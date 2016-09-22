План такой, ребята: бьем финнов и смотрим полуфинал Канада – Россия (отчет)
«Кленовые листья» победили Европу и нарисовали для России четкий маршрут к Кубку мира: 1/4 – Финляндия, 1/2 – Канада, финал – Швеция/Европа.
Это был матч за первое место в группе «А» - могучая Канада против сенсационной Европы, которая тут победила США (3:0) и Чехию (3:2 ОТ).
И ведь не сказать, что «кленовые листья» очень серьезно подошли к этой игре. Потому что позволили себе такую вольность, как оставить в запасе Райана Гетцлафа, Ши Уэбера и Кэри Прайса – ведущих центрфорварда, защитника и вратаря.
Просто вообразите Россию в важном матче без Сергея Бобровского, Андрея Маркова и Евгения Малкина, которым дали отдохнуть.
Но Канада настолько в себе уверена, что может делать всё, что считает нужным. И у канадцев такой сильный запас, что отряд не заметит потери бойца. В игру вошли Клод Жиру, Джейк Маззин, Кори Кроуфорд – поверьте, они были ничуть не слабее.
В первом периоде Канада имела преимущество по броскам 17-4, только подтвердив, что Европа ей – не конкурент.
На пятой минуте счет открыл капитан Сидни Кросби, когда на скорости лихо объехал ворота, выкатился на пятачок и отправил шайбу в сетку.
Где же мы это видели?...
Точно, в матче с чехами Кросби забил точно такой же гол с закатом, но тогда хитро бросил в голкипера – шайба от него запрыгнула в сетку.
Раньше весь мир знал «офис Гретцки», когда Уэйн Великий парковался за воротами и оттуда раздавал чудо-передачи. А теперь, значит, появился «предбанник Кросби», когда босс выходит из своего кабинета и отдает ценные указания.
Второй гол, который забил Джонатан Тэйвс на 19-й минуте, вызвал вопрос – было ли там движение ногой, когда шайба попала в центрфорварда «Чикаго»? Судья даже размышлять не стал. Гол как гол.
После перерыва, правда, словацкий ветеран Мариан Госса внес интригу, когда с острейшего угла нанес бросок, и его одноклубник по «Чикаго», вратарь Кроуфорд дал понять: я – Кори, а не Кэри. Да, Прайс наверняка такую бы шайбу не пропустил.
Но какая может быть интрига, когда в третьем периоде преимущество Канады по броскам выросло до 46-20? Голкипер европейцев Ярослав Галак крутился как белка в колесе. И это еще «кленовые листья» не реализовывали большинство, в чем они – мастаки.
Тэйвс сделал дубль, окончательно убив интригу. А в концовке он едва не сотворил хет-трик, который сорвал бы кепочки с голов канадских болельщиков. Поборолся за шайбу и уже хотел бросить с неудобной, но его опередил Логан Кутюр. 4:1.
Итак, сборная Европы занимает второе место в группе и выходит в полуфинале на Швецию. Бедные организаторы! Они-то хотели видеть одну из североамериканских команд – США или молодых звезд. У них и так не собираются аншлаги, билеты идут по бросовой цене в 20 долларов (меньше 1000 рублей). И как они теперь должны продать такую скучную афишу? Самое плохое, что одна из этих команд попадет в финал. Швеция еще – сборная с традициями, хотя в принципе мало кому в Торонто интересна. Это не Россия, не США, не Северная Америка. А вот Европа, у которой нет гимна, концепции и болельщиков – вообще аут.
Ну а Россия теперь узнала, как чисто теоретически может завоевать Кубок мира. Путь выглядит так. Четвертьфинал – Финляндия, полуфинал – Канада, финал из двух матчей – Швеция или Европа.
Идти к мечте нужно шаг за шагом. Все будет решаться в четверг в игре с Финляндией. Весь «Эйр Канада Центр» будет против России – ведь если мы не выйдем в полуфинал, то на встречу с Канадой поедут молодые звезды Северной Америки.
«Я надену свитер сборной Финляндии и буду смотреть матч», - пообещал форвард Натан Маккиннон.
«Мы будем следить за каждой минутой матча Россия – Финляндия. Русские очень сильны, но финны – гордая нация», - считает главный тренер Тодд Маклеллан.
А вот какой твит написал легендарный защитник Ларри Робинсон:
«Очень плохо для Северной Америки, если Россия победит финнов. С другой стороны нас ждет интереснейший полуфинал. Представьте, снова мы увидим дуэль Россия – Канада в важнейшем матче. Это будет вечно!»
Да, нас ждет главный матч Кубка мира. Потому что финал у канадцев получится ожидаемо скучнее. К тому же два раза обыграть этих «кленовых листьев» нельзя. А вот однажды – чего только не бывает в хоккее! Вспомните «Чудо на льду».
Но на пути стоит Финляндия. И сейчас нам нужно думать только об этом.