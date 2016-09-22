План такой, ребята: бьем финнов и смотрим полуфинал Канада – Россия (отчет)

«Кленовые листья» победили Европу и нарисовали для России четкий маршрут к Кубку мира: 1/4 – Финляндия, 1/2 – Канада, финал – Швеция/Европа.

И ведь не сказать, что «кленовые листья» очень серьезно подошли к этой игре. Потому что позволили себе такую вольность, как оставить в запасе Райана Гетцлафа, Ши Уэбера и Кэри Прайса – ведущих центрфорварда, защитника и вратаря.

Это был матч за первое место в группе «А» - могучая Канада против сенсационной Европы, которая тут победила США (3:0) и Чехию (3:2 ОТ).

Просто вообразите Россию в важном матче без Сергея Бобровского, Андрея Маркова и Евгения Малкина, которым дали отдохнуть.

Но Канада настолько в себе уверена, что может делать всё, что считает нужным. И у канадцев такой сильный запас, что отряд не заметит потери бойца. В игру вошли Клод Жиру, Джейк Маззин, Кори Кроуфорд – поверьте, они были ничуть не слабее.

В первом периоде Канада имела преимущество по броскам 17-4, только подтвердив, что Европа ей – не конкурент.

На пятой минуте счет открыл капитан Сидни Кросби, когда на скорости лихо объехал ворота, выкатился на пятачок и отправил шайбу в сетку.

Где же мы это видели?...

Точно, в матче с чехами Кросби забил точно такой же гол с закатом, но тогда хитро бросил в голкипера – шайба от него запрыгнула в сетку.

Раньше весь мир знал «офис Гретцки», когда Уэйн Великий парковался за воротами и оттуда раздавал чудо-передачи. А теперь, значит, появился «предбанник Кросби», когда босс выходит из своего кабинета и отдает ценные указания.

Второй гол, который забил Джонатан Тэйвс на 19-й минуте, вызвал вопрос – было ли там движение ногой, когда шайба попала в центрфорварда «Чикаго»? Судья даже размышлять не стал. Гол как гол.

После перерыва, правда, словацкий ветеран Мариан Госса внес интригу, когда с острейшего угла нанес бросок, и его одноклубник по «Чикаго», вратарь Кроуфорд дал понять: я – Кори, а не Кэри. Да, Прайс наверняка такую бы шайбу не пропустил.

Но какая может быть интрига, когда в третьем периоде преимущество Канады по броскам выросло до 46-20? Голкипер европейцев Ярослав Галак крутился как белка в колесе. И это еще «кленовые листья» не реализовывали большинство, в чем они – мастаки.

Тэйвс сделал дубль, окончательно убив интригу. А в концовке он едва не сотворил хет-трик, который сорвал бы кепочки с голов канадских болельщиков. Поборолся за шайбу и уже хотел бросить с неудобной, но его опередил Логан Кутюр. 4:1.

Итак, сборная Европы занимает второе место в группе и выходит в полуфинале на Швецию. Бедные организаторы! Они-то хотели видеть одну из североамериканских команд – США или молодых звезд. У них и так не собираются аншлаги, билеты идут по бросовой цене в 20 долларов (меньше 1000 рублей). И как они теперь должны продать такую скучную афишу? Самое плохое, что одна из этих команд попадет в финал. Швеция еще – сборная с традициями, хотя в принципе мало кому в Торонто интересна. Это не Россия, не США, не Северная Америка. А вот Европа, у которой нет гимна, концепции и болельщиков – вообще аут.

Ну а Россия теперь узнала, как чисто теоретически может завоевать Кубок мира. Путь выглядит так. Четвертьфинал – Финляндия, полуфинал – Канада, финал из двух матчей – Швеция или Европа.