сборной Северной Америки. Ну а там в ход вступит правило личной встречи, в которой мы молодых североамериканцев, как известно, обыграли со счетом 4:3.

В общем, все как мы любим. Никаких подсчетов, никаких запасных вариантов, ни каких надежд на соперников… Все зависит просто от нас самих. Хотите в полуфинал? Побеждайте!

Наши соперники финны уже пополнили когорту неудачников Кубка мира. И вслед за сборной США и Чехии покидают турнир досрочно.

Им в поединке со сборной России вообще ничего не нужно. Ну разве что хлопнуть дверью напоследок. И заодно помочь команде Северной Америки обойти россиян и выйти в полуфинал.

Мотивирует ли это финнов на то, чтобы упереться против россиян? А их и мотивировать не надо. Они в матчах с нами всегда упираются. И на чемпионатах мира, и на Олимпиадах. Далеко за примерами ходить не надо.

Но вот я написал в заголовке что Знарок должен расцеловать своего друга, главного тренера «Тре Крунур» Рикарда Гренборга. Да-да, того самого, с которым он едва не подрался на чемпионате мира в Минске и из-за которого был дисквалифицирован, пропустив финальный матч.

Но потом тренеры помирились, обнялись, сделали селфи. И теперь швед с удовольствием демонстрирует его своим знакомым, приговаривая: «Ну и кто на нас со Знарком?!».

Конечно, у шведов были в этом матче свои задачи. И они расчетливо сделали в нем то, что им было нужно – взяли одно турнирное очко, обеспечивающее первое место в группе.

Но так уж вышло, что помыслы в этой «игре престолов» у нас с трижды коронованными совпадали. В нашей группе было как бы две фракции – россияне и шведы против финнов и североамериканцев. Так сложилось по ходу турнира.

Так вот почти весь матч североамериканцы вели в счете с преимуществом в одну шайбу. И если бы он сохранился в основное время... Если бы шведы не сравняли… Или сравняв пропустили бы вновь на последних секундах, когда шайба отскочила от перекладины их ворот…

Вот тогда россияне оказались бы в аховом положении. Потому что тогда финнов пришлось бы не просто побеждать, а обыгрывать с преимуществом в две шайбы! А это, согласитесь, гораздо более трудная задача.

Вы только представьте: Мы выигрываем у финнов 1:0, наступает последняя минута матча. И в такой ситуации не финнам, а Знарку пришлось бы снимать вратаря, чтобы забить вторую! Потому что с победой над финнами 1:0 и четырьмя очками мы бы отправились домой, а не в полуфинал.

Но шведы по дружбе, а также из личной выгоды избавили нас от этого ада. И теперь нам надо просто выиграть у финнов. За что им маленькое спасибо!

Почему не большое? Да потому что выиграй шведы у североамериканцев с крупным счетом, мы бы могли финнам вообще 0:2 слить и все равно попасть в плей-офф. Вот это была бы хохма!

Поэтому шведу просто спасибо. А болеем отныне – только за наших и сборную Европы.

Матч

Швеция - Северная Америка - 3:4 О.Т. (2:3, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Мэттьюз (Райлли, Макдэвид), 0:30 (0:1). Трочек (Гостисбеер, Айкел), 1:35 (0:2). Форсберг (Бэкстрём, Хорнквист), 8:24 (1:2). Годро (Гостисбеер), 13:57 (1:3). Бэкстрём (Форсберг, Карлссон), 16:28 (2:3). Берглунд (Сёдерберг, Карлссон), 46:50 (3:3). Маккиннон (Гостисбеер, Годро), 64:11 (3:4).

Место и дата

21 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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