Знарок, расцелуй своего друга шведа!

Шведы нашли силы, чтобы сравнять счет в матче с командой Северной Америки Источник: Reuters

Сравняв счет в основное время поединка с командой Северной Америки, шведы здорово облегчили россиянам задачу на выход в полуфинал.

Ну вот теперь можно отбросить все расклады, ни о чем не думать, а просто выходить на лед и побеждать финнов в своем последнем матче. И уже не важно, как побеждать – в основное время, в овертайме или по буллитам… Задача наших – завоевать в этом матче два полновесных очка и сравняться по баллам со сборной Северной Америки. Ну а там в ход вступит правило личной встречи, в которой мы молодых североамериканце в, как известно, обыграли со счетом 4:3.

В общем, все как мы любим. Никаких подсчетов, никаких запасных вариантов, ни каких надежд на соперников… Все зависит просто от нас самих. Хотите в полуфинал? Побеждайте!

Наши соперники финны уже пополнили когорту неудачников Кубка мира. И вслед за сборной США и Чехии покидают турнир досрочно.

Им в поединке со сборной России вообще ничего не нужно. Ну разве что хлопнуть дверью напоследок. И заодно помочь команде Северной Америки обойти россиян и выйти в полуфинал.

Мотивирует ли это финнов на то, чтобы упереться против россиян? А их и мотивировать не надо. Они в матчах с нами всегда упираются. И на чемпионатах мира, и на Олимпиадах. Далеко за примерами ходить не надо.

Но вот я написал в заголовке что Знарок должен расцеловать своего друга, главного тренера «Тре Крунур» Рикарда Гренборга. Да-да, того самого, с которым он едва не подрался на чемпионате мира в Минске и из-за которого был дисквалифицирова н, пропустив финальный матч.

Но потом тренеры помирились, обнялись, сделали селфи. И теперь швед с удовольствием демонстрирует его своим знакомым, приговаривая: «Ну и кто на нас со Знарком?!».

Конечно, у шведов были в этом матче свои задачи. И они расчетливо сделали в нем то, что им было нужно – взяли одно турнирное очко, обеспечивающее первое место в группе.

Но так уж вышло, что помыслы в этой «игре престолов» у нас с трижды коронованными совпадали. В нашей группе было как бы две фракции – россияне и шведы против финнов и североамериканце в. Так сложилось по ходу турнира.

Так вот почти весь матч североамериканцы вели в счете с преимуществом в одну шайбу. И если бы он сохранился в основное время... Если бы шведы не сравняли… Или сравняв пропустили бы вновь на последних секундах, когда шайба отскочила от перекладины их ворот…

Вот тогда россияне оказались бы в аховом положении. Потому что тогда финнов пришлось бы не просто побеждать, а обыгрывать с преимуществом в две шайбы! А это, согласитесь, гораздо более трудная задача.

Вы только представьте: Мы выигрываем у финнов 1:0, наступает последняя минута матча. И в такой ситуации не финнам, а Знарку пришлось бы снимать вратаря, чтобы забить вторую! Потому что с победой над финнами 1:0 и четырьмя очками мы бы отправились домой, а не в полуфинал.

Но шведы по дружбе, а также из личной выгоды избавили нас от этого ада. И теперь нам надо просто выиграть у финнов. За что им маленькое спасибо!

Почему не большое? Да потому что выиграй шведы у североамериканце в с крупным счетом, мы бы могли финнам вообще 0:2 слить и все равно попасть в плей-офф. Вот это была бы хохма!

Поэтому шведу просто спасибо. А болеем отныне – только за наших и сборную Европы.